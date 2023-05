Zlevňování zabralo. Tesla je v Česku nejprodávanějším elektromobilem

Nejprodávanějším elektromobilem v Česku za první čtyři měsíce se díky pokračujícímu zlevňování stala Tesla, na druhém místě skončila domácí Škoda Auto s modelem Enyaq. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Centrum dopravního výzkumu (CDV) nicméně už dříve uvedlo, že v podílu elektromobilů mezi nově registrovanými osobními auty Česko zaostává.

Prodej aut s hybridním pohonem v Česku za čtyři měsíce letošního roku meziročně stoupl o 41,5 procenta na 12 637 vozů. Z toho počet plug-in hybridů do zásuvky vzrostl o 71,7 procenta na 1691 vozů. Počet registrovaných elektromobilů se zvýšil o 72,8 procenta na 1788 vozidel.

V registracích nových vozů na hybridní pohon v Česku nadále podle svazu dovozců dominuje japonská Toyota s 3173 auty, druhý Ford prodal 1370 hybridů a třetí příčka patří značce BMW s 1278 vozy na kombinovaný pohon. Nejprodávanějším elektromobilem se díky pokračujícímu zlevňování stala Tesla se 445 prodanými vozy, na druhém místě skončila domácí Škoda Auto s 302 elektromobily Enyaq a třetí je Volkswagen, který prodal 221 elektrických aut ID.

V evropském srovnání skončilo Česko v prvním čtvrtletí v podílu registrací nových elektromobilů na předposledním místě před Slovenskem, uvedlo v polovině dubna CDV. Zatímco v EU bylo v prvním čtvrtletí ze všech nově registrovaných aut 12,1 procenta elektromobilů, v Česku to bylo 2,4 procenta. Z členských zemí je za Českem pouze právě Slovensko s 1,8 procenta elektromobilů mezi nově registrovanými auty, upozornilo centrum.

„I přes ne zcela lichotivé evropské srovnání jezdí po českých silnicích již 16 tisíc osobních bateriových elektromobilů, k dispozici mají přibližně 3650 veřejných dobíjecích bodů, z nichž 72 procent slouží pro pomalé AC dobíjení, 23 procent pak pro rychlejší DC dobíjení a pět procent pak tvoří ultra rychlé dobíjecí body s výkonem 150 a více kW,” uvedl ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič.

Automobily na částečný nebo úplný bateriový pohon tvoří 19,3 procenta celkových prodejů nových osobních aut na českém trhu. Celkově se od ledna do konce dubna prodalo 74 770 nových vozů, tedy o pětinu meziročně více.