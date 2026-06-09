Hlavní argument pro euro se drolí. Obchodní zázrak Česku nepřinese, ukazují studie
Zastánci přijetí eura často tvrdí, že společná měna Česku pomůže k vyššímu zahraničnímu obchodu a větším investicím. Podle ekonoma Lukáše Kovandy ale renomované studie z posledních let ukazují, že hlavní roli hraje jednotný trh EU, nikoli samotné euro.
Stěžejním argumentem stoupenců přijetí eura v Česku je tvrzení, že jednotná evropská měna podpoří jak zahraniční obchod, tak přímé zahraniční investice v tuzemsku. Nic z toho ale nemusí být pravda. Renomované studie z poslední doby totiž konstatují prakticky nulový vliv členství v eurozóně jak na přímé zahraniční investice, tak na rozvoj zahraničního obchodu.
Bulharsko přijalo euro a už se prudce zadlužuje, spoléhá na Němce, že jeho dluhy zamázne. Eurozóna není žádný klub silnějších, rekordních více než 71 procent zemí s jednotnou měnou má nyní horší rating než Česko. Přitom ještě v roce 2008 to bylo 0 procent, komentuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Lukáš Kovanda: Eurozóna není VIP klub. Bulharsko hned testuje její slabiny
Názory
Bulharsko přijalo euro a už se prudce zadlužuje, spoléhá na Němce, že jeho dluhy zamázne. Eurozóna není žádný klub silnějších, rekordních více než 71 procent zemí s jednotnou měnou má nyní horší rating než Česko. Přitom ještě v roce 2008 to bylo 0 procent, komentuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Investice táhne hlavně jednotný trh
Studie nazvaná „The Effect on Foreign Direct Investment of Membership in the European Union“, publikovaná v roce 2021 v prestižním akademickém časopise Journal of Common Market Studies, empiricky dospívá ke dvěma zásadním závěrům.
Zaprvé, členství v EU zvyšuje přímé zahraniční investice do dané členské země o zhruba 60 procent v případě investic ze zemí mimo EU a přibližně o 50 procent v případě investic z jiných zemí EU.
Zadruhé, hlavním tahounem tohoto nárůstu je samotný jednotný trh EU, který vysvětluje 93 procent nárůstu. Euro tedy může připadat nanejvýš na část zbytkových sedmi procent, která nejsou připisována jednotnému trhu. Spíše to bude výrazně méně než sedm procent – tedy již prakticky nic –, protože zbytkových sedm procent zahrnuje ještě několik dalších faktorů, například regulatorní harmonizaci mimo samotný jednotný trh, očekávání investorů, právní jistotu, politickou integraci nebo statistický šum.
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Podobné je to s obchodem
Stejně jako má euro podle uvedené studie nejvýše zanedbatelný vliv na přímé zahraniční investice, podobně omezený efekt má mít i na zahraniční obchod. Alespoň podle studie nazvané „Breaking badly: The currency union effect on trade“, která vyšla v roce 2023 v předním vědeckém žurnálu Journal of International Money and Finance.
Efekt eura na růst vzájemného obchodu členských zemí měnové unie je podle této studie v zásadě nulový. Takže například z hlediska intenzity obchodu Česka a Německa je vlastně jedno, zda Česko platí eurem, nebo korunou.
Přitom klíčovým argumentem příznivců eura za uplynulé více než čtvrtstoletí bylo právě to, že euro povzbudí zahraniční obchod Česka v rámci eurozóny a Evropské unie. Tento argument však zmíněná studie zpochybňuje. Podle jejích autorů dřívější závěry o silném dopadu eura na obchod vycházely z dnes již překonaného, a tedy metodicky problematického přístupu.
Euro není automatická ekonomická výhra
Rozhodně tedy nelze brát jako samozřejmost, že případný vstup Česka do eurozóny podpoří český zahraniční obchod nebo přímé zahraniční investice v ČR.