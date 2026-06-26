Armáda obrátí zbraně proti Kremlu, varuje ruský veterán v virálním videu
Ruský válečný veterán ve virálním videu obvinil velitele na Ukrajině z mučení a vražd vlastních vojáků a pohrozil Putinovi vzpourou armády. Kreml tvrdí, že záznam zatím neviděl, ale slibuje se jím zabývat.
Kreml přislíbil, že se bude zabývat virálním videem adresovaným prezidentu Vladimiru Putinovi, v němž vojenský veterán obviňuje ruské velitele na Ukrajině z mučení a vražd vojáků za to, že neplní „sebevražedné rozkazy“. Bývalý účastník ruské války proti Ukrajině pohrozil Putinovi armádní vzpourou, pokud mu neposkytne audienci, během níž v „přímém přenosu“ vyloží hlavě státu „celou pravdu“ o tom, co se v Rusku děje.
Putinův mluvčí Dmitrij Peskov uvedl, že Kreml dosud neviděl video, které veterán zveřejnil na instagramu, ale prý se zdá, že obsahuje „podivné formulace“. Příspěvek Alexandra Lunina, který nezmínil žádné důkazy, ani nejmenoval žádné údajné oběti ani pachatele, získal během 24 hodin více než 12 milionů zhlédnutí, poznamenala agentura Reuters.
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Instagram je v Rusku zakázán a přístup k němu je možný pouze prostřednictvím virtuální soukromé sítě. Před zveřejněním videa většina Rusů o Luninovi, který žije v ruské Voroněžské oblasti, neslyšela. Nebylo jasné, zda Lunin hovořil z vlastní iniciativy, nebo zda – jak naznačil – zastupuje další síly, dodala agentura Reuters.
Vojáci uvěznění „v jámách“
Lunin ve videu tvrdí, že tisíce ruských vojáků bojujících na Ukrajině jsou uvězněny „v jámách“, protože odmítají plnit „hloupé nebo sebevražedné rozkazy“ nebo odmítají předat peníze svým velitelům. Tvrdil, že tito vojáci jsou mučeni a pak vražděni a že jejich velitelé zakrývají, co se stalo, a to tím, že tvrdí, že vojáci jsou nezvěstní.
Lunin natočil video v uniformě s mnoha medailemi. Řekl, že pokud se brzy nedočká osobní audience u Putina v živém televizním vysílání, armáda obrátí zbraně proti Kremlu.
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„Víte, bylo nám skutečně řečeno, že taková výzva existuje, ale zatím jsme neměli možnost se na ni podívat, takže bych se k ní nechtěl vyjadřovat,“ odpověděl Peskov na otázku reportérů během konferenčního hovoru. „Soudě podle toho, co jste řekl, obsahuje (výzva) poněkud zvláštní formulace, takže ji musíme nejdříve vidět,“ dodal.
Lunin ve videu tvrdí, že se s ním setkali „vysoce postavení představitelé ministerstva obrany a silových složek“, kteří se rozhodli jeho prostřednictvím informovat hlavu státu.
Podle serveru Meduza dosáhl Lunin v armádě hodnosti desátníka a války na Ukrajině se zúčastnil v řadách dobrovolnické jednotky, vytvořené v okupovaném Melitopolu, nejprve jako střelec, později jako velitel průzkumné čety. Byl raněn a je mu 39 let. Dříve používal příjmení Pustovalov, než je v roce 2023 změnil na Lunin. V témže roce jej úřady vyškrtly ze seznamu extremistů, ve kterém figuroval od června 2021. Tvrdí, že se od 19 let účastnil různých bojů, byl raněn a má vážné problémy se zdravím, a to i duševní. Jako veterán prý pobírá 4500 rublů měsíčně (asi 1230 korun).