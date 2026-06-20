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newstream.cz Názory Dva z pěti Čechů pracují mimo obor. Diplomy přestávají stačit, budoucnost patří mikrocertifikátům

Dva z pěti Čechů pracují mimo obor. Diplomy přestávají stačit, budoucnost patří mikrocertifikátům

Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získala Američanka Claudia Goldinová za prohloubení znalostí o uplatnění žen na trhu práce
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Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Česko čeká velká proměna práce. Do roku 2030 si bude muset zhruba milion lidí doplnit nebo změnit dovednosti, zatímco firmy už dnes narážejí na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Rozhodovat tak nebude jen diplom, ale schopnost učit se nové věci.

Podle odhadů bude muset do roku 2030 zhruba milion lidí v České republice výrazně rozšířit nebo změnit své dovednosti. Stále větší význam tak bude mít další vzdělávání a osvojování nových dovedností.

Pracovní pozice projdou v Česku proměnou

Důvod je jednoduchý. Česká republika patří mezi země s nejvyšším podílem pracovních míst ohrožených automatizací a technologickou proměnou. Přibližně 35 procent současných pracovních pozic projde v příštích letech významnou změnou náplně práce a požadovaných kompetencí. Nejde přitom pouze o výrobní profese. Umělá inteligence, digitalizace a automatizace postupně mění požadavky napříč celou ekonomikou.

Podle nové analýzy OECD dva z pěti dospělých Čechů dnes pracují mimo obor, který původně vystudovali. Tradiční představa, že člověk vystuduje jeden obor a ten jej bude živit po celý pracovní život, tak stále méně odpovídá realitě. Mnoho lidí během kariéry mění profesní zaměření a potřeba průběžně doplňovat znalosti se stává běžnou součástí pracovního života.

V tomto kontextu vzbudily pozornost právě mikrocertifikáty. Jejich hlavní výhodou není nahrazovat vysoké školy ani tradiční kvalifikace, ale umožnit lidem rychle reagovat na nové požadavky trhu práce. Jejich význam spočívá v tom, že zkracují dobu mezi vznikem nové poptávky po určité dovednosti a okamžikem, kdy si ji lidé skutečně osvojí.

Nejde přitom o problém vzdálené budoucnosti. Podle letošního průzkumu ManpowerGroup má 61 procent českých zaměstnavatelů potíže najít pracovníky s potřebnými dovednostmi. Problém tak stále méně spočívá v nedostatku pracovních míst a stále více v nedostatku odpovídajících dovedností.

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Nízký zájem o další certifikáty

Paradoxní přitom je, že zájem o další vzdělávání zůstává v České republice poměrně nízký. Podle šetření EU Adult Education Survey z roku 2022 se sice do vzdělávání nebo odborné přípravy zapojilo 46 procent dospělých ve věku 25 až 64 let, tedy téměř stejně jako v průměru Evropské unie, mnohem zajímavější je však jiný údaj. Více než polovina dospělých Čechů uvedla, že se žádného vzdělávání neúčastní a ani o něj nemá zájem. Mezi těmi, kteří se v předchozím období nevzdělávali, dokonce 94 procent uvedlo, že se vzdělávat ani nechce. Právě v zemi, která patří mezi státy nejvíce ohrožené automatizací pracovních míst, tak značná část lidí nepociťuje potřebu své dovednosti dále rozvíjet.

Právě zde se nachází největší výzva pro českou ekonomiku. Debata o budoucnosti práce se často vede v rovině toho, kterých profesí bude nedostatek a které naopak zaniknou. Stále důležitější však bude jiná otázka. Jak rychle se budou lidé schopni přizpůsobovat změnám. Budoucí konkurenční výhodou nemusí být konkrétní diplom ani jednou získaná kvalifikace, ale schopnost průběžně si osvojovat nové znalosti a reagovat na měnící se požadavky trhu práce.

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Ukrajinské drony zaútočily až na Sibiři. Cílem byla jedna z klíčových ruských rafinerií

Ukrajinské drony napadly 2000 kilometrů vzdálenou rafinerii na Sibiři
ČTK
ČTK
ČTK

Ukrajinské drony podle ruských úřadů zaútočily na rafinerii v Ťumeni, více než 2000 kilometrů od ukrajinských hranic. Pokud se útok potvrdí, půjde o další důkaz, že Kyjev dokáže zasáhnout i hluboko v ruském týlu a ohrozit klíčovou energetickou infrastrukturu.

Ukrajinské drony zaútočily na rafinerii ve městě Ťumeň na západní Sibiři, oznámil gubernátor tohoto ruského regionu Alexandr Moor. Ťumeň leží asi 2000 kilometrů od hranic s Ukrajinou. Kvůli nebezpečí náletu dronů byl přerušen provoz nejen na místním letišti Roščino, ale i v sousedních regionech: Kurganské, Čeljabinské a Sverdlovské oblasti, napsala agentura Interfax.

„Byl odražen útok bezpilotních letounů na Ťumeňský petrochemický závod. Na místě dopadů trosek zasahují specialisté. Podle předběžných informací závod nebyl poškozen, jeho pracovníci byli evakuováni. Osobně dohlížím na situaci,“ napsal gubernátor na sociální síti Telegram.

„Místní obyvatelé hlásí nejméně dva výbuchy,“ uvedl poradce ukrajinského ministra obrany Serhij Sterněnko, který také zveřejnil záběry ukazující kouř stoupající ze závodu. Dodal, že podnik je s to zpracovat až devět milionů tun ropy ročně.

Jeden z nejdůležitějších podniků

Místní rafinerie je podle časopisu Forbes největší nezávislý podnik svého druhu v Rusku a jediná průmyslová rafinerie v Uralském federálním okruhu, který zahrnuje západní část asijského a východní část evropského Ruska. V rafinerii 6. června hořelo, požár zachvátil plochu 100 metrů čtverečních. Úřady odmítaly, že by požár způsobil útok dronů, připomněl list Kommersant.

Není to poprvé, co ukrajinské drony na vzdálenou rafinerii zaútočily. Úřady Ťumeňské oblasti na západě Sibiře loni v říjnu, kdy Ukrajina podnikla jeden z největších náletů svých dronů na Rusko, uvedly, že tři drony byly detekovány a zneškodněny v areálu firmy. Ukrajinský telegramový kanál Exilenova tvrdil, že drony v Ťumeni zasáhly rafinerii. Regionální správa však uvedla, že drony nezpůsobily žádné škody a nikoho nezranily.

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České letouny jako lovci dronů. Babiš chce pro Ukrajinu Skyfoxy

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Ukrajina by mohla získat české letouny L-39NG Skyfox pro výcvik pilotů i boj s ruskými drony. Podle portálu Defense Express chce premiér Andrej Babiš navrhnout, aby nákup zaplatily evropské země, které Kyjevu dodaly stíhačky F-16.

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Ťumeň leží v asijské části Ruska, více než 2000 kilometrů od fronty. Pokud by se potvrdilo, že stroje byly vypuštěny z Ukrajiny, bylo by to poprvé, co ukrajinské dalekonosné drony přeletěly Ural, poznamenala tehdy agentura DPA.

Už loni v létě Ukrajina s pomocí dronů zaútočila na strategické bombardéry ve východosibiřském Irkutsku. Tyto drony ale byly do oblasti propašovány na nákladních vozech a vypuštěny byly až v blízkosti vojenských letišť.

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Z přátelství je roztržka. Trump a Meloniová se hádají kvůli fotce i Íránu

Giorgia Meloniová
ČTK
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Donald Trump dál vyhrocuje spor s Giorgiou Meloniovou. Tvrdí, že ho italská premiérka na summitu G7 opakovaně prosila o společnou fotografii, ona to označuje za výmysl a vztahy mezi oběma spojenci rychle chladnou.

Vztahy mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou se dál vyostřují. Trump na své síti Truth Social znovu tvrdil, že ho Meloniová na summitu G7 ve Francii opakovaně žádala o společnou fotografii. Zároveň naznačil, že o přátelství s italskou premiérkou už nestojí.

Spor začal poté, co Trump v rozhovoru s italskou televizí La7 řekl, že Meloniová o fotografii „úpěnlivě prosila“ a že nakonec souhlasil, protože mu jí bylo líto. Italská premiérka to v pátek označila za zcela vymyšlené.

„Jednu věc si ale musí zapamatovat – já ani Itálie nikdy nežadoníme,“ uvedla Meloniová. Dodala, že nechápe, proč se americký prezident takto chová ke spojencům.

„Meloniová je doma politicky slabá“

Trump ale dnes na svém tvrzení trval. „Italská premiérka Giorgia Meloniová na jednání G7 ve Francii žádala znovu a znovu o fotku se mnou,“ napsal. Zároveň tvrdil, že Meloniová je doma politicky slabá.

Americký prezident spojil osobní spor i s válkou USA proti Íránu. Itálie podle něj neumožnila americkým vojenským letadlům mířícím na Blízký východ využít tamní přistávací dráhy. Trump napsal, že USA každoročně přispívají stovkami miliard dolarů na ochranu Itálie a „takzvaných“ spojenců v NATO.

„Nyní, když Spojené státy vojensky Írán porazily, se chce opět kamarádit, aby si zvedla čísla. Ne, děkuji!!!“ dodal Trump.

Meloniová v dnešním příspěvku na instagramu uvedla, že její popularita nezávisí na vztahu s Trumpem, ale na schopnosti hájit národní zájmy Itálie, což vždy dělala. Trumpovi také vzkázala, že se nemá starat o její popularitu, ale raději se má soustředit na tu svou.

Napětí se promítlo i do diplomacie. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani oznámil, že ruší plánovanou cestu do Spojených států.

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Írán znovu zavřel Hormuzský průliv. USA tvrdí, že pro to nejsou důkazy

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Írán znovu oznámil uzavření Hormuzského průlivu, jedné z nejdůležitějších tras světového obchodu s ropou a plynem. Teherán krok spojuje s izraelskými údery v Libanonu, USA ale tvrdí, že pro uzavření úžiny zatím nejsou důkazy.

ČTK

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Meloniová se po Trumpově návratu do Bílého domu snažila budovat s americkým prezidentem nadstandardní vztahy. Oba konzervativní politici mají podobný pohled například na migraci. Válka proti Íránu ale jejich vztahy výrazně ochladila.

Podle analytiků může být odstup od Trumpa pro Meloniovou doma politicky výhodný. Americký prezident je mezi italskými voliči velmi nepopulární a podle průzkumu agentury Ipsos jeho jednání schvaluje jen 15 procent Italů.

Sama Meloniová si ale v Itálii dál drží silnou pozici. Agentura Reuters ve čtvrtek informovala, že její strana Bratři Itálie zůstává podle průzkumů s podporou kolem 28 procent nejsilnější politickou silou v zemi.

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