Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Koruna zůstává podle Big Mac indexu podhodnocená

Koruna zůstává podle Big Mac indexu podhodnocená

Big Mac nelže. Dolar výrazně posiluje, euro ztrácí
Profimedia
nst
nst

Česká koruna zůstává podle lednového indexu Big Mac podhodnocená vůči americkému dolaru, i když méně než v loňském létě. V polovině ledna činilo podhodnocení 10,2 procenta, zatímco v červencovém měření přesahovalo 14,6 procenta. Uvedl to analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek.

Index vychází z porovnání cen stejného produktu v různých zemích. V USA stál Big Mac 6,12 dolaru, zatímco v Česku 115 korun. Z toho vyplývá teoretický směnný kurz zhruba 18,79 koruny za dolar, zatímco skutečný kurz se pohyboval kolem 20,93 koruny za dolar.

Index Big Mac, který sestavuje deník The Economist dvakrát ročně, porovnává kupní sílu měn prostřednictvím cen jednoho standardizovaného výrobku. Podle Lajska má však tento ukazatel svá omezení a slouží spíše jako orientační zajímavost než jako nástroj pro stanovení skutečných měnových kurzů. Do cen se totiž promítají rozdíly v poptávce, mzdách či nákladech na energie.

Zajímavé je i srovnání cenového vývoje. V Česku Big Mac meziročně zdražil o šest korun, zatímco v USA o 0,11 dolaru, tedy zhruba o 2,30 koruny. Přesto byla prosincová meziroční inflace v Česku nižší než ve Spojených státech – dosáhla 2,1 procenta, zatímco v USA 2,7 procenta.

Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných

Karel Pučelík: Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných

Názory

Kauza Jeffreyho Epsteina vrhá světlo na tucty bohatých a vlivných, od finančníků, přes umělce a vědce až po vrcholné politiky. Dokumenty otevírají průhled do světa, kde vládnou jiná pravidla a jiné standardy. Za peníze lze koupit téměř všechno, ostatní si vybudovali reflex dívat se vedle. Chapadla sahají do vlád, globálních firem i královských rodin. Náš systém – politika i ekonomika – dost možná stojí na prohnilých základech.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Sílící trend dedolarizace

Podle Lajska stojí za výrazným posílením koruny vůči dolaru především opakované útoky amerického prezidenta Donalda Trumpa na vedení Fedu a také sílící trend takzvané dedolarizace, který souvisí s celními válkami. I přes tento vývoj však koruna zůstává vůči dolaru podle indexu Big Mac stále podhodnocená.

Americký dolar si navzdory výraznému oslabení udržuje relativně silnou pozici díky vyšším úrokovým sazbám a přetrvávajícím geopolitickým rizikům. V regionu střední Evropy je podle indexu polský zlotý vůči dolaru mírně nadhodnocen o 2,2 procenta, zatímco maďarský forint je podhodnocen o 18,4 procenta. Obě měny však vůči dolaru od července posílily o více než pět procent.

Pražská burza měla technické potíže, začátek obchodování se pozdržel

Euforie na burze. Index PX je poprvé nad 2800 body

Trhy

Index PX ve středu poprvé překonal hranici 2800 bodů a uzavřel na novém maximu. K růstu přispěly především akcie energetické společnosti ČEZ a bankovních titulů. Koruna zároveň oslabila vůči euru i dolaru.

ČTK

Přečíst článek

Výrazně podhodnocený zůstává japonský jen, a to o 50,5 procenta. Souvisí to s uvolněnou měnovou politikou v Japonsku, kde jsou úrokové sazby i po jejich zvýšení na 0,75 procenta výrazně nižší než v USA, což činí dolar z hlediska výnosu atraktivnějším.

Kvůli oslabení dolaru se zároveň zvýšil počet měn, které jsou vůči němu podle indexu nadhodnocené. Zatímco v červenci jich bylo sedm, nyní jich je jedenáct. Nejvíce nadhodnocený je švýcarský frank s téměř padesátiprocentním rozdílem, následovaný uruguayským pesem a norskou korunou. Mezi nadhodnocené měny se vůči dolaru řadí také euro, britská libra, skandinávské měny a nově i polský zlotý či izraelský šekel.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Bankovka v hodnotě 2000 korun

Koruna v den Trumpova návratu do Bílého domu posílila nejvýrazněji od listopadu 2023

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Lyžaři na horách už utratili více než půl miliardy, hotovost mizí

Lyžování v Česku
ČTK
nst
nst

Bezhotovostní platby se během letošní zimní sezóny na českých horách definitivně staly standardem. Jen v prosinci a lednu se prostřednictvím terminálů společnosti Global Payments v horských střediscích protočilo více než půl miliardy korun. Útraty lyžařů a turistů se za poslední tři roky zvýšily o dvacet procent a počet bezhotovostních transakcí vzrostl o třicet osm procent, a to napříč velkými i menšími areály.

Data firmy Global Payments ukazují, že platby kartou, mobilem či chytrými hodinkami už nejsou výhodou navíc, ale nutností. Bezhotovostně dnes lidé platí nejen větší částky, ale i drobné útraty za občerstvení, služby na svahu nebo menší nákupy. Průměrná hodnota jedné transakce se proto snížila zhruba z 1 032 na 953 korun, což potvrzuje, že bezkontaktní placení se stalo samozřejmostí i u nižších částek.

Rokytnice doznala posledních 30 let velkých změn. Obec s 2500 obyvateli narostla, především v zimních měsících se stala cílem nejenom českých lyžařů. Rokytnice je jedním z největších zimních středisek. Na první pohled přesto dosud působí jako brownfield. Pro lyžaře je připraveno téměř 20 kilometrů sjezdovek. Různé obtížnosti, nejčastěji si zalyžujete na sjezdovce s označením "červená". Nejvyšším bodem, kam vás zavede lanovka je 1310 metrů vysoko. Nachází se téměř na vrcholku Lysé hory (1344 metrů nad mořem). 14 fotografií v galerii

Vládnou Krkonoše

Největší objemy bezhotovostních plateb zaznamenávají velké horské areály. Nejsilnějším střediskem je SkiResort Černá hora – Pec, kde se během dvou zimních měsíců uskutečnily transakce v hodnotě kolem 90 milionů korun a téměř 110 tisíc plateb, s průměrnou útratou okolo 770 korun. Klínovec a Špindlerův Mlýn se pohybují mezi 35 a 42 miliony korun, přičemž průměrná platba zde dosahuje 1 200 až 1 350 korun.

Eva čerešňáková a Matěj König v pořadu VIP Eva Talks
video

Lidé kvůli mně začínají sportovat. To je nejvíc, říká sportovní influencer Matěj König

Enjoy

Sportovní influencer Matěj König začínal se stativem na zahradě a dnes patří k nejvýraznějším tvářím českého sportovního obsahu na sociálních sítích. V pořadu VIP Eva Talks s Evou Čerešňákovou hovoří o tom, jak se rodí nápady, co diváky baví nejvíc, proč nechce stát jen na jedné platformě ani dělat reklamu za každou cenu – a také o okamžiku, kdy mu na olympiádě v Paříži zablokovali Instagram.

Michal Nosek

Přečíst článek

Menší a lokální areály generují nižší celkové objemy, často však vykazují vyšší průměrné útraty. V Koutech nad Desnou nebo na Plešivci – Abertamech se průměrná hodnota jedné platby pohybuje kolem 2 300 korun. Dolní Morava naopak funguje na modelu častých menších plateb s průměrnou útratou zhruba 460 korun. Rozdíly souvisejí se skladbou služeb – zatímco areály s bohatou gastronomií a doprovodnými aktivitami generují vysoký počet menších plateb, střediska zaměřená na ubytování a balíčky služeb vykazují vyšší průměrné částky.

Český vývoj zapadá do širšího středoevropského trendu. Ve sledovaných horských regionech se během prosince a ledna protočilo 576 milionů korun, na Slovensku přibližně 356 milionů korun a v Rakousku zhruba 977 milionů korun, a to i přes slabší sněhové podmínky. Průměrná hodnota transakce činí v Česku 953 korun, na Slovensku 1 014 korun a v Rakousku 1 193 korun. Bezhotovostní platby se tak staly běžnou součástí zimní turistiky napříč střední Evropou.

Související

Lyžařský areál Svatý Petr v Krkonoších
Aktualizováno

OBRAZEM: Lyžařská sezóna je tu. Které sjezdovky v Krkonoších už jsou otevřené?

Enjoy

ČTK

Přečíst článek
Podmínky pro lyžování v ČR jsou ideální, hlásí skiareály

Jarní prázdniny se blíží. Česká horská střediska těží z investic a domácí poptávky

Enjoy

nos

Přečíst článek

Inflace spadla na devítileté minimum, maloobchod dál roste

Potraviny zdraží více, než se čekalo
iStock
nst
nst

Inflace v Česku na začátku roku výrazně zpomalila a dostala se na nejnižší úroveň za více než devět let. Spotřebitelské ceny v lednu meziročně vzrostly o 1,6 procenta, vyplývá z předběžného odhadu Český statistický úřad. Proti prosinci se ceny zvýšily o 0,9 procenta. Analytici takový vývoj očekávali, především v souvislosti s převedením plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát.

Zpomalení inflace táhly především energie, jejichž ceny meziročně klesly o 7,9 procenta. Naopak služby zdražily o 4,7 procenta, zatímco ceny zboží meziročně klesly o 0,4 procenta. Potraviny a nealkoholické nápoje zdražily o 1,3 procenta, alkohol a tabák o téměř pět procent. Bez započtení energií by se inflace v lednu pohybovala na úrovni tří procent. Meziměsíčně ceny energií klesly téměř o čtyři procenta, zatímco potraviny zdražily o 2,7 procenta a alkohol a tabák o 4,7 procenta.

Maloobchodní tržby zaznamenaly meziroční růst

Zatímco inflace se dostala na několikaleté minimum, spotřebitelská poptávka zůstává relativně silná. Maloobchodní tržby bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel loni meziročně vzrostly o 3,5 procenta. Růst byl zaznamenán ve všech měsících roku, i když v závěru roku zpomalil. V prosinci činil meziroční růst 1,8 procenta, zatímco v listopadu dosahoval po revizi 4,5 procenta.

K prosincovému růstu tržeb přispěly všechny hlavní složky maloobchodu. Prodej pohonných hmot vzrostl meziročně o 3,9 procenta, nepotravinářské zboží o dvě procenta a potraviny o jedno procento. Výrazně rostly tržby ve specializovaných prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky a ve farmaceutických a zdravotnických prodejnách. Naopak pokles zaznamenaly obchody s elektronikou, oděvy, obuví, vybavením domácnosti či zbožím pro volný čas.

Ropa roste. Ne všichni těžaři si ale pískají

Trhy

Ropa od začátku roku přidává asi deset procent, přesto akcie těžařů reagují velmi rozdílně. Trh už nesází plošně na růst komodity. Rozhoduje schopnost generovat stabilní cash flow a vracet peníze akcionářům. Energetika se mění z jednoduché sázky na selektivní investiční disciplínu.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Dařilo se také internetovým a zásilkovým obchodům, jejichž tržby v prosinci meziročně vzrostly o 3,8 procenta. V nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží tržby vzrostly o 4,3 procenta, v obchodech s převahou potravin o 1,1 procenta. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel se v prosinci zvýšily o 2,6 procenta.

Za celý loňský rok nejvíce k růstu maloobchodu přispěly pohonné hmoty a internetový prodej. Tržby za pohonné hmoty vzrostly o 8,4 procenta, za nepotravinářské zboží o 4,4 procenta a za potraviny o 0,6 procenta. Prodeje a opravy motorových vozidel loni meziročně stouply o 2,6 procenta.

Vývoj tak ukazuje kombinaci velmi nízké inflace na začátku letošního roku a pokračujícího, byť zpomalujícího růstu spotřebitelské poptávky na konci roku loňského.

Související

Doporučujeme