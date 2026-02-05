Koruna zůstává podle Big Mac indexu podhodnocená
Česká koruna zůstává podle lednového indexu Big Mac podhodnocená vůči americkému dolaru, i když méně než v loňském létě. V polovině ledna činilo podhodnocení 10,2 procenta, zatímco v červencovém měření přesahovalo 14,6 procenta. Uvedl to analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek.
Index vychází z porovnání cen stejného produktu v různých zemích. V USA stál Big Mac 6,12 dolaru, zatímco v Česku 115 korun. Z toho vyplývá teoretický směnný kurz zhruba 18,79 koruny za dolar, zatímco skutečný kurz se pohyboval kolem 20,93 koruny za dolar.
Index Big Mac, který sestavuje deník The Economist dvakrát ročně, porovnává kupní sílu měn prostřednictvím cen jednoho standardizovaného výrobku. Podle Lajska má však tento ukazatel svá omezení a slouží spíše jako orientační zajímavost než jako nástroj pro stanovení skutečných měnových kurzů. Do cen se totiž promítají rozdíly v poptávce, mzdách či nákladech na energie.
Zajímavé je i srovnání cenového vývoje. V Česku Big Mac meziročně zdražil o šest korun, zatímco v USA o 0,11 dolaru, tedy zhruba o 2,30 koruny. Přesto byla prosincová meziroční inflace v Česku nižší než ve Spojených státech – dosáhla 2,1 procenta, zatímco v USA 2,7 procenta.
Kauza Jeffreyho Epsteina vrhá světlo na tucty bohatých a vlivných, od finančníků, přes umělce a vědce až po vrcholné politiky. Dokumenty otevírají průhled do světa, kde vládnou jiná pravidla a jiné standardy. Za peníze lze koupit téměř všechno, ostatní si vybudovali reflex dívat se vedle. Chapadla sahají do vlád, globálních firem i královských rodin. Náš systém – politika i ekonomika – dost možná stojí na prohnilých základech.
Karel Pučelík: Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných
Názory
Kauza Jeffreyho Epsteina vrhá světlo na tucty bohatých a vlivných, od finančníků, přes umělce a vědce až po vrcholné politiky. Dokumenty otevírají průhled do světa, kde vládnou jiná pravidla a jiné standardy. Za peníze lze koupit téměř všechno, ostatní si vybudovali reflex dívat se vedle. Chapadla sahají do vlád, globálních firem i královských rodin. Náš systém – politika i ekonomika – dost možná stojí na prohnilých základech.
Sílící trend dedolarizace
Podle Lajska stojí za výrazným posílením koruny vůči dolaru především opakované útoky amerického prezidenta Donalda Trumpa na vedení Fedu a také sílící trend takzvané dedolarizace, který souvisí s celními válkami. I přes tento vývoj však koruna zůstává vůči dolaru podle indexu Big Mac stále podhodnocená.
Americký dolar si navzdory výraznému oslabení udržuje relativně silnou pozici díky vyšším úrokovým sazbám a přetrvávajícím geopolitickým rizikům. V regionu střední Evropy je podle indexu polský zlotý vůči dolaru mírně nadhodnocen o 2,2 procenta, zatímco maďarský forint je podhodnocen o 18,4 procenta. Obě měny však vůči dolaru od července posílily o více než pět procent.
Index PX ve středu poprvé překonal hranici 2800 bodů a uzavřel na novém maximu. K růstu přispěly především akcie energetické společnosti ČEZ a bankovních titulů. Koruna zároveň oslabila vůči euru i dolaru.
Euforie na burze. Index PX je poprvé nad 2800 body
Trhy
Index PX ve středu poprvé překonal hranici 2800 bodů a uzavřel na novém maximu. K růstu přispěly především akcie energetické společnosti ČEZ a bankovních titulů. Koruna zároveň oslabila vůči euru i dolaru.
Výrazně podhodnocený zůstává japonský jen, a to o 50,5 procenta. Souvisí to s uvolněnou měnovou politikou v Japonsku, kde jsou úrokové sazby i po jejich zvýšení na 0,75 procenta výrazně nižší než v USA, což činí dolar z hlediska výnosu atraktivnějším.
Kvůli oslabení dolaru se zároveň zvýšil počet měn, které jsou vůči němu podle indexu nadhodnocené. Zatímco v červenci jich bylo sedm, nyní jich je jedenáct. Nejvíce nadhodnocený je švýcarský frank s téměř padesátiprocentním rozdílem, následovaný uruguayským pesem a norskou korunou. Mezi nadhodnocené měny se vůči dolaru řadí také euro, britská libra, skandinávské měny a nově i polský zlotý či izraelský šekel.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.