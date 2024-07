Do nájemního bydlení nejdeme, ale zkoušíme jeden model, říká šéfka Central Group

Central Group, největší developer v Česku, se až dosud vyhýbal nájemnímu bydlení. Dušan Kunovský, majitel firmy, se drží zásady byty postavit, a prodat je. Ale protože mu to v hlavě šrotuje, a vidí kolem sebe, jak se všichni konkurenti pouštějí do nájemního bydlení, přišel s novým konceptem.

„Hledali jsme, jak vyjít vstříc poptávce našich klientů po investičních bytech s garantovaným nájemcem,“ říká výkonná ředitelka společnosti Michaela Váňová, dříve Tomášková.

Jak celý koncept, který v Central Group vymysleli, vypadá? „Hledali jsme možnost, která by klientům co nejvíc vyhovovala. A vymysleli jsme Harfa Invest.“ Jak to celé funguje? Klient si byt koupí. A firma Central Group mu po určitou dobu, buď na rok a půl nebo na tři roky, garantuje nájemníka. Respektive garantovaný výnos z bytu. Kdyby nájemníka nenašla, bude společnost platit nájem sama. Firma věří, že nájemníka najde.

Patrně proto, že na trhu je obrovský převis poptávky po bydlení. Bydlení je nyní zlaté zboží, a splátka nájmu je stále ještě nižší než splátka hypotéky. Přestože úrokové sazby klesají, a nájemní bydlení se blíží k hranici, kdy přestane dávat smysl.

Co by se v projektu Central Group stalo, kdyby klientovi, vlastníkovi bytu, přestal model nájemního vyhovovat? „Pokud klient pozná, že mu tento způsob nevyhovuje, jsme připraveni od něj byt odkoupit,“ říká ředitelka Váňová. Je to prostě varianta nákupu bytu s možností jeho zpětného vrácení. Model okoukaný na západních trzích.

„Ukázalo se, že je portfolio klientů, kteří tuto službu poptávají, a my jsme je chtěli uspokojit,“ říká ředitelka Váňová. A tvrdí, že projekt společnosti Central Group není příklon k nájemnímu bydlení, jak by to mohlo vypadat. Je to podle ní jenom uspokojování poptávky po bydlení. „Je jedno, jestli bude byt vlastnický nebo nájemní,“ říká. Podle ní nejde její firma do nájemního bydlení, ale chce uspokojit poptávku lidí, kteří chtějí do bytu investovat.

V projektu Harfa už prý s tímto přístupem počítali. Nešlo o výstavbu čistě nájemních bytů, protože takováto výstavba se musí dopředu připravit a dispozice bytů se musí očekávanému účelu uzpůsobit. Nicméně, v projektu Harfa, k překlopení na nový model nájmů, tak nějak došlo. „Nejdeme do nájemního bydlení, ale umožňujeme svým klientům, aby na něm profitovali,“ říká Váňová.

