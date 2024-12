Češi si zvykli na vyšší sazby hypoték. Příští rok budou nakupovat byty ještě víc než letos, shodli se odborníci

V roce 2025 poroste poptávka i ceny bytů a nájemného shodli se odborníci Realitního Clubu, který pořádá server Newstream.

„Příští rok vidíme optimisticky. Reálnou hrozbou je pro nás ale povolování. Zcela zjevně nebude pokrytá poptávka, ceny bytů budou růst,“ upozorňuje Michaela Váňová z Central Groupu.

Výstavbu drtí i nejistoty ohledně stavebního zákona. Obtížné a zdlouhavé povolovací řízení zásadně ovlivňuje počet bytů na trhu. Je jich málo a poptávka převyšující nabídku je setrvávajícím problémem. Metr čtvereční v Praze vyjde aktuálně v průměru na 160 tisíc korun. „Cena i poptávka roste už třetí kvartál za sebou. Ještě zajímavějším číslem je ale absorpce trhu. Ta je aktuálně 30 procent. To znamená, že se nyní nacházíme ve fázi trhu prodejců,“ konstatuje Vít Soural, jednatel společnosti Flat Zone.

Obnovení poptávky potvrzuje i Evžen Korec, a to navzdory tomu, že hypoteční sazby neklesly nijak razantně.

„Lidi si zvykli na zvýšené hypoteční sazby a ty už nějak razantně klesat nebudou. Navíc stále vidíme nakumulované úspory z covidu, které jak jinak v Česku budou mířit do nemovitostí,“ dodává Jiří Vančura.

Nájemné vzroste až o osm procent

Stejně jako ceny nemovitostí porostou i nájmy. Ty meziročně stouply o 10 procent a v Praze se zastavily na úrovni 480 korun za metr. Podle Evžena Korce můžeme očekávat v roce 2025 očekávat až osmiprocentní růst nájemného.

Jaký bude rok 2025 podle podle Michaely Váňové z Central Group, Jana Hasíka, majitele Pursposia Group, Víta Sourala z Flatzone nebo advokátky Kristýny Faltýnkové z PRK Partners? Podívejte se, jak odpovídali v anketě Newstreamu. Video se spouští automaticky v úvodu tohoto článku.

