V rozpočtu chybí podle Babiše chybí až 85 miliard na výdajích, 15 miliard příjmů prý neexistuje
V návrhu státního rozpočtu na příští rok, který připravila končící vláda Petra Fialy (ODS), chybí podle šéfa ANO a pravděpodobně příštího premiéra Andreje Babiše víc než 85 miliard korun na výdajích. Navíc obsahuje 15 miliard korun nafouknutých, v podstatě neexistujících příjmů, tvrdí Babiš ve svém příspěvku na sociálních sítích. Kabinet v demisi se podle něj bojí, že tyto údaje vyjdou najevo, a proto nechce návrh poslat do Sněmovny.
"Pravda je, že tam chybí v tom návrhu 85,4 miliardy na výdajích a je tam 15 miliard nafouknutých příjmů, které vlastně neexistují," prohlásil Babiš.
Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová v pátek řekla, že v návrhu rozpočtu chybí 38 miliard korun na dopravní infrastrukturu, asi 32 miliard na mandatorní, tedy ze zákona povinné výdaje ministerstva práce a sociálních věcí a sedm miliard na spolufinancování zemědělství. Další chybějící výdaje podle ní ještě vyjdou najevo.
Ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura (ODS) na její vyjádření reagoval slovy, že hnutí ANO nebude ochotné dodržovat zákon o rozpočtové odpovědnosti a chystá návrat obřích deficitů podle hesla 'Po nás potopa'. "Hnutí ANO opět vytáhlo nové číslo z klobouku," sdělil v pátek Stanjura.
Pokud chce vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů po vládě v demisi, aby odeslala do Sněmovny návrh státního rozpočtu, měla by dodržet jeho parametry. Jinak by si měla připravit svůj vlastní, řekl na sněmu TOP 09 v Praze premiér v demisi Petr Fiala (ODS). Šéf ANO Andrej Babiš se podle něj tímto tématem jen snaží odvracet pozornost od toho, že by se nyní měl řešit jeho střet zájmů, či od nevhodných nominací do ministerských pozic, míní.
Babiš uvedl, že kromě chybějících výdajů ministerstva dopravy, práce a sociálních věcí či zemědělství není v kapitole ministerstva spravedlnosti 621 milionů korun pro zaměstnance soudů a státních zastupitelství, dalších 730 milionů chybí v rozpočtu ministerstva vnitra pro dobrovolné hasiče a 800 milionů korun postrádá na spolufinancování evropských fondů ve zdravotnictví.
Rodící se koalice ANO, SPD a Motoristů opakovaně vyzývá končící vládu, aby rozpočet znovu předložila do Sněmovny. Kabinet návrh poslal dolní komoře na konci září, vzhledem k volbám se jím ale nově zvolení poslanci bez opětovného předložení zabývat nemohou.
Stanjura chce, aby nová vládní sestava garantovala, že v návrhu rozpočtu zachová naplánované výdaje na obranu a půjčku na stavbu nových jaderných bloků elektrárny Dukovany. Vnímá to jako podmínku pro opětovné poslání návrhu do Sněmovny. Vláda v demisi by se měla k rozhodnutí, zda rozpočet pošle, vrátit ve středu.
Fiala: Babiš jen mlží
Fiala míní, že pokud vznikající koalice po odcházející vládě žádá předložení rozpočtu, měla by dodržet jeho navržené parametry, jinak by si měla připravit svůj vlastní. Babiš se podle něj jen snaží odvracet od svého střetu zájmů, řekl premiér v sobotu.
Státní rozpočet pro rok 2026 navrhla končící vláda se schodkem 286 miliard korun. Stanjura ale ve čtvrtek upozornil, že podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený schodek 237 miliard korun. Dodatečných 49 miliard korun tvoří výdaje na obranu nad dvě procenta HDP a půjčka na Dukovany, na které se rozpočtová pravidla nevztahují.