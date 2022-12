Lukáš Kovanda: Poslanci schválili vyšší platy učitelům. Pokud neřeknou, kde na to vezmou, jde o populismus

Učitelé mají už brzy brát průměrně přes 60 tisíc korun měsíčně, schválili poslanci. Pokud ale neřeknou, kde na to vezmou, jde o populismus na účet daňového poplatníka.

Učitelé dostávají od politiků slibnou nadílku pod stromeček. Poslanci v pátek v prvním kole schvalování podpořili, aby učitelé od roku 2024 dostávali minimálně 1,404násobek hrubé měsíční mzdy předminulého roku. V roce 2024 tak mají mít průměrně bezmála 57 200 korun měsíčně, zatímco v roce 2025 dokonce bezmála 60 900 korun. Loni měli průměrně zhruba 46 800 korun. Průměrný učitelský plat tedy mezi roky 2021 a 2025 vzroste o více než 30 procent.

Přes 60 tisíc měsíčně. Sněmovna schválila nové platy pro učitele Money Průměrný plat učitele asi bude zákonem stanoven od roku 2024 na nejméně 1,404násobku průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v ČR za předminulý rok. Konkrétní výše tarifů by stejně jako dosud určovala vláda nařízením. Počítá s tím novela školského zákona, kterou sněmovna v prvním kole schvalování podpořila. ČTK Přečíst článek

Taková „nadílka“ může dávat z ekonomického i sociálního hlediska smysl, avšak v době hluboce deficitního hospodaření státního rozpočtu by politici měli jedním dechem říci, kde na to vezmou. Protože jinak výrazné přidávání učitelům znamená jen populismus a hlavně další díru ve veřejných financích.

Kde na to vezmou

Jestliže politici neosvětlí, jak ji chtějí „zalepit“, znamená to, že ji zalepí občan. Ten občan, na jehož „triko“ si politik půjčí peníze u českých i zahraničních bank, fondů či spekulantů. Z těchto peněz politik přidá učitelům, zvláště před Vánoci za to získá politické body, které se budou hodit u další volební kampaně. No, a ty peníze pak i s tučným úrokem (uhrazeným českým i zahraničních bankám, fondům i spekulantům) zase zaplatí nebohý občan.

Pokud politici tedy neřeknou, kde na přidávání učitelům vezmou jinde než v dalším dluhu, není to jejich štědrá nadílka, ale „nadílka“, kterou poskytuje učitelům řadový občan – daňový poplatník, aniž by se ho někdo vůbec kdy ptal, zda chce zrovna tolik a zrovna učitelům (a bankám, fondům a spekulantům k tomu) ze svých peněz přihodit.