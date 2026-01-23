Dalibor Martínek: Pražská zoo jako trafika pro miláčky politiků
Rada hlavního města by měla možná už v pondělí jmenovat nového ředitele pražské zoologické zahrady. Kolem výběru vytvořilo vedení města neprůhlednou mlhu. Členové výběrové komise mají mlčenlivost, radní se nemusí doporučením komise řídit. Pozice ředitele přitahuje bývalé politické prominenty.
Ikonou pražské zoologické zahrady byl Zdeněk Veselovský, zoolog světového formátu, který byl do roku 1988 po třicet let jejím ředitelem. Po něm stál v čele zahrady ještě přírodovědec Bohumil Král. Pak nastal zlom. Pražští politici začali do funkce dosazovat své miláčky. Petr Fejk určitě zahradu pozvedl, což mu vyneslo další státní služby. Šéfoval Národnímu domu v New Yorku, fiaskem skončil Fejk v na míru vytvořené pozici ombudsmana Českých drah.
Nemá být řečeno, že jediným dobrým ředitelem může být jenom přírodovědec. Asi je lepší, když je to hlavně dobrý manažer. Problém u výběru ředitele je, že v této významné organizaci hraje prim politika, ne odbornost.
Do výběrového řízení se na podzim, po rezignace Miroslava Bobka, který se sám přiznal k bossingu, přihlásilo 33 kandidátů. Jejich jména byla tajná! Komise, v níž zasedají i politici, vybrala podle záhadných kritérií čtyři favority. Mezi nimi politika Martina Bursíka, který v současnosti pracuje pro jednu z radních města a zároveň členku doporučující komise, Pirátku Janu Komrskovou. Jiným členem tajemné komise je další člen rady František Kovařík (ODS).
Dalším vybraným kandidátem je Petr Štěpánek. Sice původně biolog, v posledních dekádách však především politik, bývalý starosta Prahy 4, radní města a ex-předseda Strany zelených.
V kuloárech se šíří očekávání, že vítězem bude právě Štěpánek. Údajně má podporu ODS. Ta to popírá. Zastupitelstvo města, v němž má většinu vládnoucí koalice Spolu, Pirátů a STAN včera odmítlo o výběru ředitele debatovat, jak navrhoval opoziční zastupitel Patrik Nacher z ANO.
Je evidentní, že celý výběr je v silně politickém duchu. Zoologická zahrada je vnímána jako trofejní entita. Nejen pro svou oblibu u veřejnosti, kdy ji každoročně navštíví kolem 1,4 milionu lidí. Zejména pro toky peněz, které přes ní jdou. Miroslav Bobek za svou éru vybudoval Údolí slonů, Rákosův pavilon, Darwinův kráter nebo nový pavilon goril. Jde o investice za stovky milionů korun. Aktuálně se buduje za 1,2 miliardy korun pavilon pro lední medvědy.
Pražská zoo je zlaté vejce. Tajné a tajuplné výběrové řízení na nového ředitele působí jako nepovedené divadlo. Zvítězí politický nominant, který bude mít v rukou rozpočet ve stovkách milionů korun ročně.