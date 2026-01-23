Dalibor Martínek: Pražská zoo jako trafika pro miláčky politiků

Nový magazín právě vychází!

Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Rada hlavního města by měla možná už v pondělí jmenovat nového ředitele pražské zoologické zahrady. Kolem výběru vytvořilo vedení města neprůhlednou mlhu. Členové výběrové komise mají mlčenlivost, radní se nemusí doporučením komise řídit. Pozice ředitele přitahuje bývalé politické prominenty.

Ikonou pražské zoologické zahrady byl Zdeněk Veselovský, zoolog světového formátu, který byl do roku 1988 po třicet let jejím ředitelem. Po něm stál v čele zahrady ještě přírodovědec Bohumil Král. Pak nastal zlom. Pražští politici začali do funkce dosazovat své miláčky. Petr Fejk určitě zahradu pozvedl, což mu vyneslo další státní služby. Šéfoval Národnímu domu v New Yorku, fiaskem skončil Fejk v na míru vytvořené pozici ombudsmana Českých drah. 

Nemá být řečeno, že jediným dobrým ředitelem může být jenom přírodovědec. Asi je lepší, když je to hlavně dobrý manažer. Problém u výběru ředitele je, že v této významné organizaci hraje prim politika, ne odbornost.

Do výběrového řízení se na podzim, po rezignace Miroslava Bobka, který se sám přiznal k bossingu, přihlásilo 33 kandidátů. Jejich jména byla tajná! Komise, v níž zasedají i politici, vybrala podle záhadných kritérií čtyři favority. Mezi nimi politika Martina Bursíka, který v současnosti pracuje pro jednu z radních města a zároveň členku doporučující komise, Pirátku Janu Komrskovou. Jiným členem tajemné komise je další člen rady František Kovařík (ODS).

Dalším vybraným kandidátem je Petr Štěpánek. Sice původně biolog, v posledních dekádách však především politik, bývalý starosta Prahy 4, radní města a ex-předseda Strany zelených.

V kuloárech se šíří očekávání, že vítězem bude právě Štěpánek. Údajně má podporu ODS. Ta to popírá. Zastupitelstvo města, v němž má většinu vládnoucí koalice Spolu, Pirátů a STAN včera odmítlo o výběru ředitele debatovat, jak navrhoval opoziční zastupitel Patrik Nacher z ANO.

Je evidentní, že celý výběr je v silně politickém duchu. Zoologická zahrada je vnímána jako trofejní entita. Nejen pro svou oblibu u veřejnosti, kdy ji každoročně navštíví kolem 1,4 milionu lidí. Zejména pro toky peněz, které přes ní jdou. Miroslav Bobek za svou éru vybudoval Údolí slonů, Rákosův pavilon, Darwinův kráter nebo nový pavilon goril. Jde o investice za stovky milionů korun. Aktuálně se buduje za 1,2 miliardy korun pavilon pro lední medvědy.

Pražská zoo je zlaté vejce. Tajné a tajuplné výběrové řízení na nového ředitele působí jako nepovedené divadlo. Zvítězí politický nominant, který bude mít v rukou rozpočet ve stovkách milionů korun ročně.

Karel Pučelík: Buď jste u stolu, nebo na talíři. Proč by Babiš s Macinkou měli poslouchat Carneyho?

Kanadský premiér Mark Carney
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Kanada na nic nečeká. Investuje do energetiky, bezpečnosti a odolnosti, jedná, hledá nové přátele. V novém mezinárodním systému nelze čekat na drobky, které spadnou z velmocenského stolu. Podřízená pozice není důstojná, a v konečném důsledku se ani nevyplatí. Mohl by to někdo říct Babišovi a Macinkovi?

„Kanaďané vědí, že náš starý, pohodlný předpoklad, že nám naše zeměpisná poloha a členství v aliancích automaticky zaručuje prosperitu a bezpečnost, už neplatí,“ řekl v hojně citovaném projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu kanadský premiér Mark Carney. Rozhodně přitom nemluvil jen ke Kanaďanům, ale k celému světu.

Carney nahlas vyslovil myšlenku, kterou už většina z nás má delší dobu na jazyku, ale na nejvyšší úrovni se ji politici obávají připustit. Dosavadní bezpečnostní a ekonomická architektura přestává fungovat. Globální instituce jako NATO nám dávali jistotu a předvídatelnost, ale s Donaldem Trumpem v Bílém domě se v lepším případě stávají nepředvídatelnými, v horším přímo bezpečnostním rizikem.

S Trumpovou administrativou se mezinárodní situace vrací zpět k velmocenské politice, kdy mocnosti rozhodují a ostatní se přizpůsobují. Možností, jak se s novým rozestavěním vypořádat, je několik, ale jen jedna vede ke stabilním úspěchům. Mark Carney předestřel, jak by mohla „kanadská“ alternativa pro střední a menší státy vypadat.

Grónsko není zlatý důl. Snadněji jde možná těžit i na Měsíci

Názory

Americký prezident Donald Trump si dělá zálusk na Grónsko i kvůli nerostnému bohatství. Pravdou však je, že dosud nikdo nenašel smysluplný způsob, jak se k cenným surovinám dostat. V cestě stojí brutální přírodní podmínky. I tak to ale Trump zkusit může. Ani k tomu nepotřebuje ostrov koupit nebo dokonce napadnout.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Jak se nestát vazaly mocností

Už více než rok sledujeme, jak americký prezident likviduje dosavadní mezinárodní řád. Šéfové vlád ostatních zemí se snažili v nové situaci nějakým způsobem balancovat, někteří volili více konfrontační styl, jiní se zase snažili být s Trumpem zadobře. Eskapáda se cly ale ukazuje, že podřizovat se Trumpovi není nijak zvlášť výhodné.

Příkladem mohou být Britové. Premiér Keir Starmer vůči Trumpovi vystupoval přátelsky a smířlivě, dokonce mu jako dar přinesl bezprecedentní druhé pozvání na státní návštěvu u krále Karla III. Povedlo se mu získat lepší celní pozici než třeba dostala Evropská unie. Když si ale Britové dovolí udělat něco, s čím Trump nesouhlasí – jako odsoudit jeho tlak na Grónsko – už jsou opět mezi černými ovcemi hrozba cel je zase ve vzduchu. Trump vyžaduje absolutní podřízenost, jinak nastane trest, i když jste do té doby hráli jeho písničku. Kanadský premiér to ví. Ví to ale český premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka? Zdá se, že alespoň prozatím ne. Podřízená pozice jim vyhovuje.

Americký prezident Donald Trump

Evropské vlády dospěly k obtížnému závěru: Američané jsou teď ti špatní

Politika

Evropští lídři se scházejí v Bruselu na mimořádném summitu, který má řešit prudké zhoršení vztahů se Spojenými státy. Podle několika unijních diplomatů panuje napříč evropskými metropolemi mimořádně ostré hodnocení současné americké politiky. „Američané jsou teď ti špatní,“ shrnul situaci jeden z nich, kterého cituje server Politico.

nst

Přečíst článek

Kanada je nyní lídrem druhého přístupu. Ostatně Kanaďané neměli ten luxus lavírovat, Trump se do nich ihned pustil a chtěl z jejich země udělat další stát USA. Tamější vláda nyní uzavírá dohody, hledá nová spojenectví a aliance. A Mark Carney k tomu vyzývá i další, jako ekonom totiž ví, že společný postup je efektivní. „Kolektivní investování do odolnosti je levnější, než když si bude každý stavět vlastní pevnost. Sdílené standardy snižují fragmentaci. Komplementarity jsou pozitivním součtem,“ zdůraznil v Davosu.

Kanadská vláda masivně investuje do obrany, energetiky a infrastruktury, aby byla odolná a nezávislá. Také ale pumpuje spoustu peněz do bytové výstavby a snižuje daně, protože na domácí politiku nelze zapomínat, ekonomické neúspěchy otevírají dveře pro populisty, kteří za pár drobků ze stolu mocností nezávislost klidně obětují.

Tomio Okamura a Andrej Babiš

David Ondráčka: Loajalita, nebo kariéra? Úředníci čekají, kam se vláda Babiše vydá

Názory

Jak zvládnou úředníci vládu s Babišem, Okamurou a Motoristy? Jak se s ní popasují ti, na nichž stojí výkon státní správy a hospodaření s rozpočtem (a těch klíčových je ve skutečnosti několik set)? Loajalita ke státu, nebo kariéra a přizpůsobení se současným ministrům? To jsou složitá a nejednoznačná dilemata. Na ministerstvech dnes panuje zvláštní druh ticha — ne klid, ale čekání. Někteří to vydrží, jiní odejdou. Rozumné změny jsou v pořádku, rozbourání všeho by byla jen hloupá destrukce.

David Ondráčka

Přečíst článek

Na mír bude dohlížet Trump s Putinem?

Nové pořádky naznačuje i Rada míru, kterou v Davosu Trump představil. Podle kritiků bude nové mezinárodní těleso konkurenčním projektem k OSN, čímž přispěje k další fragmentaci už tak rozkolísaného světa.

O nové organizaci vypovídá i seskupení signatářů, kteří se do projektu chtějí s Trumpem pustit. Argentinský prezident Javier Milei, izraelský premiér Benjamin Netanjahu, maďarský premiér Viktor Orbán. Součástí by prý mělo být i Rusko. Dovedete si představit, jak bude taková skupina plánovat nějakou humanitární misi a dohlížet na lidská práva? Naopak Emmanuel Macron ve výčtu chybí, stejně tak i zástupce britské vlády. Dobře to shrnula šéfka diplomacie Yvette Cooperová: „Máme také obavy z toho, že prezident Putin je součástí něčeho, co hovoří o míru, když jsme od něj dosud neviděli žádné známky toho, že by se zavázal k míru na Ukrajině.“

Kanadský premiér Mark Carney

Karel Pučelík: Carneymu se podařil neuvěřitelný obrat. Liberálové vítězí v kanadských volbách

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek

Upírský muzikál Hříšníci přepisují oscarovou historii. Získal 16 nominací

Snímek Hříšníci usiluje o 16 Oscarů
Warner Bros. - použito se svolením
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Snímek Hříšníci uspěl téměř ve všech kategoriích, kde se mohl ucházet o ceny americké filmové akademie. Může se stát filmem roku, tím ale nejspíš bude snímek Paula Thomase Andersona Jedna bitva za druhou, která zůstává největším favoritem letošního oscarového klání a na kontě má 13 nominací. Vítězové si převezmou pozlacené sošky 15. března v Los Angeles.

Hříšníci, mix černošského dramatu, hudebního filmu a upírského hororu odehrávající se ve třicátých letech minulého století kdesi na jihu USA, se již nyní zapsal do filmové historie. Podle očekávání získal rekordní počet nominací na Oscara, ale namísto očekávaných 15 jich nakonec získal dokonce 16. Tím snímek Ryana Cooglera překonal dosavadní rekord, tedy 14 nominací, který shodně držely snímky Vše o Evě, Titanik, poslední díl trilogie Pán prstenů a muzikál La La Land.

Loňský nečekaný hit uspěl ve většině kategorií, v nichž se mohl ucházet o nominaci, včetně filmu roku, nejlepší režie, scénáře, většiny hereckých kategorií (kromě herečky v hlavní roli) a téměř všech technických kategorií. Získal také nominaci v nové kategorii věnované hereckému castu (cena pro nejlepší herecký tým).

Odcházející prezidentka Lucasfilmu Kathleen Kennedyová

Nejvlivnější žena Hollywoodu končí. Kathleen Kennedyová stála za úspěchem Spielberga a vytvořila nové Star Wars

Leaders

Hollywood se připravuje na konec jedné éry. Producentka Kathleen Kennedyová, jedna z nejvlivnějších osobností filmového průmyslu posledních dekád, opustí pozici prezidentky studia Lucasfilm pod hlavičkou Walt Disney Company. Tím uzavře téměř čtrnáctileté období, v němž stála v čele Star Wars a dalších ikonických značek. Vedení Disneyho oznámilo, že ji nahradí dvojice manažerů Dave Filoni a Lynwen Brennanová. Proč je odchod Kennedyové tak zásadním momentem hollywoodské továrny na sny? Jak výraznou stopu za sebou zanechává? A co vlastně bude Kennedyová nadále dělat?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Emma Stone míří na třetího Oscara

Hříšníci se o největší počet konečných vítězství poperou především se snímkem Jedna bitva za druhou, loňskou novinkou kultovního režiséra Paula Thomase Andersona, která sklidila nejvíce letošních Zlatých glóbů a do oscarového klání jde se 13 nominacemi.

Pikantní je, že oba snímky do kin uvedlo studio Warner Bros., které se vloni dostalo do složité finanční situace a pokouší se o prodej strategickému partnerovi. Příštím vlastníkem může být Netflix, nebo konkurenční studio Paramount, které dokonce usiluje o násilné převzetí Warnerů.

V hlavní kategorii Film roku se vedle Hříšníků a temné komedie Jedna bitva za druhou objevuje ještě osmička snímku: Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Velký Marty, Tajný agent, Citová hodnota a Sny o vlacích, které uvedl právě Netflix.

V prestižních hereckých kategoriích se o největší zápis do dějin může postarat Emma Stone, která by při úspěchu za výkon ve snímku Bugonia, získala třetího hereckého Oscara, čímž by vyrovnala například Daniela Day-Lewise a přiblížila by se rekordmance Katharine Hepburnové, které se podařilo získat čtyři ceny americké filmové akademie.

Česká stopa

Do pětice nominovaných snímků v kategorii dokumentární film na letošní udílení cen americké filmové akademie Oscar se dostal dokument Pan Nikdo proti Putinovi, vzniklý v česko-dánské koprodukci. Jde vůbec o první nominaci dokumentárního filmu z české produkce na Oscara.

Vítězové si převezmou ceny 15. března.

James Cameron

Avatar: Oheň a popel v tržbách překonal miliardu dolarů. Cameronův fenomén dál vládne světovým kinům

Enjoy

Celosvětové tržby z prodeje vstupenek na film Avatar: Oheň a popel režiséra Jamese Camerona překročily hranici jedné miliardy dolarů. Oznámila to společnost Walt Disney Studios, pod kterou snímek vznikl ve studiu 20th Century Studios.

nst

Přečíst článek

