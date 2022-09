David Havrlant z J&T: Hluboká a táhlá recese? Tak ta se USA určitě vyhne

Sázky na hlubokou a vleklou ekonomickou recesi v USA jsou liché, jelikož střednědobé i dlouhodobé faktory začínají hrát největší ekonomice opět do karet, a to jak v relativní, tak v absolutní perspektivě, píše v komentáři pro Newstream David Havrlant z J&T. Co rozhodne, že americká ekonomika bude rychle zpátky ve hře?

Reklama

Inovace, energetická nezávislost a ukotvená měnová politika budou motorem její dlouhodobé expanze. Přestože je nyní strach z recese v USA značný a je možné, že k ní v důsledku perzistentně vysoké inflace, razantního propadu globální poptávky nebo nového geopolitického šoku může dojít, nebude ani hluboká ani vleklá.

Výzkum a vývoj podpoří zisky

Od roku 2020 celkové výdaje na výzkum a vývoj v USA utěšeně rostou (o více než 10 procent meziročně od druhého čtvrtletí 2021) a pohybují kolem 3,5 procenta HDP, což značně přesahuje dlouhodobý průměr. K tomuto růstu přispěly zejména soukromé investice, neboť veřejný sektor se nadále podílel méně než jedním procentem. Pro srovnání, poměr celkových investic do výzkumu a vývoje k HDP byl v EU a v Číně zhruba o jeden procentní bod nižší.

Proces deglobalizace, zostřené soutěžení s Čínou na technologickém poli a preference pro odolnost dodavatelských řetězců před nejnižšími možnými náklady povedou k návratu technologicky náročné výroby zpět do USA. Tento přesun dále posílí investice v segmentu, který rozhoduje nejen o ekonomickém úspěchu v budoucnosti.

Černé úterý na americké burze. Akcie se zřítily kvůli zprávám o inflaci Money Nejhůř se dařilo technologickým společnostem. Akcie softwarové firmy Microsoft například oslabily o 5,5 procenta, akcie technologické společnosti Apple klesly o téměř šest procent a akcie internetového obchodu Amazon se propadly o více než sedm procent. ČTK Přečíst článek

Současné geopolitické napětí snižuje motivaci k meziregionální spolupráci na poli primárního výzkumu, a bude tak docházet k redukci globálního sdílení inovací. Kritické technologie se budou těšit výraznější ochraně a vzroste tlak na vývoz hotových produktů místo sdílení know-how a výrobních procesů. Každý dolar investovaný do výzkumu a vývoje, který se nakonec překlopí do reálně využitelné technologie, bude o to více a o to déle hnací silou zisků amerických společností.

Reklama

Energetická soběstačnost a flexibilita je klíčová

Oproti ostatním vyspělým ekonomikám navíc USA těží z energetické soběstačnosti a flexibility. Současné vysoké ceny energií samozřejmě zatěžují rozpočty amerických domácností, nicméně utracené peníze zůstávají v ekonomice a mohou být dále přerozdělovány v podobě mezd a zisků. Netečou za hranice ekonomiky tak, jako je tomu např. v Evropě, kde je velká část energetických výdajů jednoduše nenávratně ztracena.

Množství vytěžené ropy v USA od konce covidové krize setrvale stoupá, přičemž těžbu je možné poměrně flexibilně utlumit nebo oživit. Oproti minimům z covidového roku posílila těžba o 20 procent a počet otevřených vrtů se ztrojnásobil.

Jaká je inflace v Evropě či USA? Padají rekordy staré desítky let Money S rapidně rostoucí inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě a v řadě zemí hlásí za červen a červenec dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let – v Česku byla v srpnu druhá nejvyšší od roku 1993. Na Slovensku je nejvýše od roku 2000, v Británii a USA od začátku osmdesátých let, v Německu jedna z nejvyšších od ropné krize na přelomu let 1973 a 1974, v eurozóně od zavedení eura v roce 1999. Turecká inflace dokonce v srpnu dosáhla 24letého maxima ve výši 80,2 procenta. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

Rovněž energetické odvětví v USA těží ze zásadního technologického náskoku, zejména ve srovnání s ostatními ekonomikami bohatými na energetické suroviny, které musí pokročilé těžební a rafinační soupravy alespoň z části dovážet. Jak je dnes zřejmé, energetická nezávislost a flexibilita je zásadní přísadou ekonomické prosperity a pozitivního výhledu.

Milionům Britů hrozí chudoba. I kvůli brexitu Money Vysoká inflace v Británii hrozí, že zničí růst mezd za posledních 20 let. Miliony Britů by se kvůli ní mohly propadnout do naprosté chudoby, vyplývá ze studie think-tanku Resolution Foundation (RF). Pokud bude příští vláda pokračovat v nastavené politice, budou chudobou v rozpočtovém roce 2023 až 2024 ohroženy další tři miliony lidí. Dohromady by jich bylo 14 milionů, to je téměř každý pátý obyvatel Británie. ČTK Přečíst článek

Fedu hraje do karet silný dolar

Vysoká perzistentní inflace je pro ekonomiku škodlivá a americký Fed to dobře ví. Spotřebitelská inflace v srpnu sice zmírnila na 8,3 procenta meziročně, ale rezistentnější jádrová inflace (bez energií a potravin) zrychlila na 6,3 procenta. Je zřejmé, že Fed bude muset s inflačními tlaky ještě nějakou dobu bojovat.

Na druhou stranu pro to má paletu nástrojů – zvyšování úrokových sazeb, snižování bilance, jasné přesvědčení o svém mandátu – a nebojí se je použít. Z hlediska inflace hraje Fedu do karet výrazné posílení amerického dolaru, které zlevňuje veškerý dovoz.

Růst spotřebitelských cen je při tom doprovázen silným trhem práce, zvyšující se mírou participace a více než pětiprocentním mzdovým růstem. Snížení problémů v dodavatelských řetězcích a postupný přesun jejich částí do USA rovněž signalizuje, že vyhlídky americké ekonomiky ve střednědobém horizontu jsou dobré, každopádně lepší oproti ostatním vyspělým ekonomikám.

Velký problém pro euro. Fed chystá razantní zvednutí sazeb Money Ačkoli k zásadnímu vystoupení šéfa americké centrální banky Jeroma Powella dojde až zítra, nálada centrálních bankéřů je podle agentury Bloomberg jasná: sazby musejí růst, a to klidně výrazně. Důvod? Inflační tlaky se zatím nepodařilo dostatečně zkrotit. Stanislav Šulc Přečíst článek