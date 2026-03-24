Další podezření z úniku informací: AfD může předávat citlivé informace Rusku i Číně
Přístup německé strany Alternativa pro Německo (AfD) k důvěrným dokumentům Evropské unie vyvolává mezi diplomaty a politiky obavy z možného úniku citlivých informací do Ruska. Upozornil na to web Politico s odkazem na zdroje z diplomatických kruhů i německého parlamentu.
Němečtí poslanci včetně zástupců AfD mají přístup do databáze EuDoX, která obsahuje tisíce unijních dokumentů – od podkladů pro summity až po záznamy z jednání velvyslanců o klíčových geopolitických otázkách, například financování Ukrajiny ze zmrazených ruských aktiv.
Podle některých politiků existují oprávněná podezření, že by informace mohly unikat do Ruska či Číny. „Máme stranu, u níž existují důvodné obavy z úniků informací,“ uvedl předseda výboru Bundestagu pro záležitosti EU Anton Hofreiter.
„Obrovská díra ve tvaru Putina“
Tyto obavy podle diplomatů ovlivňují i samotné fungování unijních jednání. Členské státy stále častěji volí menší formáty schůzek a sdílení informací omezují. „Jsme opatrní při sdílení citlivých informací mezi 27 státy. Je tu maďarský faktor a faktor AfD,“ uvedl jeden z diplomatů.
Podle něj si dnes žádný velvyslanec nemůže být jistý, že citlivé informace sdělené v rámci jednání Coreperu neskončí v Rusku nebo Číně. Jiný diplomat pak situaci popsal slovy, že přístup AfD k materiálům „zanechává v bezpečnostním systému obrovskou díru ve tvaru Putina“.
Maďarsko podle investigativního novináře Szabolcse Panyie v roce 2020 pomáhalo zajistit tehdejšímu slovenskému premiérovi Peteru Pellegrinimu schůzku s ruským premiérem Michailom Mišustinem. Budapešť si od tohoto kroku slibovala volební vítězství strany Směr-SD, kterou dnes vede slovenský premiér Robert Fico. Panyi nyní zveřejnil údajný přepis odposlechu telefonátu mezi maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártóem a jeho ruským protějškem Sergejem Lavrovem.
Maďarsko, Rusko a slovenské volby: unikl přepis kontroverzního hovoru
Politika
Obavy z úniků přicházejí i v době, kdy média informovala o podezření, že Maďarsko předávalo Moskvě informace z jednání EU. Budapešť tato obvinění odmítla jako nepravdivá.
Samotná AfD jakékoli předávání informací do zahraničí odmítá. „Nebudeme komentovat nepodložená obvinění,“ uvedl její mluvčí.
Databáze EuDoX, do níž má přístup zhruba 5000 uživatelů z řad poslanců a jejich asistentů, byla v Německu zavedena jako nástroj kontroly vlády. Obsahuje přibližně 25 tisíc dokumentů ročně, většinou s nejnižším stupněm utajení.
Podle některých expertů proto systém neobsahuje vysoce citlivé informace a vláda si je vědoma rizika úniků. Přesto část německých zákonodárců varuje, že přístup AfD představuje bezpečnostní problém.
Rusko prosazuje u občanů svou komunikační platformu Max, která nemá šifrování, masivní propagační kampaní a současně blokováním dvou nejoblíbenějších komunikačních aplikací v zemi – WhatsAppu a Telegramu. Zavedení aplikace přitom vyvolalo mezi kritiky a skupinami zabývajícími se digitálními právy obavy, že Moskva bude Max využívat ke sledování občanů a k dalšímu omezování digitálních vazeb se Západem, píše agentura AFP.
Konec soukromí? Rusko tlačí občany do vlastní aplikace a buduje digitální železnou oponu
Politika
Poukazují například na kontakty některých politiků AfD s ruskou ambasádou, jejich cesty do Moskvy nebo přebírání ruských narativů. Zmiňují také případy, kdy strana prostřednictvím parlamentních dotazů získávala informace o bezpečnostních otázkách, například o obraně proti dronům nebo přepravě zbraní na Ukrajinu.
Obavy posílil i případ z letošního roku, kdy byl bývalý asistent europoslance AfD Maximiliana Kraha odsouzen za špionáž pro Čínu.
Správa Bundestagu již podle poslanců přijala některá opatření, například omezila přístup některých zaměstnanců AfD do budov či parlamentních IT systémů. Diskuse o bezpečnosti a sdílení informací však podle diplomatů pokračují, zatím především neformálně v zákulisí jednání.