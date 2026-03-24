newstream.cz Politika Další podezření z úniku informací: AfD může předávat citlivé informace Rusku i Číně

Další podezření z úniku informací: AfD může předávat citlivé informace Rusku i Číně

Alice Weidelová
Přístup německé strany Alternativa pro Německo (AfD) k důvěrným dokumentům Evropské unie vyvolává mezi diplomaty a politiky obavy z možného úniku citlivých informací do Ruska. Upozornil na to web Politico s odkazem na zdroje z diplomatických kruhů i německého parlamentu.

Němečtí poslanci včetně zástupců AfD mají přístup do databáze EuDoX, která obsahuje tisíce unijních dokumentů – od podkladů pro summity až po záznamy z jednání velvyslanců o klíčových geopolitických otázkách, například financování Ukrajiny ze zmrazených ruských aktiv.

Podle některých politiků existují oprávněná podezření, že by informace mohly unikat do Ruska či Číny. „Máme stranu, u níž existují důvodné obavy z úniků informací,“ uvedl předseda výboru Bundestagu pro záležitosti EU Anton Hofreiter.

„Obrovská díra ve tvaru Putina“

Tyto obavy podle diplomatů ovlivňují i samotné fungování unijních jednání. Členské státy stále častěji volí menší formáty schůzek a sdílení informací omezují. „Jsme opatrní při sdílení citlivých informací mezi 27 státy. Je tu maďarský faktor a faktor AfD,“ uvedl jeden z diplomatů.

Podle něj si dnes žádný velvyslanec nemůže být jistý, že citlivé informace sdělené v rámci jednání Coreperu neskončí v Rusku nebo Číně. Jiný diplomat pak situaci popsal slovy, že přístup AfD k materiálům „zanechává v bezpečnostním systému obrovskou díru ve tvaru Putina“.

Maďarsko, Rusko a slovenské volby: unikl přepis kontroverzního hovoru

Maďarsko podle investigativního novináře Szabolcse Panyie v roce 2020 pomáhalo zajistit tehdejšímu slovenskému premiérovi Peteru Pellegrinimu schůzku s ruským premiérem Michailom Mišustinem. Budapešť si od tohoto kroku slibovala volební vítězství strany Směr-SD, kterou dnes vede slovenský premiér Robert Fico. Panyi nyní zveřejnil údajný přepis odposlechu telefonátu mezi maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártóem a jeho ruským protějškem Sergejem Lavrovem.

Obavy z úniků přicházejí i v době, kdy média informovala o podezření, že Maďarsko předávalo Moskvě informace z jednání EU. Budapešť tato obvinění odmítla jako nepravdivá.

Samotná AfD jakékoli předávání informací do zahraničí odmítá. „Nebudeme komentovat nepodložená obvinění,“ uvedl její mluvčí.

Databáze EuDoX, do níž má přístup zhruba 5000 uživatelů z řad poslanců a jejich asistentů, byla v Německu zavedena jako nástroj kontroly vlády. Obsahuje přibližně 25 tisíc dokumentů ročně, většinou s nejnižším stupněm utajení.

Podle některých expertů proto systém neobsahuje vysoce citlivé informace a vláda si je vědoma rizika úniků. Přesto část německých zákonodárců varuje, že přístup AfD představuje bezpečnostní problém.

Konec soukromí? Rusko tlačí občany do vlastní aplikace a buduje digitální železnou oponu

Rusko prosazuje u občanů svou komunikační platformu Max, která nemá šifrování, masivní propagační kampaní a současně blokováním dvou nejoblíbenějších komunikačních aplikací v zemi – WhatsAppu a Telegramu. Zavedení aplikace přitom vyvolalo mezi kritiky a skupinami zabývajícími se digitálními právy obavy, že Moskva bude Max využívat ke sledování občanů a k dalšímu omezování digitálních vazeb se Západem, píše agentura AFP.

Poukazují například na kontakty některých politiků AfD s ruskou ambasádou, jejich cesty do Moskvy nebo přebírání ruských narativů. Zmiňují také případy, kdy strana prostřednictvím parlamentních dotazů získávala informace o bezpečnostních otázkách, například o obraně proti dronům nebo přepravě zbraní na Ukrajinu.

Obavy posílil i případ z letošního roku, kdy byl bývalý asistent europoslance AfD Maximiliana Kraha odsouzen za špionáž pro Čínu.

Správa Bundestagu již podle poslanců přijala některá opatření, například omezila přístup některých zaměstnanců AfD do budov či parlamentních IT systémů. Diskuse o bezpečnosti a sdílení informací však podle diplomatů pokračují, zatím především neformálně v zákulisí jednání.

„My to děláme dobře." Babiš se vyjádřil k víkendové demonstraci

Premiér Andrej Babiš (ANO) respektuje víkendovou protivládní demonstraci spolku Milion chvilek, na kterou podle organizátorů dorazilo na pražskou Letnou minimálně čtvrt milionu lidí. V rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že vláda kvůli protestu žádné změny nechystá, protože je přesvědčená, že postupuje správně. Odmítl také komentovat účast manželky prezidenta Evy Pavlové.

Demonstranti v sobotu kritizovali vládu například za kroky týkající se veřejnoprávních médií, neziskového sektoru, kultury nebo za vliv menších koaličních partnerů ANO, tedy SPD a Motoristů. „Mají na to právo, žijeme v demokratické zemi. Chápu, že nás lidé, kteří tam protestovali, nemají rádi. Neříkám, že je to spravedlivé, ale je to jejich právo,“ uvedl Babiš. Zdůraznil, že protesty respektuje a nemá s nimi problém. Vláda podle něj kvůli demonstraci nic měnit nebude. „My to děláme dobře,“ dodal.

Účast první dámy na demonstraci nechtěl komentovat. Připomněl, že záležitosti kolem prezidenta Petra Pavla nekomentuje od jeho nástupu do funkce. Zároveň ho mrzí, že se po poslední schůzce na Hradě objevily v médiích informace z jejich soukromého rozhovoru.

Spolek Milion chvilek pořádal demonstrace proti Babišovi už v minulosti, opakovaně se jich účastnily desítky tisíc lidí i více. Na Letenskou pláň 16. listopadu 2019 dorazilo podle organizátorů až 30 tisíc lidí, což byla největší demonstrace od sametové revoluce.

Dalibor Martínek: Voliči chtějí plnokrevnou ODS, opozici k Babišovi. Zatím mají slabý vývar

Poslanci ODS navrhli zrušení zákona, který zakazuje prodej v maloobchodě o vybraných svátcích. Blíží se Velikonoce, krámy budou opět zavřené. V ODS se to zdálo být jako dobré téma ke zviditelnění se. Měla to být podpora podnikatelů. Ale ouha.

Na trh vstoupila společnost Lexia Legal Protection, která nabízí pojištění právní ochrany a chce se stát jedničkou ve střední a východní Evropě. Pomocnou ruku nabízí i při řešení každodenních problémů, jako je neuznání reklamace, spor se sousedy, stavebním úřadem či neplacení faktur.

„Největší zájem bude mezi běžnými rodinami o řešení klasických spotřebitelských a pracovněprávních sporů. A pokud jde o firmy, tam očekáváme největší zájem o vymáhání dlužných faktur a obecně smluv,“ popisuje očekávání jeden ze dvou spoluzakladatelů a provozní ředitel společnosti Lexia Roman Flek. Během prvního týdne své existence uzavřela firma 58 smluv a pro letošní rok jich očekává deset tisíc.

Havarijní právnický servis

Lexia nabízí právní pomoc v oblasti pojistných plnění. „Když si sjednáte havarijní pojištění a máte po nehodě rozbité auto a potřebujete ho opravit, jdete do autoservisu. A pojišťovna autoservisu zaplatí náklady na opravu vašeho auta. Když vám shoří dům, pojišťovna vám zaplatí náklady na opravu domu. V případě právní ochrany je pojistným plněním právní pomoc. Tedy faktura, kterou vám za svou pomoc vystaví právník,“ popisuje Roman Flek. „Tedy zjednodušeně řečeno, autoservis jsou v tomto případě právníci,“ dodává.

Právní spory mohou vznikat například při autohavárii či poškození nemovitosti, kdy se člověk dostane do sporu s pojišťovnou o pojistné plnění. Anebo jde o problémy se sousedy či se špatně odvedenou prací ze strany řemeslníka. Mnoho lidí také řeší problémy se zaměstnavatelem nebo komplikace při cestách do zahraničí. „Pojištění právní ochrany dává lidem jistotu a sebevědomí se bránit, když se setkají s nespravedlností. Bez něj se mnoho lidí obává pustit do řešení sporu, protože náklady na právní zastoupení, znalecké posudky nebo soudní řízení mohou dosáhnout desítek až stovek tisíc korun,“ upozorňuje předseda představenstva a druhý spoluzakladatel Lexia Zdeněk Santler. K pojistnému plnění patří také například soudní poplatky či poplatky za soudního tlumočníka, který bývá nutný v případě, že má událost přesah do zahraničí.

Kromě občanů se Lexia zaměřuje také na služby pro školy, obce, podnikatele či menší firmy, které se rovněž potýkají s problémy, jako je nevymahatelnost pohledávek, pracovněprávní spory či problémy s úřady.

Lexia poskytuje svým klientům přístup k síti specializovaných právníků zaměřených na konkrétní oblasti práva, přičemž pojistné krytí je až do limitu 2,5 milionu korun na jednu pojistnou událost. „Zásadní novinkou je naše All-Risk garance, která klientům dává jistotu, že jim pomůžeme ve všech situacích, které nejsou explicitně vyloučeny z krytí,“ podtrhuje Flek.

Zázemí z Lucemburku a Kanady

Sama Lexia Legal Protection není pojišťovnou, nýbrž působí jako Managing General Agent se specializací na pojištění právní ochrany. Podle zakladatelů je takový přístup běžný, protože vyřízení licence pojišťovny trvá v tuzemsku i zahraničí celé roky.

Pojistitelem Lexia a strategickým partnerem je neživotní pojišťovna Colonnade Insurance, která má sídlo v Lucemburku a působí v několika zemích střední a východní Evropy. Zároveň je součástí kanadského finančního holdingu Fairfax Financial Holdings Limited. Pod holding patří 28 pojišťoven a zajišťoven.

Colonnade Insurance v Lexia žádný podíl nemá a tak to i zůstane. Majoritu akcií si budou držet zakladatelé Santler a Flek, část akcií Lexia ale podle nich získají „investoři z řad úspěšných českých podnikatelů“.

Češi zatím zůstávají stranou

V Česku je zatím pojištění právní ochrany téměř neoranou půdou. Podle informací Lexia jsou v této oblasti pojištěna pouze čtyři procenta obyvatel Česka, zatímco v sousedním Německu více než polovina. Podle dotazníkového šetření, které si Lexia nechala zpracovat, se celkem 64 procent Čechů v posledních třech letech setkalo s potřebou právních služeb a 70 procent považuje řešení právních sporů za složité a drahé.

Na českém trhu působí podle Lexia v oblasti právní ochrany od jeho vzniku v polovině 90. let prakticky pouze pojišťovna D.A.S. pojišťovna právní ochrany, která je ovšem pobočkou pojišťovny ERGO a v dohledné době přestane být specializovanou pojišťovnou a stane se součástí Generali Česká pojišťovna. Menšinově se právní ochranou zabývají ještě ČSOB pojišťovna a Kooperativa. „Je to malý a specializovaný byznys. Není jednoduché vybudovat profesionální síť právníků v Česku a zahraničí, stojí to hodně času, úsilí i specializace a velkým hráčům se do toho prostě nechce,“ říká Roman Flek.

Dalším důvodem, proč se do pojištění právní ochrany velké pojišťovny nehrnou, je to, že by se část pojišťovny zabývající se právní ochranou mohla dostat do situace, kdy by vymáhala plnění po jiné části, která poskytuje majetkové pojištění.

Šéf EGAP David Havlíček: My nabízíme lokomotivu, Korejci lokomotivu i s železnicí

Ukrajina je válečnou zónou, přesto tam české firmy obchodují více než před ruskou invazí. Exportní a garanční pojišťovna (EGAP) tam už pojistila obchody za 1,7 miliardy korun – a zatím bez jediné škody. Skutečný boj ale podle jejího šéfa Davida Havlíčka přijde až při poválečné obnově, kdy evropské firmy narazí na konkurenci států, které financují nejen export, ale i infrastrukturu.

Měnit banku při refixaci nemusí být výhodné, říká finanční poradce Rusňák

Desítky tisíc lidí letos řeší refixaci hypotéky. Odejít k jiné bance za nižším úrokem nemusí být vždy výhodné, lepší je vyjednávat se svou stávající bankou, říká Tomáš Rusňák, generální ředitel společnosti Gepard Finance, která se soustředí na zprostředkování hypoték. Podle České bankovní asociace banky a stavební spořitelny poskytly v únoru hypoteční úvěry za 40,5 miliardy korun, což je o 14,5 procenta více než před měsícem. Čtvrtinu z tohoto objemu tvoří refixace.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

V představenstvu nesedíme jen se svou agendou. Všichni musíme být „malými CEOs", říkají Katarína Bobotová, Lenka Kejíková a Katarína Andrašovská z Generali České pojišťovny

Soutěž pro udržitelné podnikatele zná letošního vítěze, je jím firma vyrábějící ekodrogerii

