Růst českého průmyslu brzdí automobily, stavebnictví hlásí rekordní počet bytů
Průmyslová výroba v Česku v říjnu meziročně vzrostla o 1,1 procenta, což je mírné zrychlení oproti zářijovému revidovanému růstu o 0,8 procenta. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Produkce ale meziměsíčně klesla o 0,1 procenta. Nejvíce se na růstu podílel kovozpracující průmysl, výroba strojů a zařízení či plastových a pryžových výrobků. Výroba motorových vozidel naopak klesla o 6,5 procenta a těžba o 14 procent.
Hodnota nových zakázek v průmyslu se meziročně zvýšila o 2,9 procenta. Zahraniční objednávky vzrostly o 6,5 procenta, zatímco tuzemské klesly o 3,5 procenta. ČSÚ uvedl, že výrazně přispěly zejména dlouhodobé zahraniční zakázky v odvětví ostatních dopravních prostředků. Pokles zakázek zaznamenaly například výroba počítačů a elektroniky či chemický a textilní průmysl. Meziměsíčně se objem zakázek snížil o 1,8 procenta. V průmyslu pokračoval úbytek zaměstnanců, jejich počet byl meziročně nižší o 1,4 procenta.
Stavební výroba v říjnu nadále rostla, i když zpomalila meziroční tempo na 7,1 procenta ze zářijových 13,1 procenta. Tahounem byla výstavba budov, která vzrostla o 9,6 procenta. Inženýrské stavitelství posílilo o 3,3 procenta. Meziměsíčně však produkce klesla o 0,4 procenta. Výrazně se zvýšil počet zahájených i dokončených bytů – zahájeno bylo 3457 bytů, o 34 procent více než loni, a dokončeno 2914 bytů, což znamená meziroční nárůst o 58 procent. Pomohla i nízká základna loňského října. Hodnota stavebních povolení dosáhla 46,6 miliardy korun.
Zahraniční obchod Česka skončil v říjnu s přebytkem 26 miliard korun, tedy o 15 miliard více než před rokem. Kladně působilo obchodování s ropou a plynem díky menšímu schodku, přispěl také růst přebytku obchodu se stroji a automobilovým sektorem. Naopak negativně se projevilo snížení přebytku obchodu s kovodělnými výrobky a prohloubení deficitu u chemických látek. Celkový vývoz meziročně klesl o 1,7 procenta na 422,4 miliardy korun a dovoz o 5,3 procenta na 396,4 miliardy.
Česká ekonomika v letošním třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 procenta, což je nejrychlejší růst od druhého čtvrtletí 2022. Proti předchozímu čtvrtletí hrubý domácí produkt stoupl o 0,8 procenta.
Revize dat. Ekonomika roste rychleji, nejvíc přispěly útraty domácností
Money
