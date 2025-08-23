VIP Eva Talks: Získat mladé diváky je pro televize stále těžší a těžší, říká producent Filip Bobiňski
Moderátorka Eva Čerešňáková si zve do pořadu VIP Eva Talks zajímavé hosty z celého profesního spektra. Tentokrát pozvání přijal Filip Bobiňski, který patří mezi nejvýraznější osobnosti české televizní tvorby posledních dvou desetiletí.
Bobiňski je spoluzakladatelem a výkonným ředitelem společnosti Dramedy Productions, kterou založil v roce 2003 a která se postupně stala jednou z nejdůležitějších nezávislých produkčních firem v Česku. Pod jeho vedením vzniklo už několik stovek hodin televizní dramatické tvorby a jeho práce zásadně ovlivnila podobu současných českých seriálů. „Pomohla mi předchozí studia v zahraničí. Tím jsem získal větší nadhled,“ říká pro Newstream TV Filip Bobiňski.
U diváků jej zviditelnil retro seriál Vyprávěj, který získal popularitu a zároveň uspěl i v zahraničí, mimo jiné získal prestižní cenu Golden Nymph na festivalu v Monte Carlu. Bobiňski a jeho tým stojí i za dalšími výraznými projekty jako jsou První republika, Kukačky, oceňovaný miniseriál Guru pro platformu Voyo či dobová série Zlatá labuť, kterou uvedla televize Nova.
Moderátorka Eva Čerešňáková si do seriálu rozhovorů VIP Eva Talks zve zajímavé hosty. Tentokrát pozvání přijal Petr Kolečko. Výrazná postava české scénáristiky a autor hitů jako Okresní přebor, Vyšehrad či Lajna, aktuálně představuje filmovou komedií Kouzlo derby pohled na pražské ligové derby skrze osobní i rodinné drama.
VIP Eva Talks: Kouzlo derby byla velká týmová práce, říká Petr Kolečko
Enjoy
Moderátorka Eva Čerešňáková si do seriálu rozhovorů VIP Eva Talks zve zajímavé hosty. Tentokrát pozvání přijal Petr Kolečko. Výrazná postava české scénáristiky a autor hitů jako Okresní přebor, Vyšehrad či Lajna, aktuálně představuje filmovou komedií Kouzlo derby pohled na pražské ligové derby skrze osobní i rodinné drama.
Vedle své produkční činnosti se Bobiňski profiluje i jako showrunner, tedy tvůrce, který dohlíží na celé směřování projektu. Od vývoje námětu přes scénář až po realizaci. Díky této roli má jeho práce jasný rukopis a výrazný tvůrčí vliv na podobu výsledného díla.
Zajímavé je, že Bobiňski nezůstává pouze u hrané dramatické tvorby. Otevřeně mluví o tom, že chce Dramedy rozvíjet i v oblasti live entertainment a reality show, protože dobře chápe, jak se český i evropský televizní trh proměňuje a kam se posouvají zdroje financování. Díky tomu patří mezi producenty, kteří nejen sledují trendy, ale aktivně je pomáhají určovat. „Práce na shánění financí je různorodá a závisí na segmentu diváků. Co je vhodné pro český trh, to financuje domácí vysílatel a investiční pobídky z fondu audiovize. Některé projekty s potenciálem i v zahraničí vznikají formou koprodukce, včetně zahraničních pobídkových programů,“ popisuje vznik televizního obsahu.
Jeho kariéra ukazuje, jak lze v českých podmínkách vybudovat respektovanou produkční značku s přesahem do zahraničí. Bobiňski tak není jen úspěšným producentem, ale také jedním z mála českých showrunnerů, kteří dokážou skloubit lokální cit pro příběh s mezinárodními ambicemi.
Kde hledá inspiraci?
Existuje recept na úspěšný seriál?
Jak se liší práce pro veřejnoprávní a komerční televize?
Co může televizní vysílání ještě nabídnout nového?
Dozvíte v aktuálním díle pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ho najdete na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify i Apple Podcasts.
V pořadu VIP Eva Talks si moderátorka Eva Čerešňáková zve do studia Newstream.tv zajímavé hosty z rozličných profesních oblastí. Tentokrát pozvání přijal olympijský vítěz v desetiboji a televizní moderátor Roman Šebrle, který téměř před čtvrt stoletím jako první člověk na světě v desetiboji překonal hranici 9000 bodů.
VIP Eva Talks: Olympiádu jsem jel vyhrát, říká Roman Šebrle
Enjoy
V pořadu VIP Eva Talks si moderátorka Eva Čerešňáková zve do studia Newstream.tv zajímavé hosty z rozličných profesních oblastí. Tentokrát pozvání přijal olympijský vítěz v desetiboji a televizní moderátor Roman Šebrle, který téměř před čtvrt stoletím jako první člověk na světě v desetiboji překonal hranici 9000 bodů.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.