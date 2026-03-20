Spor o peníze pro BIS: Babiš mluví o rekordu, opozice varuje před ohrožením bezpečnosti
Premiér Andrej Babiš odmítá kritiku opozice kvůli letošnímu rozpočtu Bezpečnostní informační služba (BIS). Podle něj vláda schválila rekordní částku, opozice v čele s Marian Jurečka ale upozorňuje, že oproti původnímu návrhu došlo ke škrtům, které mohou ohrozit bezpečnost státu.
Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl kritiku opozice týkající se letošního rozpočtu Bezpečnostní informační služba (BIS). Uvedl to na síti X s tím, že jeho vláda schválila pro civilní kontrarozvědku rekordní objem prostředků.
Podle schváleného rozpočtu má BIS letos získat přibližně 2,6 miliardy korun, což je meziročně zhruba o 230 milionů více. Ve srovnání s návrhem předchozí vlády vedené Petr Fiala (ODS) je však letošní částka asi o 240 milionů korun nižší.
Ranní požár haly společnosti LPP Holding v Pardubicích vyvolal nejen zásah hasičů, ale i vlnu spekulací o napojení na izraelský zbrojní průmysl. Firma to odmítá, zatímco policie pracuje s verzí úmyslného zapálení a prověřuje i přihlášení radikální skupiny.
Požár v Pardubicích. LPP popírá výrobu izraelských dronů, policie prověřuje i úmyslný útok
Zprávy z firem
Ranní požár haly společnosti LPP Holding v Pardubicích vyvolal nejen zásah hasičů, ale i vlnu spekulací o napojení na izraelský zbrojní průmysl. Firma to odmítá, zatímco policie pracuje s verzí úmyslného zapálení a prověřuje i přihlášení radikální skupiny.
Babiš zdůraznil, že jeho kabinet výdaje na BIS navýšil. „Naše vláda tedy peníze navýšila o téměř 230 milionů,“ uvedl. Připomněl, že loni BIS obdržela 2,37 miliardy korun a v roce 2024 přibližně 2,26 miliardy korun. Podle něj tak současná vláda zajišťuje nejvyšší financování v historii služby.
Opozice ale upozorňuje, že původní návrh rozpočtu počítal s vyšší částkou. „BIS měla mít letos podle našeho návrhu rozpočtu 2,84 miliardy. Vy jste jí peníze osekali,“ uvedl na síti X bývalý ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Jurečka v této souvislosti varoval před snižováním výdajů na obranu i bezpečnostní složky v době zhoršující se mezinárodní situace. Připomněl také dnešní pravděpodobně úmyslně založený požár v průmyslovém areálu v Pardubicích jako příklad aktuálních bezpečnostních rizik.
V sobotu proběhne na Letné demonstrace Milionu chvilek. Protest je v demokracii legitimní a potřebný. Veřejnost má právo, a někdy i povinnost, dát politikům najevo svou nespokojenost a ukázat nesouhlas s kroky vládnoucí většiny. Klíčové ale je ptát se, zda a co vlastně mohou tyto protesty změnit, nebo alespoň které problémy mohou nasvítit jako důležité. Slovy Václava Moravce z jeho Otázek: o čem se po sobotních protestech bude mluvit?
David Ondráčka: Protest jako ventil: co z Letné (ne)doteče do politiky?
Názory
V sobotu proběhne na Letné demonstrace Milionu chvilek. Protest je v demokracii legitimní a potřebný. Veřejnost má právo, a někdy i povinnost, dát politikům najevo svou nespokojenost a ukázat nesouhlas s kroky vládnoucí většiny. Klíčové ale je ptát se, zda a co vlastně mohou tyto protesty změnit, nebo alespoň které problémy mohou nasvítit jako důležité. Slovy Václava Moravce z jeho Otázek: o čem se po sobotních protestech bude mluvit?
Kabinet Andrej Babiš, který nastoupil po podzimních volbách, rozpočet upravil a zároveň zvýšil plánovaný schodek z původních 286 miliard na 310 miliard korun. Kritika opozice směřuje i k tomu, že vláda současně snížila výdaje na obranu přibližně o 21 miliard korun.
„V době, kdy se zhoršuje bezpečnostní situace na celém světě, je naprosto neobhajitelné, že vláda podsekla rozpočet Bezpečnostní informační služby,“ uvedl Jurečka. Podle něj je BIS klíčová pro ochranu země před extremismem, terorismem i působením cizích agentů.
Na nutnost dostatečného financování obrany a bezpečnostních složek v minulosti upozornil také prezident Petr Pavel. Před snižováním rozpočtů zpravodajských služeb dlouhodobě varují i bezpečnostní experti.