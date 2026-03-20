Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz

Spor o peníze pro BIS: Babiš mluví o rekordu, opozice varuje před ohrožením bezpečnosti

Andrej Babiš
ČTK
nst
nst

Premiér Andrej Babiš odmítá kritiku opozice kvůli letošnímu rozpočtu Bezpečnostní informační služba (BIS). Podle něj vláda schválila rekordní částku, opozice v čele s Marian Jurečka ale upozorňuje, že oproti původnímu návrhu došlo ke škrtům, které mohou ohrozit bezpečnost státu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl kritiku opozice týkající se letošního rozpočtu Bezpečnostní informační služba (BIS). Uvedl to na síti X s tím, že jeho vláda schválila pro civilní kontrarozvědku rekordní objem prostředků.

Podle schváleného rozpočtu má BIS letos získat přibližně 2,6 miliardy korun, což je meziročně zhruba o 230 milionů více. Ve srovnání s návrhem předchozí vlády vedené Petr Fiala (ODS) je však letošní částka asi o 240 milionů korun nižší.

Pohled do areálu průmyslové zóny, kde ráno hořela skladovací hala a administrativní budova společnosti LPP Holding vyrábějící vojenskou techniku

Požár v Pardubicích. LPP popírá výrobu izraelských dronů, policie prověřuje i úmyslný útok

Zprávy z firem

Ranní požár haly společnosti LPP Holding v Pardubicích vyvolal nejen zásah hasičů, ale i vlnu spekulací o napojení na izraelský zbrojní průmysl. Firma to odmítá, zatímco policie pracuje s verzí úmyslného zapálení a prověřuje i přihlášení radikální skupiny.

nst

Přečíst článek

Babiš zdůraznil, že jeho kabinet výdaje na BIS navýšil. „Naše vláda tedy peníze navýšila o téměř 230 milionů,“ uvedl. Připomněl, že loni BIS obdržela 2,37 miliardy korun a v roce 2024 přibližně 2,26 miliardy korun. Podle něj tak současná vláda zajišťuje nejvyšší financování v historii služby.

Opozice ale upozorňuje, že původní návrh rozpočtu počítal s vyšší částkou. „BIS měla mít letos podle našeho návrhu rozpočtu 2,84 miliardy. Vy jste jí peníze osekali,“ uvedl na síti X bývalý ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Jurečka v této souvislosti varoval před snižováním výdajů na obranu i bezpečnostní složky v době zhoršující se mezinárodní situace. Připomněl také dnešní pravděpodobně úmyslně založený požár v průmyslovém areálu v Pardubicích jako příklad aktuálních bezpečnostních rizik.

Demonstrace Milion chvilek na Staroměstském náměstí

David Ondráčka: Protest jako ventil: co z Letné (ne)doteče do politiky?

Názory

V sobotu proběhne na Letné demonstrace Milionu chvilek. Protest je v demokracii legitimní a potřebný. Veřejnost má právo, a někdy i povinnost, dát politikům najevo svou nespokojenost a ukázat nesouhlas s kroky vládnoucí většiny. Klíčové ale je ptát se, zda a co vlastně mohou tyto protesty změnit, nebo alespoň které problémy mohou nasvítit jako důležité. Slovy Václava Moravce z jeho Otázek: o čem se po sobotních protestech bude mluvit?

David Ondráčka

Přečíst článek

Kabinet Andrej Babiš, který nastoupil po podzimních volbách, rozpočet upravil a zároveň zvýšil plánovaný schodek z původních 286 miliard na 310 miliard korun. Kritika opozice směřuje i k tomu, že vláda současně snížila výdaje na obranu přibližně o 21 miliard korun.

„V době, kdy se zhoršuje bezpečnostní situace na celém světě, je naprosto neobhajitelné, že vláda podsekla rozpočet Bezpečnostní informační služby,“ uvedl Jurečka. Podle něj je BIS klíčová pro ochranu země před extremismem, terorismem i působením cizích agentů.

Na nutnost dostatečného financování obrany a bezpečnostních složek v minulosti upozornil také prezident Petr Pavel. Před snižováním rozpočtů zpravodajských služeb dlouhodobě varují i bezpečnostní experti.

Přečíst článek
Přečíst článek

Požár v Pardubicích. LPP popírá výrobu izraelských dronů, policie prověřuje i úmyslný útok

Pohled do areálu průmyslové zóny, kde ráno hořela skladovací hala a administrativní budova společnosti LPP Holding vyrábějící vojenskou techniku
Profimedia.cz
nst
nst

Ranní požár haly společnosti LPP Holding v Pardubicích vyvolal nejen zásah hasičů, ale i vlnu spekulací o napojení na izraelský zbrojní průmysl. Firma to odmítá, zatímco policie pracuje s verzí úmyslného zapálení a prověřuje i přihlášení radikální skupiny.

Požár, který vypukl v pátek brzy ráno v areálu LPP Holding v Dělnické ulici v Pardubicích, se během několika hodin proměnil z průmyslové havárie v případ s možným mezinárodním přesahem. Hasiči dostali plameny pod kontrolu až odpoledne, škody zatím nebyly vyčísleny.

Krátce po události se na internetu objevilo prohlášení skupiny označující se jako The Earthquake Faction, která se k činu přihlásila. Tvrdí, že šlo o akci proti firmám spojeným s výrobou dronů pro Izrael, konkrétně proti LPP Holding a izraelské společnosti Elbit Systems. Motiv odkazuje na aktuální konflikty na Blízkém východě, včetně války v Gaze.

Přečíst článek

Samotná společnost LPP však tuto interpretaci odmítá. Podle její mluvčí Martiny Tauberové se v pardubickém závodě žádné izraelské drony nikdy nevyráběly. Připustila, že před dvěma lety existoval záměr spolupráce s izraelskou firmou, ten ale padl po zrušení armádního tendru ministerstvem obrany. Výroba tak podle firmy nikdy nezačala.

Policie zatím drží odstup od jednoznačných závěrů. Policejní prezident Martin Vondrášek uvedl, že vyšetřovatelé pracují se čtyřmi verzemi vzniku požáru, přičemž všechny počítají s možností úmyslného zavinění. Případ je proto prověřován jako obecné ohrožení, což patří mezi závažné trestné činy.

Přečíst článek

Bezpečnostní experti upozorňují, že podobná přihlášení k útokům bývají často součástí propagandy nebo snahy získat publicitu. Zároveň ale nelze vyloučit, že se v Evropě objevují nové formy radikalizace spojené s konflikty mimo kontinent.

Michal Nosek: Nafta jen pro vyvolené: Slovensko testuje, kam až sahá jeho loajalita k EU

Slovensko zavedlo dvojí ceny paliv
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Dvojí ceny nafty podle poznávací značky nejsou jen krizovým opatřením, ale otevřeným experimentem s diskriminací. Slovensko si v ropné nouzi zkouší, jestli pravidla Evropské unie platí jen tehdy, když se to hodí.

Když stát začne rozlišovat ceny podle toho, odkud přijíždíte, není to technické opatření. Je to politické rozhodnutí, a dost nebezpečný precedent. Slovensko teď řidičům se zahraniční značkou vzkazuje jednoduchou věc. Jste tu vítáni, ale zaplatíte víc. Ne proto, že by náklady byly vyšší. Ale proto, že nejste „naši“.

Zní to jako drobnost? Ve skutečnosti jde o zásah do samotného základu evropského projektu. Vnitřní trh EU stojí na tom, že hranice mezi státy nemají rozhodovat o tom, kolik zaplatíte za stejné zboží. Jakmile se tenhle princip začne ohýbat, otevírá se Pandořina skříňka. Dnes je to nafta, zítra to může být cokoliv.

Přečíst článek

Argument „ropné nouze“ přitom neobstojí tak snadno, jak by si vláda přála. Krize může ospravedlnit omezení, ale jen taková, která jsou přiměřená a nediskriminační. Tady je diskriminace přímo vepsaná do systému. Ceník se neřídí spotřebou ani dostupností, ale státní příslušností vozidla. To není vedlejší efekt, to je podstata opatření.

Navíc nejde o neprobádané území. Maďarsko už si podobný experiment vyzkoušelo a skončilo pod tlakem Bruselu. Slovensko se teď tváří, že jeho verze je jiná, sofistikovanější. Sleva pro domácí se „jen“ odečte u pokladny. Formálně možná rozdíl, fakticky stejná věc.

Celé opatření tak působí spíš jako pokus politicky uklidnit domácí publikum než jako promyšlené řešení nedostatku paliva. Vzkaz voličům je jasný. Ochráníme vás před tankovací turistikou. Vzkaz do Bruselu už tak jednoznačný není. Spíš testuje, kolik toho ještě Unie unese, než zasáhne.

Slovensko se ocitlo v nepříjemné situaci, to je bez debat. Ale právě v krizi se ukazuje, jestli stát bere pravidla vážně, nebo je považuje jen za doporučení. Dvojí ceny podle SPZ nejsou jen administrativní trik. Jsou to červené světlo na křižovatce, kterou by evropské právo mělo hlídat velmi pečlivě.

