Gróňané Trumpovi vzkazují: Ostrov není na prodej ani k dobytí
Výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa o možném převzetí Grónska vyvolaly na největším ostrově světa strach i rozhořčení. Místní obyvatelé odmítají řeči o vojenské síle, zpochybňují tvrzení o ruských a čínských lodích a zdůrazňují, že o budoucnosti Grónska mohou rozhodovat jen oni sami.
Trumpovy opakované výroky o tom, že by Spojené státy mohly Grónsko získat – dokonce i silou – proměnily poloautonomní území Dánska v geopolitické ohnisko. Grónští politici mluví o zásadní neshodě s USA a upozorňují, že napětí doléhá i na běžný život obyvatel.
Mnohé Gróňany pobouřily Trumpovy poznámky o slabé obraně ostrova, kterou údajně tvoří „dvě psí spřežení“. Podle místních jde o zlehčování jejich identity i historie – právě psí spřežení podle nich v arktických podmínkách často fungují lépe než moderní technika.
Případný americký vojenský zásah v Grónsku by byl z politického hlediska katastrofa. Konflikt či pokus o zabrání území státu, který je členem NATO, jiným státem Severoatlantické aliance by znamenal konec světa, jak je dnes známý, a který po dlouhá léta zaručoval bezpečnost, varoval polský premiér Donald Tusk. Vzhledem k dosavadnímu počínání amerického prezidenta Donalda Trumpa je možný každý scénář, připustil šéf polské vlády. Polsko své vojáky do Grónska nevyšle, uvedl také.
Obyvatelé zároveň odmítají Trumpova tvrzení o zvýšené přítomnosti ruských a čínských lodí v grónských vodách. Část z nich se domnívá, že skutečným důvodem amerického zájmu jsou nerostné suroviny, nikoli bezpečnost.
Napříč politickým spektrem v Grónsku zaznívá výzva k diplomacii. I zastánci nezávislosti zdůrazňují, že o budoucnosti ostrova musí rozhodovat grónský lid. „Grónsko patří Gróňanům,“ shodují se místní.
Zatímco Trump mluví o strategickém zisku, Američané jsou skeptičtí. Pouze 17 procent z nich podporuje Trumpovu snahu získat Grónsko. Většina se obává oslabení vztahů s Evropou a ohrožení Severoatlantické aliance.
