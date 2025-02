Biotechnologický gigant krachuje. Je to ukázkový příklad chyb a přehnaných očekávání

Investoři do nových technologií jsou jako cestující ve výtahu. Nahoru a dolů. Teď je to vidět na nápadité americké firmě, která rostla do nebe, ale teď už přes rok balancuje nad bankrotem. Proč? Sečetlo se u ní přeceňování odborných schopností, nesprávný odhad potřeb klientů a k tomu se přidala regulace na ochranu zákazníků.

Společnost 23andMe vznikla v Kalifornii v roce 2006. Bylo to v době rozmachu genetiky ve vědeckých laboratořích i mezi investory rizikového kapitálu. Pár let předtím vědci popsali lidský genom (souhrn dědičných vlastností obsažených v DNA každé buňky). Díky tomu se vylepšovaly a zlevňovaly genetické analýzy, každý den přicházely zprávy o tom, jaké mutace genů řídí živé organismy, tedy také lidské vlastnosti.

Asi by se to dalo přirovnat dnešnímu boomu umělé inteligence.

Pád ze šesti miliard

Společnost 23andMe (číslovka naráží na to, že člověk má v buňce 23 párů chromozomů obsahujících DNA) nabídla lidem nejdřív v USA a pak i ve světě, včetně Evropy, že díky genetickým testům prokáže jejich původ, najde příbuzné a hlavně je včas varuje před nemocemi, které jim hrozí.

Americký časopis Time označil genetické testy společnosti 23andMe za nejlepší vynález roku 2008. Ocenil, že jsou určeny přímo běžným lidem a to za vcelku dostupných 399 dolarů (později cena klesla pod sto dolarů). Do oboru se v té době pustily i další firmy, ale neměly takový rozsah a tak nízké ceny.

Mimochodem, spoluzakladatelkou 23andMe a její generální ředitelkou je Anne Wojcickiová, bývalá manželka spoluzakladatele Googlu Sergeye Brina a sestra loni zesnulé generální ředitelky YouTube Susan Wojcickiové.

Ještě v roce 2021 23andMe dosáhla hodnoty téměř šesti miliard dolarů, od té doby spadla prakticky k nule, akcie se dá prodat za cenu pod tři dolary. Společnost se stále drží, ale připouští, že definitivní krach může přijít kdykoli.

Proč to?

Hledání předků, ale hlavně nemocí

Jedním z pilířů byznysu společnosti byla nabídka, že lidem najde jejich předky. Člověku stačilo plivnout do zkumavky, poslat ji firmě a samozřejmě zaplatit. Laboratoře 23andMe udělaly genetický rozbor buněk z úst odrolených ve slinách a informovaly zákazníka, z jakých geografických oblastí přišli jeho předkové.

Pro Američany je to docela zajímavé téma, protože jsou všichni přistěhovalci nebo potomci přistěhovalců (včetně Donalda Trumpa a dokonce i indiánů, jejichž předkové se v poslední době ledové přistěhovali z Asie přes Sibiř a Aljašku).

Druhým pilířem byznysu 23andMe je hledání příbuzných. Pokud zájemci dají svou DNA do databáze firmy, dozvědí se, jestli v ní není evidován nějaký jejich genetický příbuzný, který je také hledá.

Třetím a nejvýznamnějším pilířem jejího podnikání je určování rizika vzniku dědičně podmíněných chorob. Což znamená, že se zákazník po rozboru DNA dozví, co mu hrozí, takže může chodit na pravidelné kontroly a začít s případnou léčbou včas. Díky preventivním opatřením se může nemoci vyhnout nebo aspoň její nástup oddálit.

Jako byznys plán to nevypadalo špatně a taky to fungovalo.

Nesplnitelné sliby

Hledání původu předků a příbuzných je však jednorázová záležitost. Zájemce si koupí jeden test za život a ten stačí jemu i jeho blízkým příbuzným. Počet zájemců o tyto testy se tedy postupně vyčerpával.

Kvalita předpovědí zdravotních rizik se bohužel ukázala jako nespolehlivá. V počátcích své existence firma nabízela změření rizika až 240 různých nemocí a zdravotních potíží včetně sklonu k plešatění. Pak jí to americký Úřad pro kontrolu potravin a léků zakázal s tím, že účinnost hodnocení je z odborného pohledu nejistá. Firma musela snížit počet zjišťovaných nemocí na deset a ztratila u zákazníků důvěru. Dnes nabízí odhalení padesáti zdravotních rizik, včetně hrozby Parkinsonovy nemoci nebo celiakie.

Mezitím se také potvrdilo, že mnohé nemoci nejsou důsledkem jednoho „špatného“ genu, ale souhry více genů kombinované s dalšími rizikovými faktory. A tohle už 23andMe celkově vyhodnotit neumí.

Navíc ta genová vyšetření, která jsou významná, už nabízí i běžná medicína, firma ztratila výlučnost.

Ukradená data zákazníků

V říjnu 2023 přišel další malér. Hackeři ukradli a na internetu prodávali údaje o sedmi milionech zákazníků společnosti – jména, adresy, informace o příbuzných, ale také jejich genetická data. To byla další rána pro důvěryhodnost firmy, která přinesla žaloby zákazníků i nové zásahy regulačních orgánů.

Přes 80 procent zákazníků souhlasilo s tím, aby firma anonymně využila jejich genetická data pro vědecký výzkum. Společnost díky tomu spolupracovala s vědci na řadě zajímavých projektů, od mapování vlivu otrokářství na geny dnešních obyvatel přes hledání dědičné podmíněnosti sklonu k okusování nehtů až po onkologické výzkumy. Zejména z medicínských aplikací může mít firma nové zisky, pokud se dostanou do praxe. Ale to je ještě hudba budoucnosti, které se společnost možná už nedožije.

Genetický výzkum a na něm založené moderní biotechnologie jsou pořád tahounem ekonomiky a zdravotnických postupů, i když teď se překryl stín umělé inteligence. Očekávání od umělé inteligence ještě přesahují naděje spojované s genetikou a biotechnologiemi. Je téměř jisté, že i teď budeme v přímém přenosu sledovat, co se stane, když tvůrci umělé inteligence přecení své odborné schopnosti, nesprávně odhadnou potřeby zákazníků a nedokážou se vyrovnat s regulací, jejíž potřebu sami vyvolají.

