Zisk české Raiffeisenbank v prvním kvartálu propadl. Růst úvěrů a vkladů nepomohl

Raiffeisenbank v Česku v prvním čtvrtletí sice registrovala nárůst poskytnutých úvěrů, vkladů i objemu aktiv, výsledkem je přesto propad zisku o více než čtvrtinu. Vyplývá to výsledkové zprávy české pobočky rakouské bankovní skupiny.

Raiffeisenbank v Česku klesl v prvním čtvrtletí meziročně čistý zisk o 28 procent na 864 milionů korun. Aktiva banky vzrostla o 15 procent na 643 miliard korun. Provozní výnosy Raiffeisenbank klesly v prvním kvartálu o 5,7 procenta na 4,16 miliardy korun. Čisté úrokové výnosy banky se snížily o 5,4 procenta na 3,22 miliardy. Tento pokles způsobily zejména vyšší klientské sazby u depozitních produktů. Čisté výnosy z poplatků a provizí se snížily o 3,6 procenta na 1,07 miliardy korun. Provozní náklady 2,58 miliardy korun v meziročním srovnání klesly o 1,2 procenta.

Objem poskytnutých úvěrů Raiffeisenbank klientům se proti minulému roku zvýšil o 6,2 procenta na 353 miliard korun. Růst byl jak na straně domácností ve formě spotřebitelských a hypotečních úvěrů, tak na straně firem ve formě investičních a projektových úvěrů.

Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 13,5 procenta na 509 miliard korun. Růst táhly v případě domácností zvyšující se zůstatky na spořicích účtech a termínovaných vkladech, částečně také na úkor běžných účtů. U firem byly největší nárůsty u termínovaných vkladů.

Výsledky bank na horské dráze

Výsledky ostatních velkých bank se letos vyvíjí oběma směry. Monetě Money Bank čistý zisk v prvním čtvrtletí meziročně klesl o 5,8 procenta na 1,2 miliardy korun. České spořitelně zisk klesl o třetinu na 3,3 miliardy korun, UniCredit Bank v Česku a na Slovensku stoupl o 19 procent na 2,2 miliardy korun.

Raiffeisenbank patří mezi největší bankovní domy v Česku. Týká se jí proto daň z mimořádných zisků. Takzvanou windfall tax schválila vláda jako 60procentní daňovou přirážku na nadměrný zisk. Ten odpovídá rozdílu mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeného o 20 procent. Výnos z daně má vládě sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se zastropováním cen energií.

Raiffeisenbank poskytuje v Česku bankovní služby od roku 1993. Majoritním akcionářem je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International.

