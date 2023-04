Čistý zisk banky Moneta ve čtvrtletí klesl o miliardu, způsobily to nižší výnosy z úroků

Čistý zisk Moneta Money Bank letos v prvním čtvrtletí klesl meziročně o 5,8 procenta na 1,2 miliardy koruny. Podobně se snížily provozní výnosy banky, a to o rovných šest procent na 2,8 miliardy. Loni zisk i výnosy Moneta Money Bank v prvním čtvrtletí naopak výrazně rostly, podobně jako dalším bankám. Čistý zisk Monety tehdy dokonce stoupl na více než dvojnásobek.

Nynější pokles zisku je podle banky způsoben nižšími výnosy z úroků. Čistý úrokový výnos Moneta Money Bank se oproti loňsku snížil o 16,2 procenta, zatímco čistý výnos z poplatků a provizí naopak vzrostl o 19,4 procenta. Výnosy z úroků poklesly podle banky kvůli tomu, že Moneta musela nabízet vklady s konkurenceschopnou úrokovou sazbou.

