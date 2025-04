Půjčka jako dobrý sluha, ale i zlý pán. Jak se orientovat ve světě nákupů na splátky

Nakupujete si v e-shopu a při platbě se vám objeví nabídka hned několika možností, jak nákup zaplatit i mimo běžnou platbu kartou či z účtu. Na první pohled to někomu může připadat zajímavé, ale ne každý si hned uvědomí, že pokud si některou z těchto variant zvolí, bere si tím defacto půjčku. Shrnujeme proto, co se vyplatí o podobných nabídkách vědět a jak si vybrat půjčku, abyste se nečekaně nedostali do potíží se splácením.

Spotřebitelské půjčky na nákupy či na pořízení vybraných aktivit se objevují nejen na stále větším počtu e-shopů, ale kupříkladu už i ve službách z oblastí jako je vzdělávání, zdravotnictví, fitness nebo třeba zdravá výživa. Už dávno tak neplatí, že by si Češi půjčovali jen na dražší kuchyňské spotřebiče či audio-video vybavení domácnosti jako tomu bylo v minulosti.

Půjčka může být dobrý sluha, ale i zlý pán

Dneska se lidé zadlužují například i kvůli péči o vlastní tělo, a to nejen z estetického hlediska, ale i pro zlepšení svého zdravotního stavu. Díky splátkovému kalendáři si tak platí služby výživového specialisty či mnohaměsíční programy na hubnutí nebo třeba rovnátka či plastické operace. „Půjčky, které nabízíme, jsou určeny především pro dlouhodobé investice do domácnosti, renovace bytu či autoúvěr. Mezi nejčastější účely patří renovace bytu, nákup vybavení domácnosti, vzdělání pro děti nebo například financování zdravotních výdajů, jako jsou nové zuby,“ říká Petr Plocek z UniCredit Bank.

Podle generální ředitelky společnosti ESSOX Jany Hanušové tak nákup na splátky využívají především klienti, kteří jsou ochotní připlatit si za kvalitní zboží, ale nechtějí sahat hluboko do svých finančních rezerv. A i proto průměrná výše půjčky u této společnosti mírně přesahuje 40 tisíc korun a klienti ji v průměru splácejí 17 měsíců. „V rámci odpovědného financování se vždy snažíme splátkový prodej poskytovat jen u zboží, které má pro klienty trvalou hodnotu. Přibližně čtvrtina nákupů na splátky tak slouží k pořízení domácích spotřebičů, oblíbený je také nákup jízdního kola a koloběžky, mobilních telefonů, zahradní techniky či nábytku,“ vypočítává Hanušová. Celkový objem poskytnutých půjček v rámci splátkového prodeje ESSOX podle ní dosáhl v roce 2024 zhruba 1 miliardy korun.

Vypadá to tedy trochu jako ideální řešení právě pro tyto případy, ale zdaleka tomu tak není. „Půjčka by měla být vždy až poslední možností, jak řešit vlastní (tíživou) finanční situaci, a to především proto, že o žádné řešení ani nejde,“ uvádí experti na dluhové poradenství z neziskové organizace Člověk v tísni. I proto je potřeba k půjčování peněz vždy přistupovat obezřetně a promyšleně. A je nutné dát emoce stranou a neuchylovat se ke spontánním rozhodnutím.

„Půjčka totiž může být užitečná věc, což mimo jiné v průzkumu na téma finančního zdraví potvrzují tři čtvrtiny Čechů, kteří se pro ni rozhodli. Jako hlavní důvod zmiňují, že jim pomohla financovat konkrétní potřebu a celkově tak i zlepšit kvalitu života. Ne vždy je ale úvěr tím dobrým sluhou, bohužel existují i příběhy, kdy byla půjčka zlým pánem,“ podotýká šéf nezajištěných úvěrů z České spořitelny Lukáš Kulhavý.

Co vše je tedy spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr ovšem není jen neúčelová půjčka na cokoliv v bance, jak si většina lidí v první chvíli asi vybaví. Patří sem samozřejmě i účelové půjčky na vybavení domácnosti či na auto a dále také běžně známý nákup na splátky, na kterém se obvykle domlouvají nakupující přímo v obchodě či v e-shopu. Půjčka se také skrývá za variantou rozložení platby. Tu mimo jiné nabízí přímo i některé tuzemské banky. Kupříkladu Česká spořitelna ji nazývá Peníze na klik a umožňuje tím nákup zboží rozložit do více splátek. „Klient má díky tomu připravenou rezervu ve výši až 50 tisíc korun pro nečekané výdaje. Typické využití je nákup nových domácích spotřebičů, telefonů nebo IT techniky nebo opravy auta,“ popisuje Kulhavý a dodává, že částku, kterou klient vyčerpá, pak splácí v pravidelných splátkách, jejich výši si může upravit s ohledem na domácí rozpočet.

A podobnou možnost nabízí od 3 do 30 tisíc korun také Air Bank. Klient u ní může rozložení platby využít ale až dodatečně a to poté, co platbu nejprve zaplatil ze svých peněz. Jde to přitom podle mluvčího banky Michal Kuzmiaka využít, jak na platby provedené platební kartou, tak i na ty uhrazené bankovním převodem. „Předností služby je, že si klienti mohou platbu rozložit až dva měsíce zpětně po jejím provedení. Za využití služby rozložení platby si Air Bank účtuje pouze jednorázový poplatek ve výši 50 korun,“ vysvětluje Kuzmiak a připomíná, že na rozdíl od běžné půjčky tak klienti u této varianty neplatí vůbec žádné úroky. Jen za rok 2024 tak Air Bank podle něj rozložila více než 85 tisíc plateb, přičemž průměrná rozložená platba byla zhruba 12 tisíc korun.

A do kategorie spotřebitelských úvěrů náleží rovněž ty, které je možné zahrnout pod pojem odložené platby. Tuto úvěrovou službu ve vybraných e-shopech nabízí zase Raiffeisenbank, a to pod názvem PlatímPak. Díky odložené platbě může klient nejdříve zboží vyzkoušet a zaplatit až později. „Hlavní výhoda tkví tedy v tom, že klient platí za to zboží, které opravdu chce. Splatnost PlatímPak je do 30 dnů a limit je 25 tisíc korun,“ upřesňuje mluvčí banky Tereza Kaiseršotová. V případě potřeby pak podle ní klient může sumu čerpanou přes službu PlatímPak následně i rozesplátkovat pomocí produktu RePůjčka. „I tady platí, že by měl klient nejdříve promyslet, jestli je tento výdaj třeba, zda není příliš zatěžkávající pro jeho rozpočet,“ dodává Kaiseršotová.

A mezi spotřebitelské úvěry řadí zákon samozřejmě i klasickou půjčku určité sumy peněz, kreditní karty nebo také kontokorent, což je půjčka, která umožňuje jít i do mínusu na běžném účtu a díky tomu je tak možné stále platit trvalé platby do té doby, než přijde výplata.

Na co si dát pozor při nákupu na splátky

Pokud se tedy chcete zadlužit, zaměřte se nejprve na svůj vlastní měsíční rozpočet. „V žádném případě by neměla plánovaná měsíční splátka přesáhnout váš čistý příjem a neměla by ohrozit ani pravidelné platby jako nájem či energie. Ba co víc, neobětujte půjčce svoji budoucnost – splátka by neměla v rozpočtu nahradit pravidelné spoření, spoření na důchod či investování,“ radí Kulhavý a doporučuje se řídit jednoduchým výdajovým pravidlem 50 30-20 (kde 50 procent patří nezbytným výdajům a 20 procent spoření či investicím) a splátka do výše 30 procent vašeho příjmu by pak neměla váš rozpočet ohrozit.

A než se rozhodnete pořídit si některý z uvedených spotřebitelských úvěrů, pečlivě si porovnejte i podmínky půjček a promyslete si, kde si ji hodláte vzít a co vás případně čeká, pokud se v budoucnu změní vaše finanční situace. Samozřejmostí by proto měl být i důvěryhodný poskytovatel licencovaný ČNB.

„U úrokové sazby je často inzerováno „od“, ale realita je pak většinou výrazně jiná, jak vyplývá i ze statistik ČNB,“ poznamenává Eva Muchnová, tisková mluvčí Trinity Bank, která právě tento týden představila úvěrovou novinku. „U Lepší půjčky si v Trinity Bank zakládáme na transparentnosti a máme stejné podmínky ve smlouvě i v kalkulačce na začátku online procesu. Kromě úrokové sazby ale stále ještě řada poskytovatelů uplatňuje i poplatky, a to včetně poplatku za předčasné splacení, „připomíná Muchnová s tím, že v Trinity Bank žádné poplatky spojené se zřízením, vedením nebo předčasným splácením nejsou (pouze úrok) a klient má možnost splatit půjčku kdykoliv bez sankcí a bez skrytých poplatků.

