Úvěry v tuzemsku jsou dražší než za globální krize. Firmy hledají útěchu v euru

Průměrná úroková sazba firemních úvěrů dosáhla na konci prvního čtvrtletí 8,9 procenta. Pohybuje se tak okolo nejvyšších úrovní od roku 2004, kdy Česká národní banka tyto statistiky sleduje. Vyplývá to z dat centrální banky. Ještě před dvěma lety byly přitom průměrné sazby pod dvěma procenty.

Reklama

Firmy vysokým úrokovým sazbám čelí například financováním v eurech. „Příčinou jsou stále výrazné rozdíly mezi úrokovými sazbami české a Evropské centrální banky, a tím pádem i levnější úvěry. Nejdál jsou v tomto ohledu odvětví jako reality, energetika nebo automotive, kde se eurem běžně platí nájmy, komodity nebo dodávky. Podobně na tom jsou i velké infrastrukturní projekty typu rozvodné sítě a privátně financované dálnice a železnice," řekl partner společnosti PwC ČR Jan Brázda.

AKTUALIZOVÁNO: ČNB trvá na svém. Úrokové sazby budou dál na sedmi procentech Money Bankovní rada České národní banky (ČNB) i na dnešním jednání ponechala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech. Informovala o tom mluvčí ČNB Petra Krmelová. Na stejné úrovni je sazba od loňského června. Bankovní rada také rozhodla, že bude i nadále bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny. ČTK Přečíst článek

Loni se projevil s plnou silou důsledek toho, jak se odpoutaly měnově politické sazby České národní banky a Evropské centrální banky, na ně navázané tržní sazby a rozdíl v ceně úvěrů v eurech a korunách, dodal poradce České bankovní asociace Miroslav Zámečník. Kdyby nebylo cizoměnových úvěrů, nominální objem úvěrů by podle něj výrazně meziročně klesl, což by byl nesporný důkaz recese.

I v době globální krize byly sazby nižší

Úrokové sazby firemních úvěrů se v posledních letech držely stabilně kolem dvouprocentní, maximálně tříprocentní úrovně. I v době finanční krize v letech 2007 až 2009 jen krátkodobě přesáhly pětiprocentní úroveň.

„Trh předpokládá, že prakticky po celý letošní rok zůstanou sazby na současných hodnotách. Původní předpoklady o rychlém návratu inflace k blízkosti inflačního cíle ČNB se nenaplňují, dvouciferná inflace – a s tím spojené vysoké úrokové sazby – zůstanou v ekonomice minimálně po celý letošek," uvedl jednatel crowdfundingové platformy Fingood Vít Endler.

Vedle vysokých sazeb banky zpřísnily pravidla pro poskytování úvěrů, firmy proto podle něj hledají alternativní způsoby financování, jako je třeba crowdfunding. Za poslední dva roky firemní úvěry zdražily více než čtyřnásobně.

Ceny v eurozóně už zase rostou. Inflace mírně stoupla na sedm procent Money Meziroční inflace v eurozóně v dubnu po pěti měsících poklesu mírně vzrostla a dostala se na sedm procent. V odhadu to uvedl statistický úřad Eurostat. Hlavní podíl na inflaci mělo stejně jako v předchozích měsících zdražování potravin. K růstu se opět vrátily ceny energií. ČTK Přečíst článek

„Vysoké úrokové sazby ČNB se logicky promítly nejen do úročení hypoték a dalších úvěrů domácnostem, ale možná ještě ve větší míře i do firemních úvěrů. Banky jsou navíc v úvěrování opatrnější, výrazně zpřísnily podmínky poskytnutí půjčky i požadavky na její zajištění,“ dodal Endler.

Stavebnictví je jedním ze sektorů, kam vysoké úrokové sazby a požadavky na dodatečné zajištění dopadají nejvíce, stavební trh i kvůli tomu letos poklesne. „Developeři i soukromí investoři mají obavy především z vysoké inflace a drahých úvěrů. Právě problémy s financováním trh nejvíce brzdí. Část stavebníků raději začátek stavby odkládá a čeká na lepší úrokové sazby, které ale zřejmě nepřijdou dříve než ve druhé půlce roku,“ upozornil generální ředitel společnosti Xella pro ČR a Slovensko Peter Markovič.

Aktuální sazby spořicích účtů. Víme, kde vám dají nejlepší sazbu Money Sazby spořicích účtů v tuzemských bankách se v roce 2023 zatím moc nehýbou. Za celý loňský rok až do současnosti se jim podařilo zhodnocení zdvojnásobit, v těch nejlepších sazbách jsou už dokonce trojnásobně vyšší. Ty nejlepší nabízejí malé banky a kampeličky. Souvisí to s rostoucí inflací a následným zvyšováním základní úrokové sazby České národní banky (ČNB), která se tak pokoušela rozjetou inflaci přibrzdit. Od loňského léta pak začaly tuzemské banky zvedat sazby i kvůli hrozící speciální dani z mimořádných zisků. Největší změnou tak nyní je jen pozastavení vydávání spořicích účtů u Hello bank. Podívejte se, které banky aktuálně nabízejí na spořicích účtech nejvyšší úrok. Věra Tůmová Přečíst článek