Kritizované podnikání Raiffeisenbank v Rusku jí vyneslo trojnásobný zisk

Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu loni v únoru se z Ruska stáhly stovky největších západních firem. Mnohé ale přes kritiku zůstaly s tím, že opustit tamní trh není jednoduché. Mezi nimi i rakouská Raiffeisenbank, které její podnikání ve státě „non grata“ vyneslo v prvním čtvrtletí stovky milionů eur zisku.

Rakouský finanční ústav Raiffeisen Bank International (RBI) v prvním čtvrtletí více než ztrojnásobil zisk v Rusku na 301 milionů eur (zhruba sedm miliard korun) z 96 milionů eur před rokem. K růstu zisku přispěly vyšší příjmy z úroků a silnější kurz rublu. Banka to uvedla v prezentaci, na které se zabývala podrobnostmi k hospodářským výsledkům, informovala agentura Reuters.

Kyjev označil banku za „sponzora války“

Banka, která působí i v České republice, kvůli setrvávání na ruském trhu čelí už delší dobu kritice. Kyjev kvůli pokračujícímu podnikání v Rusku a na okupovaném východě Ukrajiny zařadil banku Raiffeisen na svůj seznam „mezinárodních sponzorů války".

Zdroje agentury Reuters nedávno uvedly, že Evropská centrální banka (ECB) se snaží rakouskou firmu přimět, aby se svých ziskových aktivit v Rusku zbavila. V lednu začaly RBI kvůli aktivitám v Rusku vyšetřovat americké úřady, které mají na starosti sankce.

Šéf RBI Johann Strobl koncem března na valné hromadě akcionářů ve Vídni prohlásil, že banka pracuje na odchodu z ruského trhu. „Skupina bude nadále usilovat o potenciální transakce, které by vedly k prodeji či odděleni divize Raiffeisenbank Russia," uvedla banka v prezentaci.

Zopakovala tak své vyjádření z konce března. RBI je podle objemu aktiv desátou největší bankou v Rusku, na konci čtvrtletí v zemi zaměstnávala téměř 10 tisíc lidí.

Raiffeisen Bank International už ve čtvrtek oznámila, že zisk celé skupiny v prvním čtvrtletí meziročně vzrostl téměř o polovinu na 657 milionů eur (přes 15 miliard korun). Banka působí na řadě trhů ve střední a východní Evropě. Je většinovým vlastníkem českého finančního ústavu Raiffeisenbank, který v České republice poskytuje bankovní služby od roku 1993.

