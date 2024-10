Apple, Nvidia, Meta a spol. těží z klesajících úroků

Měsíc po snížení úrokových sazeb americké akcie ze sektoru IT vzrostly o sedm procent. Klesající sazby a lepší ekonomické vyhlídky pomáhají také menším technologických společnostem.

Americká centrální banka (Fed) před měsícem po dlouhém vyčkávání rázně „řízla“ do úrokových sazeb a snížila je o půl procentní bodu do pásma 4,75 až 5,00 procenta. Ekonomové díky tomu věští americké ekonomice hladké přístání bez hospodářské recese, takzvaný soft landing. „Měkké přistání je na dosah, což by zpečetilo odkaz Jeroma Powella ve funkci šéfa americké centrální banky,“ řekla agentuře Reuters Diane Swonková, hlavní ekonomka KPMG.

To vše pomáhá americkým společnostem. „Snižování úrokových sazeb ve Spojených státech a očekávání soft landingu ekonomiky pozitivně ovlivňují americké společnosti, zejména ty s menší tržní kapitalizací,“ říká Lukáš Raška, analytik společnosti Portu. Levnější financování totiž výrazně pomáhá menším firmám, které jsou závislé na externím kapitálu pro růst a inovace. „Pro ně nižší úrokové sazby znamenají snadnější přístup k financování, což zvyšuje jejich růstový potenciál,“ dodává Raška.

Bude se prodávat

IT a komunikační služby byly během třetího čtvrtletí dva z nejslabších sektorů v indexu S&P 500, ale od zářijového zasedání Fedu jsou to naopak dva z jeho nejvýkonnějších sektorů, přičemž podindex IT vzrostl za necelý měsíc o více než 7 procent.

Ani ty největší technologické společnosti ale nezůstávají mimo aktuálního dění. Například akcie společnosti Nvidia na začátku týdne dosáhly nového maxima na 138 dolarech. Kapitalizace společnosti se s 3,38 biliony dolarů přiblížila na dohled Applu s 3,5 biliony.

„Vysoké sazby kladly tlak převážně na zákazníky big tech firem než na společnosti samotné,“ hodnotí situaci Tomáš Cverna, analytik společnosti XTB. „Klesání sazeb je tak dalším katalyzátorem potenciálního růstu poptávky po produktech big techu,“ dodává.

S rostoucí poptávkou se očekává navyšování výdajů za reklamu. „Z toho bude profitovat nejen Meta Platforms, ale také Alphabet,“ podotýká Cverna. Nižší sazby uvolní ruce i spotřebitelům, což se s vysokou pravděpodobností propíše do růstu objednávek vozů Tesla. „Do toho všeho hraje do karet velkým technologickým firmám i sezónnost. Ta je v závěru roku převážně pozitivní, a tak by akcie měly i nadále růst,“ uzavírá Cverna.

