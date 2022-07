Tragické pololetí. Americké akcie zažívají nejhorší časy od karibské krize

Američané se chystají na oslavy Dne nezávislosti. Mnozí ale nemají důvod k radosti. Akciové trhy, v nichž má valná většina občanů USA uloženy peníze na stáří, totiž prožívají nejhorší pololetí od roku 1970 (S&P 500), a některé dokonce od roku 1962 (index Dow Jones).

Akciový trh ve Spojených státech poslední den v měsíci pokračoval ve výprodejích. Všechny tři hlavní indexy si připsaly ztráty za celý měsíc a čtvrtletí a jejich ztráty za pololetí byly nejhorší za několik desetiletí.

Index Nasdaq za leden až červen klesl o rekordních 29,5 procenta. Dow Jones oslabil o 15,3 procenta, nejvíce od roku 1962. S&P 500 pak ztratil 20,6 procenta, nejvíce od roku 1970, napsala agentura Reuters.

Pandemie a válka - nejistoty ničící trhy

Letošní rok začal nárůstem případů nemoci covid-19 kvůli variantě omikron. Pak přišla ruská invaze na Ukrajinu, nejvyšší inflace za několik desetiletí a agresivní zvyšování úrokových sazeb centrální bankou USA Fed, což vyvolalo obavy z recese.

„Realita je taková, že velmi pravděpodobně skončíme v mírné recesi,“ řekla analytik Wealthspire Advisors Oliver Pursche. „Z pohledu investora je důležité si uvědomit, že k výprodejům dochází dlouho před recesí a trhy v minulosti při mírné recesi rostly.“

Dnešní ekonomické údaje obavy z recese nerozptýlily. Disponibilní příjem se snížil, spotřebitelské výdaje zpomalily a inflace zůstává vysoká. Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti se zvýšil.

„Začínáme pozorovat zpomalení spotřebitelských výdajů,“ dodal Pursche. „A zdá se, že inflace si vybírá svoji daň u průměrného spotřebitele, což se promítne do zisků firem, které v konečném důsledku pohánějí akciový trh.“

Padá i energetický sektor, kterému se zatím dařilo

Energetické společnosti včera oslabily, přesto jsou jediným sektorem, který od počátku roku vykazuje zisk. Přispěl k tomu prudký růst cen ropy způsobený obavami o dodávky kvůli rusko-ukrajinskému konfliktu.

Americký dolar smazal počáteční zisky a oslabil. Dolarový index klesl o 0,4 procenta na 104,73 bodu. Euro vůči dolaru vzrostlo o 0,4 procenta na 1,0480 USD. Dolar k jenu ztratil 0,6 procenta a obchodoval se za 135,68 JPY. Kurz eura k jenu se snížil o 0,3 procenta na 142,15 JPY.

