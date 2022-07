Měď zažívá volný pád. Výrobci po celém světě už počítají s recesí

Ceny mědi na světových trzích prudce padají a klíčový výrobní kov prožil nejhorší týden letošního roku. Naposledy cena mědi takto výrazně padala v roce 2008. Náhoda? Nikoli, podle agentury Bloomberg aktuální pohyby na mědi znamenají nejsilnější potvrzení nadcházející recese a všeobecného zpomalení poptávky.

Reklama

Na trzích se začínají množit signály zásadního zpomalení světové ekonomiky. Jedním z klíčových se může stát cena mědi, která „se využívá téměř ve všem od automobilů po iPhony,“ píše agentura Bloomberg. Z rekordních úrovní měď propadla o 33 procent a jen za letošní rok výrobní kov ztratil 26 procent své hodnoty. Podle Bloombergu tak míří k nejhoršímu ročnímu propadu od roku 2008, kdy odstartovala globální finanční krize.

„Poptávka po mědi se liší v jednotlivých regionech. Nicméně nikdo na světě v tuto chvíli nesází na růst této komodity,“ komentoval současnou situaci Michael Widmer z Bank of America.

Důvodem je ochlazení poptávky, které má přinést blížící se krize. Podle výrobců je tak recese nevyhnutelná kvůli mixu celé řady negativních vlivů na globální trh. „Čínské lockdowny a výrazné zpomalení tamní ekonomiky, rostoucí úrokové sazby, očekávání recese a pokračující problémy v dodavatelských řetězcích, to vše tu stále je. Domino se hroutí,“ přiblížil situaci na trzích Phil Streible, hlavní stratég investiční společnosti Blue Line Futures. Zároveň potvrdil, že momentálně nelze odhadovat, kam až se měď propadne.

Týden tradera: Globální ekonomika brzdí a Evropa přerozděluje Názory Červenec zatím rozhodně nepřipomíná nějakou okurkovou sezonu. Trhy, byť nejsou v panických výprodejích, opět především klesaly, a to i vzhledem k velké zásobě poměrně negativních makroekonomických dat. Kryštof Míšek Přečíst článek

Propad pod 7000 dolarů

Momentálně se cena na Londýnské kovové burze pohybuje v pásmu kolem 7000 dolarů za tunu a na její volatilitě se kromě očekávání recese podepisují také vysoké přílivy spekulativních peněz. Navzdory tomu však významné instituce postupně snižují cílové částky. Například banka Goldman Sachs v tomto týdnu snížila cílovou cenu mědi o 22 procent na 6700 dolarů za tunu.

Reklama

Padající cena mědi pak může roztočit nepříjemnou spirálu, protože se do potíží brzy mohou dostat společnosti těžící tento výrobní kov, jako je například Freeport-McMoRan. Podle Bloombergu se rostoucí náklady výrazně podepisují na hospodařeí firmy a zatímco ještě před rokem stačila na výrobu jedné tuny mědi její tržní cena 6270 dolarů, aktuálně by musela měď stát 7500 dolarů, aby byli těžaři alespoň na nule. I kvůli tomu akcie firmy Freeport-McMoRan od začátku roku ztratily 40 procent.

Vše zdražuje, ale jsou výjimky. Kilo železného šrotu vám vykoupí za zlomek toho, co na jaře Názory Ceny prakticky všeho napříč ekonomikou rapidně rostou. Přesto se najdou výjimky. Třeba výkupní ceny sběrných surovin klesají. A to dramaticky. Lidé by si tak s odnosem do sběru měli pospíšit. Za chvíli už nemusí dostat vůbec nic, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Propad výkupních cen ve sběrných surovinách je podle něj jedním z lakmusových papírků naznačující, že se blíží ekonomická krize. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Ohrožená tranzice

Problémy na trhu s mědí pak mohou přinést zásadní trhlinu v zelené revoluci, kterou svět plánuje do roku 2050. Jde o důležitou komoditu pro elektromobily, větrné a solární elektrárny a také pro infrastrukturu, která zajišťuje přepravu a skladování obnovitelné energie.

Do roku 2035 se má poptávka po mědi téměř zdvojnásobit na 50 milionů tun. Do roku 2050 pak dosáhne více než 53 milionů tun. To je podle S&P Global více než všechna měď, která se spotřebovala na světě v letech 1900 až 2021.

Nedostatek mědi ve světě ohrožuje klimatické cíle. A poptávka půjde prudce nahoru Money Poptávka po mědi prudce roste, ale dodávky nejsou schopné udržet tempo s poptávkou, což by mohlo zmařit energetickou transformaci a ohrozit cíl nulových čistých emisí. Meď je důležitá pro elektromobily, větrné a solární elektrárny a také pro infrastrukturu, která zajišťuje přepravu a skladování obnovitelné energie. Do roku 2035 se má poptávka po mědi téměř zdvojnásobit. Pokud nebudou k dispozici významné nové dodávky, zůstanou klimatické cíle nedosažitelné. Vyplývá to ze studie společnosti S&P Global, na kterou upozornil server CNBC. ČTK Přečíst článek

Pokud nebudou k dispozici významné nové dodávky, zůstanou klimatické cíle nedosažitelné. Vyplývá to ze studie společnosti S&P Global, na kterou upozornil server CNBC.

„Energetická transformace bude na mědi mnohem více záviset než náš současný energetický systém,“ řekl CNBC místopředseda společnosti S&P Global Daniel Yergin. „Měď je kovem elektrifikace a je z velké části tím, o čem je přechod na novou energetiku,“ dodal.

Dalibor Martínek: Rusko nás ekonomicky zlikviduje, ale v Evropě dál nesmyslně řešíme klima Názory Začala odstávka plynovodu Nord Stream 1, který vede ruský plyn do Německa. A ten zase z Německa proudí do Česka. Zásobníky se teď na zimu plnit nebudou. Dalibor Martínek Přečíst článek