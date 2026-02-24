Vyberte si z našich newsletterů

Ukrajinská ekonomika je pod tlakem. Ruské útoky na energetiku dusí průmysl i rozpočet

Ukrajinská ekonomika je pod tlakem. Ruské útoky na energetiku dusí průmysl i rozpočet

Ukrajinská ekonomika je v potížích kvůli ruským útokům na energetiku
ČTK
Ukrajinská ekonomika prochází nejtěžším obdobím od prvních měsíců ruské invaze. Intenzivní letecké údery vážně poškodily energetický systém země a firmy napříč odvětvími jsou nuceny omezovat výrobu. Dopady se přelévají i do státního rozpočtu, upozorňuje ve své analýze agentura Reuters.

Průmysl – od oceláren a dolů přes cementárny až po potravinářské podniky – se kromě poklesu produkce potýká také s rostoucími náklady způsobenými omezenými dodávkami energií.

Největší výrobce betonu a stavebních materiálů v zemi, Kovalska Group, uvedl, že naftové generátory nedokážou plně nahradit běžné dodávky elektřiny. „Už déle než dva měsíce pracujeme při nouzových odstávkách bez jakéhokoli předvídatelného harmonogramu,“ sdělila firma. Nedostatek stabilní energie podle ní může v některých úsecích snížit výrobu až o polovinu.

Pokles téměř o třetinu

Ukrajinská ekonomika už v prvním roce války klesla téměř o třetinu. Přestože v dalších letech přišlo určité oživení, výkon hospodářství zůstává výrazně pod úrovní před invazí a je silně závislý na vládních výdajích. Zemi mezitím opustilo téměř šest milionů lidí a další více než tři miliony byly vysídleny uvnitř země – dohromady jde o více než pětinu předválečné populace.

Petr Fiala (ODS)

Fiala tlačí na Babiše: Česko by mělo znovu přispět na munici pro Ukrajinu

Politika

Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) vyzval svého nástupce Andreje Babiše (ANO), aby přehodnotil rozhodnutí vlády nepodílet se finančně na muniční iniciativě pro Ukrajinu. V předvečer čtvrtého výročí ruské invaze Fiala připomněl, že na Ukrajině se podle něj bojuje i za svobodnou a demokratickou budoucnost České republiky.

nst

Přečíst článek

Zhoršující se situaci potvrzuje i index kyjevského institutu pro hospodářský výzkum. Ten se tento měsíc poprvé od roku 2023 dostal do negativního pásma, což signalizuje převahu zhoršujících se podmínek v podnicích.

Ekonomika je přitom klíčová nejen pro financování války, splácení dluhu a výrobu zbraní, ale i pro udržení pracovních míst a budoucí návrat uprchlíků po skončení konfliktu.

Těžařská a hutnická skupina Metinvest upozorňuje, že dlouhé výpadky proudu komplikují obnovu výroby po ruských útocích. Společnost přitom patří k zásadním zdrojům daňových příjmů a k významným producentům oceli pro válečné úsilí.

Útok ruského dronu v Kyjevě ČTK

Podle Centra pro ekonomická studia v Kyjevě převyšovala v lednu a únoru poptávka po energiích nabídku zhruba o 30 procent. Energetická situace se podle analytiků v posledních měsících dramaticky zhoršila.

Firmy nyní čelí kombinaci nižší výroby, vyšších nákladů a narušených dodavatelských řetězců. To oslabuje jejich konkurenceschopnost a zároveň tlačí vzhůru inflaci, která se pohybuje kolem sedmi procent.

Viktor Orbán a Robert Fico
Aktualizováno

Nové sankce proti Rusku neprošly. Fico s Orbánem jsou proti

Politika

Ministři zahraničí zemí Evropské unie nedosáhli dohody na 20. balíku sankcí proti Rusku. Po skončení jednání v Bruselu to uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, která to označila za neúspěch. Sankce blokuje Maďarsko a podle informací ČTK i Slovensko. To navíc podle Fica zastavilo pomoc Ukrajině formou dodávek elektřiny.

ČTK

Přečíst článek

Jak poroste HDP?

Ukrajinská centrální banka kvůli energetické krizi snížila odhad letošního růstu HDP z původních dvou procent na 1,8 procenta. Někteří ekonomové jsou ještě skeptičtější – investiční společnost Dragon Capital očekává růst jen kolem jednoho procenta.

Dopady se výrazně promítají i do státního rozpočtu. Premiérka Julija Svyrydenková uvedla, že jen v lednu energetická krize snížila celní a daňové příjmy o zhruba 12 miliard hřiven. Zadlužení země se mezitím navzdory dvěma restrukturalizacím blíží hranici 100 procent HDP, což zneklidňuje investory a tlačí dolů ceny ukrajinských dluhopisů.

Vláda však jedná o nové finanční injekci. Podle premiérky je Ukrajina blízko dohodě s Mezinárodním měnovým fondem o úvěrovém programu za 8,1 miliardy dolarů. Schválení programu by mělo otevřít cestu k další mezinárodní pomoci, včetně půjčky 90 miliard eur od Evropské unie. Maďarsko však pohrozilo, že úvěr zablokuje, pokud Kyjev neobnoví tranzit ruské ropy ropovodem Družba.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Do Chorvatska za devět stovek? RegioJet zavádí baťovské ceny

RegioJet
RegioJet - použito se svolením
nst
nst

Kam na léto? Statisíce Čechů tradičně vyrazí do Chorvatska. A RegioJet Radima Jančury je tam doveze za neuvěřitelné ceny, které jsou nižší než místní večeře pro jednoho.

Společnost RegioJet v letní sezoně vypraví dvě mezinárodní autobusové linky z Prahy přes Brno a Bratislavu do Chorvatska. Prodej jízdenek na tyto spoje byl již zahájen, ceny začínají na 899 korunách.

Pevnost v Travniku pochází ze středověku. V 18. a 19. století sloužila i jako vězení. Travnik je vyhlášený i díky čevapčiči. Travnik 48 fotografií v galerii

Jedna linka zamíří na jih Chorvatska do devíti oblíbených letovisek, mimo jiné do Zadaru, Šibeniku, Trogiru či Splitu, kde ceny jízdenek začínají na 999 korun. Druhá linka povede na sever Kvarnerského zálivu, konkrétně do Rijeky a Crikvenice, kde cena začíná na 899 korunách.

„O spoje do Chorvatska je mezi našimi cestujícími každoročně velký zájem a bývají často vyprodané až do posledního místa, proto doporučujeme rezervovat si jízdenku s dostatečným předstihem. Naše žluté autobusy představují dostupnou a pohodlnou alternativu k individuální automobilové dopravě,“ říká Dita Tomešová, výkonná ředitelka autobusové dopravy RegioJet.

Hvězda sládků, ilustrační foto

Hospody mizí. Pivo je ale nejlepší v historii

Enjoy

Za pět let zmizelo z mapy téměř čtyři tisíce hospod. Pandemie, ceny energií, drahé suroviny i změna návyků hostů udělaly své. Zní to jako konec jedné éry? Možná. Jenže právě tenhle tlak způsobil to, že pivo v českých hospodách je dnes lepší než kdy dřív.

nst

Přečíst článek

Letní sezona začne koncem května

První autobusový spoj na trase Praha – Brno – Bratislava – Zadar – Sukošan – Biograd na Moru – Pakoštane – Vodice – Šibenik – Primošten – Trogir – Split vyjede z pražského autobusového nádraží Florenc odpoledne 29. května a na chorvatské pobřeží dorazí následující den v ranních hodinách. Do poloviny června budou autobusy jezdit třikrát týdně, od 12. června přejde provoz na denní frekvenci, která potrvá až do prvního týdne v září. Poslední sezónní spoj z Chorvatska je plánován na 21. září.

Ceny potravin vzrostly. Nejrazantněji dle chorvatského statistického úřadu podražil slunečnicový olej. Zdražily i mléčné výrobky. Mléko podražilo o 21 procent. Máslo a margarín jsou dražší o 18 procent. 8 fotografií v galerii

První autobus na trase Praha – Brno – Bratislava – Rijeka – Crikvenica vyjede z Prahy Florenc 12. června vpodvečer a do cílové destinace dorazí následující den před osmou hodinou ranní. Tento spoj bude po celou sezonu jezdit třikrát týdně – z Prahy v úterý, pátek a neděli, zpět z Chorvatska v pondělí, středu a sobotu večer, s příjezdem do Prahy přibližně v 9:00 následující den.

Ministr Igor Červený a zmocněnec Filip Turek

Michal Nosek: Politická meteorologie jednoho ministerského jmenování

Názory

Jmenování nového ministra životního prostředí připomínalo spíš napínavý seriál než rutinní ústavní akt. Mezi Hradem, Strakovou akademií a Motoristy se přelévaly tlaky, padaly nepěkné výroky a nakonec přišlo řešení, které by meteorologové popsali jako proměnlivo, místy pragmatično.

Michal Nosek

Přečíst článek

Nejvyšší komfort na cestách

Na trasách budou nasazeny dvoupodlažní autobusy Setra Fun&Relax⁺ s kapacitou 58 míst, které jsou navrženy pro maximální pohodlí cestujících. Oproti běžným autobusům nabízejí více prostoru i soukromí. Horní patro disponuje exkluzivním uspořádáním sedadel 2+1, které umožňuje vyšší osobní komfort zejména na dlouhých cestách.

Každé křeslo je plně polohovatelné a vybavené ergonomickým stolkem, nastavitelným podhlavníkem i multimediálním systémem pro sledování filmů, hraní her či přístup k online tisku. Samozřejmostí je rychlé Wi-Fi připojení, 230V zásuvky a USB i USB-C porty pro nabíjení zařízení. Cestující mají během jízdy k dispozici bezplatnou zrnkovou kávu z profesionálního kávovaru, a to v podobě espressa, lunga, latte macchiata i jejich ledových variant. Součástí vybavení je rovněž pítko na vodu a samoobslužný automat nabízející drobné občerstvení a chlazené nápoje.

Bitcoin za půl milionu dolarů? Je to méně šílené, než se zdá
Aktualizováno

Bitcoin padl pod 63 tisíc dolarů, jeho návrat již řídí velcí hráči

Trhy

Největší kryptoaktivum světa se začalo chovat poněkud nečekaně. Na špatné zprávy z geopolitiky již také reaguje poklesem. Přitom donedávna při podobných zprávách hodnota bitcoinu rostla. Podle odborníků se na tom projevuje i aktivita velkých hráčů, kteří nechtějí nechat padnout cenu bitcoinu.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Ceny BAFTA jasně ukázaly na oscarového favorita. Porazit Jednu bitvu za druhou je již téměř nemožné

Leonardo DiCaprio ve snímku Jedna bitva za druhou
Warner Bros. - použito se svolením
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Oscarové klání se blíží. Již 15. března se v americkém Los Angeles sejde hollywoodská smetánka a dojde k vyhlášení 98. ročníku výročních cen americké filmové akademie. Aktuálně v Hollywoodu probíhá udílení hned několika ocenění, z nichž lze vyčíst šance jednotlivých kandidátů. A v Británii se dokonce povedlo téměř 100procentě určit, kdo letos ovládne Oscary.

Snímek Jedna bitva za druhou je již nyní téměř jasným vítězem letošního ročníku Oscarů. A muselo by se stát něco velmi nečekaného, aby se filmem roku stal jiný snímek. Důvodů pro to je hned několik, ale tím definitivním se stalo udílení cen britské filmové akademie BAFTA, které se uskutečnilo teď o víkendu.

Právě loňská novinka Paula Thomase Andersona s Leonardem DiCapriem v hlavní roli získal hned několik ocenění BAFTA, včetně těch nejdůležitějších pro film roku a za nejlepší režii. Tím členové britské akademie doplnili například americkou asociaci režisérů (DGA), která snímek Jedna bitva za druhou ocenila před pár týdny, stejně tak i zahraniční novináři akreditovaní v Hollywoodu, kteří rozhodují o Zlatých glóbech.

Snímek Hříšníci usiluje o 16 Oscarů

PŘEHLEDNĚ: Boj o Oscary startuje. Kde můžete sledovat nominované filmy?

Enjoy

Velmi silný ročník slibuje letošní boj o Oscary. Ten je ozdoben zápisem do historických tabulek, protože netradiční snímek Hříšníci získal rekordních 16 nominací. Se 13 nominacemi pak do boje vstupuje film Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem. Kde tyto dva favority i další snímky nominované v hlavní kategorii můžete sledovat? Nabízíme přehled.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Všichni milují vítěze

Jenomže právě Zlaté glóby nejsou nijak relevantním ukazatelem oscarových šancí jednotlivých filmů. Na rozdíl právě od cen BAFTA, cen asociace režisérů, producentů a herců. Proč? Protože právě v těchto asociacích (a v britské akademii) sedí většina ze členů americké filmové akademie, kteří o Oscarech skutečně rozhodují.

V průběhu let se ukázala již řada pravidel, zkoumají se různá kauzální pravidla, ale zatím nic není stoprocentní. Přesto kombinace ukazatelů je poměrně spolehlivá při určování ocenění, což velmi dobře vědí například bookmakeři sázkových kanceláří.

A právě ceny BAFTA ukázaly, že akademici poměrně unisono preferují novinku Paula Thomase Andersona a nesnaží se hledat alternativního vyzyvatele, zejména snímek Hříšníci. Nic takového se v hlasování neobjevuje a lze do určité míry počítat s tím, že pokud budou titíž lidé o stejných filmech hlasovat znovu, pravděpodobně budou hlasovat stejně jako v případě profesního hlasování.

Odcházející prezidentka Lucasfilmu Kathleen Kennedyová

Nejvlivnější žena Hollywoodu končí. Kathleen Kennedyová stála za úspěchem Spielberga a vytvořila nové Star Wars

Leaders

Hollywood se připravuje na konec jedné éry. Producentka Kathleen Kennedyová, jedna z nejvlivnějších osobností filmového průmyslu posledních dekád, opustí pozici prezidentky studia Lucasfilm pod hlavičkou Walt Disney Company. Tím uzavře téměř čtrnáctileté období, v němž stála v čele Star Wars a dalších ikonických značek. Vedení Disneyho oznámilo, že ji nahradí dvojice manažerů Dave Filoni a Lynwen Brennanová. Proč je odchod Kennedyové tak zásadním momentem hollywoodské továrny na sny? Jak výraznou stopu za sebou zanechává? A co vlastně bude Kennedyová nadále dělat?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Na tahu jsou producenti a herci

Situaci ještě mohou zkomplikovat dvě výrazné profesní události, které se uskuteční v dalších dnech. Poslední únorový den budou vyhlášeni držitelé cen americké asociace filmových producentů (PGA). Ta je nesmírně vlivná, protože pod jednotlivými filmy je podepsáno vždy více lidí a všichni, kdo získali Oscara pro nejlepší film se stávají členy akademie. Podíl producentů na celkovém počtu hlasů tak je relativně vyšší než třeba u scenáristů nebo režisérů.

A pak tu je asociace herecká, která má v akademii také velké zastoupení, protože každý rok dostanou hereckého Oscara hned čtyři lidé. I proto jsou ceny dříve známé jako SAG-AFTRA, které se dnes jmenují Actor Awards, tak významným indikátorem šancí jednotlivých filmů pro finální oscarové klání. Actor Awards se budou udílet 1. března a naživo je nabídne videotéka Netflix.

Nutno dodat, že snímek Jedna bitva za druhou je v obou případech výrazným kandidátem na ceny, zejména v hereckých cenách má nominaci ve všech kategoriích určených filmovým dílům. Je tedy pravděpodobné, že i při těchto cenách Jedna bitva za druhou uspěje.

Bookmakeři mají jasno

Na nedělní vítězství snímku Jedna bitva za druhou zareagovali také bookmakeři. Na Tipsportu narostl podíl sázkařů sázejících na vítězství tohoto filmu na 81 procent, naopak kurz klesl z 1,37 na 1,15. Naopak možnost vítězství snímku Hříšníci výrazně klesla, protože kurz narostl z 3,50 na 5,50.

Ministr Igor Červený a zmocněnec Filip Turek

Michal Nosek: Politická meteorologie jednoho ministerského jmenování

Názory

Jmenování nového ministra životního prostředí připomínalo spíš napínavý seriál než rutinní ústavní akt. Mezi Hradem, Strakovou akademií a Motoristy se přelévaly tlaky, padaly nepěkné výroky a nakonec přišlo řešení, které by meteorologové popsali jako proměnlivo, místy pragmatično.

Michal Nosek

Přečíst článek

VHS videokazeta

Od VHS k streamingu. Za 25 let se domácí televizní zábava proměnila k nepoznání

Enjoy

Domácí filmová zábava prošla od začátku 21. století zásadní proměnou. Během dvou desetiletí jsme se přesunuli od analogových videokazet VHS a prodeje DVD disků až k éře on-line streamovacích služeb. Zatímco digitální streaming reprezentovaný Netflixem a dalšími globálními hráči se stal jasným vítězem nového modelu konzumace obsahu, fyzické nosiče utrpěly drtivý pokles zájmu.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Snímek Hříšníci usiluje o 16 Oscarů

Upírský muzikál Hříšníci přepisují oscarovou historii. Získal 16 nominací

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Snímek Ještě nejsem, kým chci být usiluje o dva Oscary

Český dokument může dostat dva Oscary. Akademie jej pouští do boje ve dvou kategoriích

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Snímek Hříšníci usiluje o 16 Oscarů

PŘEHLEDNĚ: Boj o Oscary startuje. Kde můžete sledovat nominované filmy?

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
