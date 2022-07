Týden tradera: Zvyšování sazeb v USA a výsledková sezona přinesly akciovou rallye

Událostí číslo jedna v minulém týdnu bylo jednoznačně zasedání amerického Fedu a lze konstatovat, že se mu podařilo rozpoutat výraznou akciovou rallye. Akcie reagovaly na zvýšení sazeb „pouze“ o 75 bazických bodů prudkým růstem okolo čtyř procent. Způsobeno to mohlo být zejména úlevou, že nedojde k prudšímu zvýšení sazeb (o 100 bodů), o kterém se spekulovalo v minulých týdnech. A do toho všeho se přidaly hospodářské výsledky velkých jmen, jako je Alphabet (Google) nebo Microsoft.

Zvýšení úrokových sazeb o 75 bazických bodů (bps), které Fed oznámil ve středu, spolu s předchozími opatřeními v březnu, květnu a červnu zvýšilo jednodenní úrokovou sazbu centrální banky k úrovním mezi 2,25 a 2,50 procenta. Jedná se o nejrychlejší zpřísnění měnové politiky od dob bývalého předsedy Fedu Paula Volckera, který v 80. letech bojoval s dvoucifernou inflací. Část analytiků se předtím domnívala, že by mohl po datech o inflaci z poslední doby přikročit k rekordnímu zvýšení až o 100 bps. To by jistě pro trhy bylo poměrně negativní a znamenalo by pravděpodobně silný výprodej rizikových aktiv.

Na tiskové konferenci po zasedání Fedu Jerome Powell komentoval aktuální stav americké ekonomiky a byl nadále relativně optimistický o tom, co se děje v největší ekonomice světa. "Nemyslím si, že se Spojené státy v současné době nacházejí v recesi," řekl novinářům po skončení posledního zasedání americké centrální banky s odkazem na míru nezaměstnanosti, která je stále blízko úrovně 3,6 procenta, a solidní růst mezd a přírůstek pracovních míst.

"Nedává smysl, aby se Spojené státy nacházely v recesi." Tato vyjádření lze číst, že Fed by mohl ještě sazby upravit výše na dalších zasedáních. Fed také přiblížil veřejnosti další postup s QT (quantitative tapering), kdy zatím prodával aktiva tempem 47,5 milairdy dolarů, a nyní by mohl v září být na dvojnásobku této částky. To lze číst, že se Fed snaží zrychlit redukci bilance banky a připravit si monetární „náboje“, když to bude v americké ekonomice potřeba. Pro akcie a komodity to nemusí být rozhodně pozitivní. Těžit z toho může zejména už tak silný americký dolar.

Výsledková sezona v plném proudu

Výsledky zveřejňoval v minulém týdnu Microsoft. Z mého pohledu měl solidní poslední fiskální čtvrtletí. Problematický zůstává pro tento gigant silný americký dolar. Růst tržeb přesto dosáhnul zvýšení o 12 procent na 52 miliard dolarů s provozní marží na úrovni 39,5 procenta. Dopad na celkový čistý zisk 2,23 dolaru na akcii měly jednorázové události, jako třeba lockdowny v Číně nebo odchod z ruského trhu v reakci na konflikt na Ukrajině. Z divizí nejrychleji rostl Inteligent Cloud, kdy tržby této části meziročně rostly o 20 procent. Akcie reagovaly na hospodářské výsledky růstem přes šest procent.

Slušné výsledky předvedl také konkurenční Alphabet, který vykázal růst tržeb meziročně o 13 procent na 69,7 miliardy dolarů. Na úrovni zisku to bylo přes 16 miliard dolarů a zdá se, že i případná recese v světové ekonomice by tuto společnost příliš nezasáhla. Obavy o výsledky Alphabetu zesílily zejména po slabších datech od firem Snap a Twitter. Obě společnosti nedosáhly na očekávání analytiků.

Překvapení z Monety

Na domácím parketu zveřejňovala hospodářská čísla Moneta Money Bank. Ta svým ziskem 1,58 miliardy korun překonala odhady analytiků (1,43 miliardy). Čistý úrokový výnos dosáhnul 2,46 miliardy. Vyšší sazby ČNB, která bouje s inflací v ekonomice, pomohly bance k meziročnímu růstu zisku až o 100,7 procenta. Pozitivním faktorem hospodaření zůstaly rovněž nízké náklady na rizika a stabilní provozní náklady. Banka přesto očekává, že ekonomický vývoj bude v dalších čtvrtletí pro podnikání negativní.

„Ekonomický výhled na zbytek roku je nejistý a bude se pravděpodobně zhoršovat v důsledku inflačních tlaků doma i v Evropě a pokračujících dopadů ruské agrese na Ukrajině, “ sdělilo vedení banky. To nevylučuje, že bude muset zaúčtovat v pozdější části roku opravné položky k nesplaceným úvěrům. Počet klientů banky vzrostl na 1,5 milionu z 1,36 milionu před rokem. Z pohledu investora jsou akcie Monety nadále relativně na rozumných úrovních a v posledních měsících si vedly výrazně lépe než v případě Erste bank nebo Komerční banky.

Bankéřka Eva Zamrazilová připustila, že by si dokázala představit růst úrokových sazeb směrem výše když by hrozila mzdově inflační spirála. „Pokud by si zaměstnanci vynutili zvýšení mezd o inflaci, tak je to jasná známka toho, že je rozjetá mzdově-inflační spirála… Byl by to důvod pro agresivní zvyšování sazeb.“ Osobně bych na příštím zasedání bankovní rady ČNB očekával mírné doladění sazeb směrem k zvýšení o 50 bazických bodů.

