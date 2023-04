Týden tradera: Čekání na recesi investorům zpříjemňují vyšší než očekávané zisky Big Techů

V uplynulém týdnu se akciové trhy solidně zhouply směrem dolů, americký index S&P 500 poklesnul až k hladině 4050 bodů, kde znovu našel pevnou podporu kupců. Ti chtěli patrně využít korekce širšího trhu. Tento „výplach“ se odehrál i přes pokračující solidní výsledky v americkém korporátním sektoru, kde rozhodně nezklamal Microsoft ani Alphabet (Google). Obě společnosti překonaly konsensus analytiků a udržují víru v to, že případná technická recese v americké ekonomice nebude mít na zisky velkých společností výraznější dopad.

Akcie společnosti Microsoft (MSFT) posílily až o osm procent poté, co tento technologický moloch v úterý oznámil lepší než očekávané výsledky za třetí fiskální čtvrtletí. Vlastník produktů, jako je MS Office nebo operační systém Windows, překonal očekávání analytiků snad ve všech oblastech. Společnost Microsoft vykázala ve čtvrtletí celkové tržby ve výši 52,9 miliardy dolarů oproti očekávaným 51,1 miliardy dolarů. Technologický obr vykázal za čtvrtletí meziroční nárůst tržeb z Azure a dalších cloudových služeb o 27 procent. To jsou vskutku solidní čísla a příslib budoucích zisků nabízí rovněž produkty spojené s AI (umělá inteligence). Společnost Microsoft pomohla rozvoji těchto nových velkých technologií svou několikaletou investicí v hodnotě miliard dolarů do vývojáře ChatGPT OpenAI. Z mého pohledu tedy mohou cenné papíry Microsoftu „útočit“ na svá mnohaletá maxima. V portfoliu investora by neměly chybět.

Hospodářské výsledky představil rovněž Alphabet (Google). Tržby společnosti Alphabet vzrostly o tři procenta na 69,79 miliardy dolarů z předchozích 68 miliard dolarů. Společnost se po téměř dvou desetiletích soustavné a rychlé expanze potácí v období nižšího růstu tržeb a hledání směru. Pokles příjmů plyne zejména z obav z recese, kdy firmy snižují náklady na propagaci skrze PPC reklamy u Googlu. Čistý zisk klesl na 15,05 miliardy dolarů, tj. 1,17 dolaru na akcii. Čísla přesto překonala konsensus a trh to ocenil růstem akcií o několik procent. Osobně bych výsledky Alphabetu také neviděl černě, pokud se společnosti podaří chytnout na trhu s umělou inteligencí, tak si myslím, že může v budoucnu opět rychle zvýšit své příjmy.

Moneta Money Bank v týdnu oznámila své výsledky za první čtvrtletí roku 2023. Čistý zisk dosáhl 1,22 miliardy korun a převýšil tak očekávání analytiků, které bylo nastaveno na 0,97 miliardy korun. Tento výsledek byl v souladu s tržním výhledem zveřejněným v únoru 2023. Čistý úrokový výnos dosáhnul výše 2,03 miliardy korun. Negativem pro akcie je rozhodně to, že byly pozastaveny zpětné odkupy.

„Příští dva až tři roky budou o konsolidací státních financí. Pokud se pokusíte o odkup akcií, myslím, že vyvolá negativní reakci regulátora a ministerstva financí,“ uvedl CEO banky Tomáš Spurný během rozhovoru k výsledkům. To shodou okolností potvrzuje složitost nápravy veřejných rozpočtů, kterou jsem tu nastínil v minulém příspěvku. Nikomu se do toho nechce a nikdo za to nechce zaplatit krátkodobým poklesem voličské podpory. Fakt, že danou situaci řeší ve svých výsledcích i jedna z největších tuzemských bank, je skutečným důkazem krize ohledně možné úspěšné konsolidace domácího rozpočtu.