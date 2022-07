Fed zvýšil sazbu o tři čtvrtě bodu navzdory signálům o recesi

Americký Federální rezervní systém (Fed) zvýšil svou základní úrokovou sazbu o tři čtvrtě procentního bodu na rozmezí 2,25 až 2,50 procenta. Důvodem je snaha zchladit nejintenzivnější inflaci ve Státech od 80. let. Učinil tak navzdory signálům o zpomalování ekonomiky a nástupu případné recese, uvedla agentura Reuters. Zvýšení úroků je v souladu s očekáváním analytiků.

„Inflace zůstává vysoká, což odráží nerovnováhu nabídky a poptávky související s pandemií, vyššími cenami potravin a energií a širšími cenovými tlaky," uvedl Fed k hlasování, které proběhlo jednomyslně. Po zvýšení o 75 bazických bodů minulý měsíc a menších pohybů v květnu a březnu Fed letos zvýšil svou základní úrokovou sazbu celkem o 225 bazických bodů, protože bojuje s nejvyšší inflací od 80. let.

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v USA v červnu nečekaně zrychlilo na 9,1 procenta z květnových 8,6 procenta. Míra inflace se tak nachází na nejvyšší úrovni od listopadu 1981.

Základní úroková sazba je nyní na úrovni, o které většina představitelů Fedu cítí, že má neutrální ekonomický dopad, což ve skutečnosti znamená konec snah z éry pandemie podpořit utrácení domácností a podniků levnými penězi, uvedl Reuters.

Poslední politické prohlášení zástupců Fedu poskytlo jen málo jasných informací ohledně toho, jaké kroky může Fed podniknout dále. Další jeho rozhodnutí bude silně záviset na tom, zda nadcházející data ukáží, že inflace začíná zpomalovat, podotkl Reuters.

Vzhledem k tomu, že nejnovější údaje ukazují, že spotřebitelské ceny rostou více než devítiprocentním ročním tempem, investoři očekávají, že americká centrální banka na svém zářijovém zasedání zvýší základní úrokovou sazbu alespoň o půl procentního bodu.

