Výsledky Googlu: Vyšší tržby, nižší zisk. Ale hlavně připravenost na blížící se recesi

Hospodářské výsledky Googlu sice nedosáhly očekávání investorů, přesto si držitelé akcií jeho mateřské firmy Alphabet oddychli. Google je totiž podle nich připravený na blížící se recesi.

Americká technologická společnost Alphabet, která je majitelem internetového vyhledávače Google, zvýšila ve druhém čtvrtletí tržby o 13 procent na 69,7 miliardy dolarů (1,7 bilionu korun), uvedla firma ve zprávě o hospodaření. Firma jen těsně nedosáhla odhadu analytiků. To podle Reuters ukazuje, že Google dokáže ustát, pokud se příští rok některé velké země ocitnou v recesi. Čistý zisk společnosti za kvartál meziročně klesl o 13,6 procenta.

Zisk společnosti Alphabet bývá nepředvídatelný kvůli ziskům či ztrátám z podílů, které drží v mnoha start-upech, upozorňuje Reuters.

Google ukazuje stav reklamního trhu

Investoři výsledky Alphabetu vyhlíželi několik týdnů, protože analytici jsou skeptičtí ohledně budoucích výdajů na reklamu. Obavy se zvýšily poté, co společnosti Snap a Twitter, které působí v oblasti sociálních médií, zveřejnily neuspokojivé čtvrtletní výsledky. Řada technologických společností zpomaluje nebo zastavuje přijímání nových zaměstnanců.

Rostoucí mzdy, zvyšování cen pohonných hmot a dalších položek přinutily letos některé zadavatele reklamy omezit marketing, a to dokonce i reklamy na internetových službách, jako je Google.

Reklamní aktivity Googlu tvořily 81 procent čtvrtletních tržeb. Přesně činily 56,3 miliardy dolarů a těsně nedosáhly na průměrný odhad 56,7 miliardy dolarů. Očekává se, že v celosvětovém odvětví online reklamy si Google udrží 29procentní podíl na trhu. To je podle společnosti Insider Intelligence největší podíl již dvanáctým rokem v řadě.

Akcie Alphabetu krátce po konci obchodování posílily o 3,5 procenta.

