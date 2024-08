OpenAI jedná o nové investici, firmu by to mohlo ocenit na více než dva biliony

Americká společnost OpenAI, která stojí za oblíbeným chatovacím programem ChatGPT, jedná s investory o novém kole financování, ve kterém chce získat miliardy dolarů. Hodnota firmy by díky tomu mohla dosáhnout více než 100 miliard dolarů (2,2 bilionu korun), uvedl list the Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje.

Fond rizikového kapitálu Thrive Capital by se mohl stát největším investorem v rámci tohoto kola a poskytnout firmě až jednu miliardu dolarů. Další peníze by měl poskytnout také Microsoft, který je podporovatelem OpenAI.

Nové kolo financování by bylo největším přílivem kapitálu do firmy od ledna 2023, kdy do ní investoval Microsoft zhruba deset miliard dolarů. Firma byla naposledy koncem loňského roku, kdy zaměstnanci prodali své akcie, oceněna na 86 miliard dolarů.

Fond Thrive založil před 15 lety Josh Kushner. Fond již s OpenAI a jejím šéfem Samem Altmanem úzce spolupracuje. Od loňského roku vložil do firmy několik stovek milionů dolarů.

Na podobné úrovni byl oceněn před svým vstupem na burzu v roce 2012 také Facebook. Některé další začínající firmy si ale později nedokázaly tak vysoké ocenění udržet.

Rostoucí konkurence

Konkurence v oblasti umělé inteligence (AI) roste. Google nabízí vlastní produkt AI a spolu s firmou Amazon vložil šest miliard dolarů do konkurenční firmy Anthropic, kterou založili bývalí manažeři OpenAI. Společnost Meta Platforms vyvinula vlastní model AI, který nabízí zdarma a integruje do svých aplikací, včetně Facebooku a Instagramu.

ChatGPT si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k současné vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci (AI). Nadále zůstává jedničkou na trhu a má stovky milionů uživatelů měsíčně. K udržení pozice ale bude firma potřebovat miliardové výdaje, aby zůstala na špičce výzkumu a mohla pokračovat ve vývoji produktů, které porozumí příkazům přirozeného jazyka a jsou schopné generovat sofistikovaný text, obrázky a video.

Investoři sázejí na to, že AI změní způsob, jakým lidé a společnosti pracují a tvoří. Prozatím je však AI spekulativní podnikání, které zdaleka negeneruje tolik výnosů, kolik do něj investoři a technologické firmy vkládají.