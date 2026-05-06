Michal Nosek: Politici by chtěli dvě židle, dvě funkce a ideálně tři výplaty. Soud řekl ne
Ústavní soud ponechal v platnosti pravidla, podle nichž politici působící současně v obecní a krajské samosprávě pobírají za jednu z funkcí krácenou odměnu. A je to správně. Veřejná funkce nemá být sběratelská soutěž ani způsob, jak si z několika mandátů poskládat pohodlný příjem z veřejných peněz.
Politikům se často vyčítá, že jsou odtržení od reality. Kumulace funkcí je přesně ten moment, kdy si o takovou kritiku říkají sami. Pokud někdo sedí současně v obecní i krajské samosprávě, případně zvládá ještě další veřejné funkce, musí zaznít jednoduchá otázka. Kdy přesně tu práci dělá pořádně? Starosta, radní, zastupitel nebo krajský politik nemá být sběratelem mandátů a odměn. Každá z těch funkcí znamená jednání, přípravu materiálů, schvalování rozpočtů, kontrolu úřadů, kontakt s občany a odpovědnost za konkrétní rozhodnutí.
Argument, že to rozhodli voliči, zní hezky, ale nestačí. Voliči dávají mandát ke službě, ne bianko šek k hromadění placených pozic. Zvolení do více funkcí neznamená, že se člověku zázračně prodlouží den nebo že bude mít dvojnásobnou pozornost, energii a odpovědnost. Pokud jeden člověk vykonává více funkcí najednou, buď je nadčlověk, nebo některou z nich nutně šidí. A pokud ji šidí, proč by za ni měl brát plnou odměnu?
Trest za aktivitu?
Právě proto je snížení odměny při souběhu funkcí naprosto logické minimum. Nejde o trest za aktivitu. Jde o pojistku proti tomu, aby se z veřejné služby nestal systém placené kumulace vlivu. Politici nemohou donekonečna tvrdit, že práce pro obec i kraj je náročná, odpovědná a časově vyčerpávající. A zároveň předstírat, že ji bez problémů zvládnou několikrát najednou.
Veřejnost má právo se ptát, jestli jejich zástupce skutečně pracuje pro obec, pro kraj, nebo především pro svůj vlastní politický životopis. A také má právo chtít, aby se veřejné peníze vyplácely za reálnou práci, ne za politickou všudypřítomnost.