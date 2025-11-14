Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Slovnaft může dál zpracovávat ruskou ropu

Slovnaft může dál zpracovávat ruskou ropu

Slovnaft může dál zpracovávat ruskou ropu
ČTK
ČTK
ČTK

Maďarská výjimka z amerických sankcí na ropu platí i pro slovenskou rafinerii.

Výjimka z amerických sankcí, kterou má na nákup ruské ropy Maďarsko, se bude vztahovat i na dodávky suroviny do bratislavské rafinerie Slovnaft. Novinářům to v pátek řekla slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Slovnaft patří do maďarské petrochemické skupiny MOL.

„Všechny procedury nákupu ropy se odehrávají pod jednou střechou, pod společností MOL. To znamená, že když Maďarsko dostalo od americké administrativy na jeden rok výjimku pro nákup ruské ropy, tak to bude uplatňováno i pro nákup ruské ropy v rámci Slovnaftu, neboť patří do skupiny společností MOL,“ uvedla Saková.

Lukáš Kovanda: Chorvati zadrželi ropu pro Slovnaft. Na tahu je Orbán a Trump

Názory

Ropovod Adria se stal předmětem politické hry mezi Washingtonem, Budapeští a Záhřebem. Orbán mezitím míří za Trumpem vyjednat výjimku pro ruskou ropu. A Čechům nezbývá než sledovat, zda bude dost nafty.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

O vyjmutí Budapešti ze sankčního režimu u dodávek ruské ropy a plynu informoval minulý týden maďarský premiér Viktor Orbán po schůzce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Agentura Reuters dříve s odvoláním na vyjádření činitele Bílého domu napsala, že výjimka potrvá rok, Budapešť podle médií ale tvrdila, že výjimka není časově omezena.

Skupina MOL je stále silně závislá na dodávkách ruské ropy ropovodem Družba. V únoru MOL podepsal s chorvatskou firmou JANAF, která je provozovatelem jadranského ropovodu Adria, smlouvu na dodávku 2,1 milionu tun ropy do konce letošního roku. Slovnaft minulý týden firmu JANAF obvinil, že mu nedodala sjednaných 58 tisíc tun ropy. Dříve bratislavská rafinerie uvedla, že JANAF jí zadržel 90 tisíc tun ropy a že porušil smlouvu, což chorvatský podnik odmítl.

Slovnaft loni zpracoval 4,8 milionu tun ropy, z toho 662.000 tun bylo neruského původu.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

David Černý: Socha k Top Tower? Nejvyšší, ale ne nutně nejsložitější

Vizualiza mrakodrapu v Butovicích
Trigema
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Sochař David Černý má před sebou možná největší výzvu kariéry. Top Tower, mrakodrap loď. V Nových Butovicích v Praze má vyrůst největší budova v Česku, vysoká se započítáním obří skulptury Černého ve tvaru vraku lodi 136 metrů. Černý nebude stavět byty ani mrakodrap, „jen“ o dům opře svou monumentální sochu.

Zcela jistě, pokud vznikne, půjde o jednu z největších novodobých atrakcí hlavního města. Očima Davida Černého se však nejedná o největší výzvu. Je to podle něj jen další z projektů. „Je to budoucnost, teď bych to neřešil,“ říká Černý. Řada lidí se však na Facebooku vůči velikášství projektu vymezuje. „Reakce na Facebooku mě nezajímají,“ dodává.

Vizualizace mrakodrapu Top Tower

Mrakodrap Top Tower v Praze Mrakodrap Top Tower v Praze Mrakodrap Top Tower v Praze 6 fotografií v galerii

V první řadě jde podle Černého o stavbu, ne o umění. „Jedna věc je, že je něco nejvyšší, ale to neznamená, že je to nejsložitější,“ říká „dvorní umělec“ developera Marcela Sourala, majitele Trigemy, který za projektem stojí. S Černým dlouhodobě spolupracuje, zakládá si na povýšení svých staveb na vyšší estetickou úroveň.

Top Tower

Stavba mrakodrapu v Nových Butovicích je opět o krok blíž

Reality

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu odsouhlasila na svém jednání spolu s takzvanou plánovací smlouvou, podle které investor přispěje Praze 13 a magistrátu zhruba 75,7 milionu korun formou hotovosti a úprav veřejných prostranství. Finálně budou o změně plánu i smlouvě hlasovat městští zastupitelé.

ČTK

Přečíst článek

Černý se proslavil mnoha díly, klikujícím červeným autobusem nebo Entropou, osmitunovou instalací vytvořenou pro české předsednictví EU a vystavenou v Bruselu. Je to umělec celosvětového dosahu. Marcelu Souralovi například vytvořil ocelovou sochu Lilith, vysokou 24 metrů, která „podpírá“ projekt nájemního bydlení Fragment v pražském Karlíně.

Loď v Butovicích je podle Černého ještě daleká budoucnost, otázka třeba šesti let. Aktuálně se věnuje dalším projektům. „Nyní pracuji na spoustě další věcí. Teď konkrétně připravuji expozici do Benátek. Která se uskuteční příští rok v rámci benátského bienále.“ To je prestižní obří přehlídka moderního umění, která začíná v květnu příštího roku a potrvá až do podzimu. Černý naznačuje, že své výtvory představí mimo oficiální část přehlídky.

Top Tower je rezidenční projekt nájemního bydlení, má v něm vzniknout 250 bytů, ale i kanceláře, retailové prostory a „zážitkové funkce“. Kvůli budoucí nejvyšší budově v zemi schválili v září pražští zastupitelé změnu územního plánu, aby tento projekt vůbec mohl vzniknout. Newstream nyní získal několik nových vizualizací budoucí pražské dominanty.

Praha zveřejnila aktualizovaný návrh nového územního plánu

Dalibor Martínek: Nový územní plán Prahy. Byty se nestaví, úředníci dvacet let řádí

Názory

Praha slavnostně představila, po dvanácti letech těžkého úsilí mnoha expertů, nový Metropolitní plán. Tedy územní plán. Územní plán je klíčovou součástí rozvoje města, výstavby dopravy, bytů. Dosud platí ten Kaslův z roku 1999, o kterém sám Jan Kasl, tehdy primátor a nyní šéf Komory architektů mluvil jako o dočasném.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

V nově zrekonstruovaném Nuselském pivovaru debatovali odborníci o trhu vlastnického a nájemního bydlení, přičemž to druhé nabývá stále více na významu.

Češi si budu muset zvyknout bydlet v nájmu. Na Západě je to zcela běžné

Reality

Komerční spolupráce

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Snížení DPH pomůže spíše restauracím než zákazníkům

Lukáš Kovanda: Snížení DPH pomůže spíše restauracím než zákazníkům
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Nová vláda chystá úlevy pro gastronomii i zásahy do obchodních řetězců. Snížení DPH na nealko a osvobození spropitného připraví státní rozpočet o dvě až tři miliardy ročně. Kontrola marží řetězců následuje kroky Maďarska či Rumunska.

Snížení DPH na podávání nealkoholických nápojů v gastronomii z 21 procent na 12 procent, které chystá vznikající vláda, by snížilo příjmy státního rozpočtu přibližně o 1,5 miliardy korun ročně. Dopad na ceny pro zákazníky by však byl omezený – zkušenosti ukazují, že podniky snížení sazby obvykle plně nepřenesou do cen. Část úspory si ponechávají jako vyšší marži, takže opatření pomáhá spíše podnikatelům v gastronomii než spotřebitelům.

Osvobození spropitného od daně z příjmů, další z plánovaných opatření nové vlády, by mělo na rozpočet jen zanedbatelný dopad – řádově okolo jedné miliardy korun ročně –, protože značná část spropitného se již nyní nezdaňuje. Opatření by ale mohlo zlepšit postavení zaměstnanců – pokud by se spropitné začalo oficiálně vykazovat, mohlo by přispět k vyšší transparentnosti jejich příjmů. To jim pomůže například při žádosti o hypotéku.

Spropitné

Trump to začal, Česko následuje. Nová vláda zruší daně ze spropitného

Money

Součástí návrhu programového prohlášení vznikající vlády je i změna v oblasti spropitného. To by se nově – ať už zaplacené kartou, nebo v hotovosti – mělo stát oficiálním příjmem zaměstnanců. Spropitné by přitom mělo mít nulovou daň z příjmy a neměly by se na něj vztahovat ani odvody na sociální a zdravotní pojištění.  

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Třetí z plánovaných kroků rodícího se kabinetu v oblasti gastropodnikání, omezení marží obchodních řetězců, jde ve šlépějích například Maďarska či Rumunska, které se k podobně regulaci uchýlily v poslední době, a to zejména u základních potravin.

Maďarsko od roku 2025 stanovilo maximální přirážku 10 procent pro vybrané potraviny, což krátkodobě snížilo ceny, ale vedlo i k omezení nabídky a přesunu marží na jiné zboží.

Rumunsko opatření periodicky prodlužuje a doprovází ho kontrolami trhu. Třeba taková Francie volí mírnější, spíše dobrovolný přístup založený na dohodách s obchodníky a větší transparentnosti cen.

Ukazuje se, že administrativní stropy marží mohou krátkodobě zbrzdit růst cen, ale současně narušují fungování trhu.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

Spropitné

Trump to začal, Česko následuje. Nová vláda zruší daně ze spropitného

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme