Inflace v červenci zrychlila na 2,2 procenta

Červencová inflace je opět nad cílem ČNB. V červenci zrychlila na 2,2 procenta, zmírnilo totiž zlevňování potravin. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Spotřebitelské ceny v Česku v červenci meziročně stouply o 2,2 procenta po červnovém dvouprocentním růstu. Proti červnu se ceny zvýšily o 0,7 procenta zejména kvůli zdražení dovolených s komplexními službami. Uvádí na svém webu ČSÚ. Analytici očekávali setrvání inflace na dvou procentech. Se stejným odhadem pracuje i prognóza České národní banky (ČNB) z počátku srpna.

„Červencové mírné zrychlení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno především cenami potravin. Ty oslabily svůj meziroční pokles a byly oproti loňskému červenci levnější zhruba o tři procenta,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

„Potraviny, které inflaci doposud brzdily, jsou aktuálně levnější vlastně už jen o efekt snížené DPH,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

I nadále podle něj platí, že vývoj cen zboží je umírněný, zatímco u služeb pokračuje trend rychlého zdražování. Služby si v červnu připisují 4,9 procenta nahoru.

„Dál zdražují hotely a restaurace, nicméně hlavní roli u inflace sehrávají stále vyšší náklady na bydlení. Naproti tomu zlevňování elektřiny, které ohlašují energetické společnosti, zatím vidět v inflaci zatím téměř není,“ dodal ekonom.

„Meziměsíční růst spotřebitelských cen o 0,7 procenta ukazuje, že výrazný červnový pokles byl spíše dočasný a překvapivý. Udržení meziroční inflace, která zrychlila jen o 0,2 bodu, v blízkosti 2procentního inflačního cíle ČNB nicméně ponechává centrální bance prostor pro razantnější snižování základní úrokové sazby,“ uvedl Daniel Janeček ze strategického poradenství PwC.

Úroková sazba by mohla podle Janečka do konce roku klesnout pod 4 procenta. To by mělo podpořit banky v rychlejším snižování úrokových sazeb a povzbudit chuť firem do větších projektů na úvěr. Právě větší investiční aktivita firem v řadě odvětví přitom dosud brzdila rychlejší oživení české ekonomiky.

„Vzhledem ke zkrocené inflaci a nejnižší nezaměstnanosti ze všech zemí Evropské unie se nyní v České republice otvírá prostor pro dynamický růst reálných mezd. Ten může navyšovat spotřebu domácností a tím zásadně přispět k rychlejšímu růstu české ekonomiky,“ dodal hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Koruna mírné zvýšení inflace přivítala posílením pod úroveň 25,20 koruny za euro.

