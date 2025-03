Inflace v únoru mírně zpomalila na 2,7 procenta

Spotřebitelské ceny v Česku v únoru meziročně stouply o 2,7 procenta, inflace tak zpomalila z lednových 2,8 procenta. Meziměsíčně ceny vzrostly o 0,2 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Analytici podobný vývoj očekávali. Konečnou hodnotu únorové inflace zveřejní ČSÚ 11. března. Podle dřívějšího vyjádření předsedy úřadu Marka Rojíčka by se měla od předběžného odhadu lišit nanejvýš o 0,1 procentního bodu.

Potraviny, alkohol a tabák proti loňskému únoru zdražily podle odhadu o 4,7 procenta, ceny služeb vzrostly rovněž o 4,7 procenta a ceny zboží o 1,4 procenta. Naopak energie včetně pohonných hmot meziročně zlevnily o 3,6 procenta, uvedli statistici.

„Předběžný odhad ukazuje, že tahounem rostoucích cen zůstávají (i kvůli nízké srovnávací základně z loňského roku po snížení DPH) nadále potraviny a meziměsíčně dál zdražující služby. I v únoru pak inflaci dál přibrzďovaly ceny energií, které se ze své podstaty propisují do dalších sektorů a jejichž vývoj by se měl letos stabilizovat na výrazně nižších hodnotách,“ komentoval čerstvá data statistiků analytik PwC Dominik Kohut.

Meziměsíčně zdražily o 0,7 procenta služby, naopak zboží o 0,2 procenta zlevnilo. Potraviny, alkohol a tabák byly v porovnání s prvním měsícem roku levnější o 0,7 procenta a ceny energií včetně pohonných hmot klesly o 0,1 procenta.

„Je vidět, že zcela zvládnout inflaci ve službách se stále nedaří, mimo jiné v důsledku rostoucí poptávky ze strany spotřebitelů. Inflaci letos fakticky brzdí jen ceny energií, které ji budou pozitivně ovlivňovat i v nadcházejících měsících,“ dodal hlavni ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Co čekat dál?

Inflace se na cílová dvě podle analytiků letos nejspíš nedostane. Značnou nejistotu směrem do budoucna představují celní války, které by již zanedlouho mohly zasáhnout i Evropskou unii. „Pomalý růst ekonomiky bude i nadále tlumit inflační tlaky. Naopak proinflačním rizikem může být série zvyšování cel a obchodních bariér mezi EU a USA,“ doplnil hlavní ekonom Deloitte David Marek.

ČNB podle analytiků má určitý prostor pro doladění své měnové politiky, úrokové sazby proto může ještě letos snížit. Zřejmě k tomu přistoupí ale až ve druhé půli roku.

Ke zveřejňování předběžného odhadu inflace přistoupil ČSÚ v letošním roce kvůli dlouhodobé poptávce, která přicházela z finančního trhu, zejména z České národní banky (ČNB). Viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová v lednu zveřejňování předběžného odhadu uvítala, podle ní to je cenná informace pro rozhodování bankovní rady o nastavení úrokových sazeb.