Ulice plné lidí. Do protestů proti Trumpovi se zapojilo přes osm milionů Američanů
Sobotních shromáždění ve Spojených státech na protest proti politice amerického prezidenta Donalda Trumpa se zúčastnilo nejméně osm milionů lidí. Podle organizujícího hnutí No Kings (Žádní králové) jde o rekordní účast, napsala agentura AFP. Dvě předchozí vlny protestů měly celkem 12 milionů účastníků. V Los Angeles byli podle agentury Reuters zadrženi dva výtržníci kvůli napadení příslušníků bezpečnostních složek.
"Nejméně osm milionů lidí se dnes (v sobotu) sešlo na více než 3300 demonstracích organizovaných ve všech 50 státech," uvedlo hnutí v tiskové zprávě. Americké úřady k tomu zatím neposkytly žádné oficiální údaje. První velká demonstrace loni v červnu přilákala přes pět milionů lidí a v říjnu sedm milionů, dodala agentura AP.
Ve městech Minneapolis, Filadelfie či Boston byli lidé s transparenty s protiválečnými vzkazy a symboly míru v souvislosti s válkou v Íránu, kterou 28. února zahájily Spojenými státy s Izraelem. Desítky tisíc lidí pochodovaly i ulicemi New Yorku, kde akci zahájil herec Robert De Niro, který Trumpa označil za "existenční hrozbu pro naše svobody a bezpečnost".
Přidaly se celebrity
V michiganském Lansingu měl demonstrant transparent s nápisem "Žádní králové, žádné ICE, žádná válka". ICE odkazuje k Úřadu pro imigraci a cla (ICE) a jeho členovi, který 7. ledna v Minneapolisu zastřelil za volantem jejího vozu 37letou Renée Goodovou. Právě v tomto a nedalekém městě Saint Paul se podle hnutí nacházelo 200 tisíc protestujících. Zpěvák Bruce Springsteen zahrál svou píseň Streets of Minneapolis, kterou napsal na počest Goodové a 37letého Alexe Prettiho, který byl v Minneapolisu zastřelen 24. ledna dvěma agenty Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP).
Protesty byly většinou pokojné, bezpečnostní složky u vazebního věznice Roybal Federal Building v Los Angeles ale musely nasadit slzný plyn kvůli demonstrantům házejícím betonové kostky a další předměty. Losangeleská policie pak podle AP uvedla, že některé lidi zatkla, protože se nerozešli. Reuters podle amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti dodal, že budovu obklíčila zhruba tisícovka lidí a dvě osoby byly zadrženy, protože napadly příslušníky federálních bezpečnostních složek.
Evropští populisté a krajní pravice našli v americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi vzor i impuls k volebním úspěchům. Nyní se však zdá, že tato symbióza končí. Už nelze předstírat, že politika Trumpovy administrativy jde ruku v ruce s evropskými zájmy.
Evropská krajní pravice chce trumpovskou politiku bez Donalda Trumpa
Mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová protestující označila za výplod "levicových finančních sítí", které se těší jen malé podpoře veřejnosti. "Jediní, koho tyto seance 'terapie proti Trumpovi' zajímají, jsou novináři, kteří jsou placeni za to, aby o nich informovali," uvedla podle AP v prohlášení. Americký prezident mezitím hrál golf ve svém soukromém klubu na Floridě, podotkla AFP.
K demonstracím dochází v době, kdy míra podpory pro Donalda Trumpa klesla na 36 procent, což je nejnižší hodnota od jeho návratu do Bílého domu loni v lednu, vyplývá průzkumu Reuters/Ipsos. Demonstrace proti Trumpovi se konaly také v Římě, Amsterodamu, Madridu a Aténách.