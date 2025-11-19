AI jako motor německého růstu. Studie slibuje obří ekonomický skok

Nový magazín právě vychází!

Umělá inteligence (AI) by během příštích 15 let mohla výrazně podpořit růst německé ekonomiky. Nová studie předpokládá, že AI ročně zvýší hrubý domácí produkt (HDP) Německa o 0,4 procenta. Počítá rovněž s tím, že AI způsobí strukturální změny na trhu práce, ačkoli celkový počet pracovních míst by měl zůstat stabilní. Informuje o tom agentura DPA.

Za studií stojí norimberský institut pro výzkum trhu práce IAB, spolkový institut pro odborné vzdělávání BIBB a společnost pro hospodářský strukturální průzkum GWS. Studie předpokládá, že zvýšené využívání AI by v německé ekonomice mohlo v příštích 15 letech vytvořit dodatečnou přidanou hodnotu 4,5 bilionu eur (zhruba 109 bilionů korun), a to zejména díky úspoře materiálů, vyšší produktivitě práce a novým podnikatelským odvětvím.

Dopad na trh práce

Strukturální změny na trhu práce se podle studie dotknou zhruba 1,6 milionu pracovních míst. Studie předpokládá, že AI povede ke vzniku řady nových pozic, zejména v oblasti informačních technologií. Zároveň ale počítá s úbytkem pracovních míst v jiných odvětvích.

„V budoucnosti bude poptávka po jiných činnostech a znalostech, ne po menším množství práce,“ uvedl analytik Enzo Webe z IAB. Klíčové podle něj bude, aby podniky vyvinuly nové obchodní modely a vytvořily potřebnou infrastrukturu k využívání AI.

Podle jeho kolegy Christiana Schneemanna by umělá inteligence mohla být rovněž odpovědí na demografické změny. „Aby se tento potenciál mohl realizovat, je zapotřebí strategie cílené kvalifikace a vysoká ochota přizpůsobit se v ekonomice i ve společnosti,“ uvedl Schneemann.

CEO Nvidia Jensen Huang

Lidstvo vstupuje do nové technologické éry. Za deset let budeme úplně jinde, prohlásil šéf Nvidie

Leaders

Šedesát let se výpočetní technika téměř neměnila. Teď přijde obrovská změna, říká vlivný šéf firmy Nvidia. AI podle něj brzy začne reálně pracovat, vzniknou automatizované továrny, byznys se radikálně změní.

nst

Přečíst článek

Něco jako švarcsystém, ale lepší a legální. Česko potřebuje nová pravidla práce, shodli se odborníci

Něco jako švarcsystém, ale lepší a legální. Česko potřebuje nová pravidla práce, shodli se odborníci
iStock
Tereza Zavadilová
tzv

Pracovní právo je z minulosti, navíc odvody pro zaměstnance příliš vysoké. Proto se tak rozšířil švarcsystém. Ten ale problém neřeší, jen deformuje. Je nutné pracovní právo přizpůsobit současnosti, říkají zástupci firem i generace Z.

Pracovní podmínky neodpovídají současné realitě. Nejen mladí lidé potřebují v práci jistou flexibilitu. Až zamíří do důchodu nejsilnější ročníky, systém to přestane zvládat. To jsou hlavní myšlenky, na kterých se shodli diskutéři TEDx Prague Salon: Pevný bod. Vystupující a panelisté hledali odpověď na otázku Co dnes znamená smysluplná práce – a jak ji vytvořit

Podle Petry Sokol Maňasové z Impact Hubu, která akci otevírala, ideálně měla nastávat participační mezigenerační výměna. Ocitovala výrok Jona Alexandera, jednoho ze zakladatelů Impact Hubu v Londýně, který uvedl: People in position in power need to give some of it away to citizens. „Prostě když můžete  předat zkušenost, příležitost a vliv, udělejte to, protože ani vám neubyde,“ řekla členka organizačního výboru TEDx. 

„Svět se proměnil, místo pracovní židle existuje cloud, ale my jsme ve vnímání práce zamrzli,“ upozornil Investor Jan Jirovec s tím, že společnost tlačí mladou generaci do doby, kdy začínaly mobily. Ideální by bylo,nastavit podmínky tak, aby umožnily mladým lidem z celého světa pracovat a růst v podmínkách 21. století v Česku, a také samozřejmě, aby mladí Češi mohli pracovat v zahraničí.

Švarcsystém nebo běž

Tomáš Ervín Dombrovský (na snímku níže první zprava), známý specialista na trh práce a poradce ministra práce v demisi, uvedl, že problémem je rigidní forma zákoníku práce. „I v tomto systému ovšem existuje hodně záblesků flexibility, jako je práce na dálku, nebo typicky český vynález švarcsystém,“ upozornil.  Zhruba polovina živnostníků totiž „jede na švarcsystém“, naopak mezi zaměstnanci jich hodně pracuje ještě na dohodách, kvůli snížení odvodů. „Nejde jen o flexibilitu obecně, ale o přístup na pracovní trh, někdy jsou tyto formy práce lidem diktovány,“ uvedl řečník. „Jsou odvětví, které ani jiné formy zaměstnávání prakticky nedovolují,  také administrativní zátěž, když má začínající firma zaměstnance, je úplně jiná,“ doplnila Maria Šimůnková, zakladatelka platformy vzdělávací neziskovky Nekrachni, která pomáhá mladým lidem zvládat realitu dospělého života. 

Právník Jakub Císař, spoluzakladatel advokátní kanceláře Novalia a expert na startupy a investice, míní, že nutné je, aby byla konkrétní změna směrem k flexibilitě. „I v rámci startupové asociace na to míříme - k flexibilnější formě práce. Zjednodušeně, bude to něco jako švarcsystém, ale s vyšším zdaněním. Protože rozdíl mezi zaměstnáváním a švarcystémem má rizikové důsledky, rozdíl v odvodech je příiš velký, ale je jasné, že nestačí pracovní poměr definovaný kdysi, je třeba to posunout,“ argumentoval právník a investor. Dombrovský glosoval, že daně se v Česku vybírají na zaměstnancích, protože daně z majetku, z kapitálových zisků jsou malé. „Zaměstnanci zbyde 55 procent výdělku, živnostníkovi 84 i 90 procent, takže švarcsystém se oběma stranám ihned finančně vyplatí, pak chybí peníze v sociálním systému, komplikuje se mateřská, a podobně,“ varoval odborník. Podle Císaře start-upová scéna dlouho tlačila na prosazení legislativy pro opční akciové plány pro zaměstnance, jenže skutečných zaměstnanců ve start-upech moc není...

Miloš Myšička, COO Mediaboard (na snímku níže uprostřed s mikrofonem), uvedl, že problém je v Česku i s alternativními, třeba zkrácenými, pracovními úvazky. „Zjistil jsem, že firmy, které v zahraničí běžně nabízejí zkrácené úvazky, je v Česku nenabízejí. Asi proto, že tu není tlak,“ uvedl. 

TEDx Natálie Mužíková/newstream

Neúspěšný táta, neúspěšný syn

Podle hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila (na snímku výše první zleva) nejde jenom o mladé lidi a start-upy, ale o regionální rozdíly a demografii. „V Česku bychom měli pracovat na velkých regionálních rozdílech, vzdělávací systém je nastaven tak, že děti kopírují vzdělání rodičů. Potom stále ty stejné regiony propadají v žebříčcích finanční gramotnosti, vévodí v exekucích a podobně,“ upozornil ekonom. Česká populace také stárne, až půjdou dnešní silné ročníky do důchodu, budou na jednoho zaměstnance připadat dva důchodci. „Jenže dožití ve zdraví je 62 let, takže pokud se řeší posun odchodu do důchodu, člověk si bude moci vybrat mezi důchodem a nemocenskou, uvedl Navrátil s tím, že pokud nedojde k systémové změně, poroste počet starších lidí, lidé budou muset i v důchodovém věku pracovat, budou chybět lidé i ve zdravotnictví a podobně. I v kvalitě zdraví pak jsou podle něj stejné regionální rozdíly. 

Debatu moderovali Adam Martiška a Petra Biache. 

I malé e-shopy získají rychlost Alzy. Fulfillment.cz nastavuje nový standard v doručování

I malé e-shopy získají rychlost Alzy. Fulfillment.cz nastavuje nový standard v doručování
Fulfillment.cz, užito se svolením
nst
nst

Český logistický startup Fulfillment.cz rozjíždí projekt Půlnoc. Nová síť mikrocenter v depech dopravců má e-shopům přinést rychlost velkých hráčů a zároveň zkrátit doručování i do okolních zemí.

Česká technologicko-logistická společnost Fulfillment.cz spouští projekt Půlnoc, v rámci něhož vstoupí do regionů a vybuduje síť menších fulfillmentových center přímo v překladištích dopravce. Tento krok umožní, aby se zásilky z e-shopů dostaly do nočního rozvozu po celé ČR a zákazníci je obdrželi už následující den, i při objednávce v pozdních večerních hodinách. Cílem projektu je srovnat úroveň služeb malých a středních online prodejců s největšími českými e-shopy a zároveň posílit jejich konkurenceschopnost v zahraničí.

10 fotografií v galerii

„Nejde o to, kdy e-shop prodává, ale jak rychlé může nabídnout doručení. Projekt Půlnoc umožní všem e-shopům nabídnout stejnou rychlost jakou nabízejí největší hráči, kteří mají vlastní logistiku i infrastrukturu“ říká Petr Cinkl, spolumajitel a CEO Fulfillment.cz.

Nový standard doručování

Většina e-shopů dnes uzavírá expedici mezi 14. a 18. hodinou. Objednávky obdržené později jsou tak doručeny až o den později. Projekt Půlnoc tento model mění – umožní posunout tzv. cut-off čas až na půlnoc a zásilky rovnou napojit na noční linku dopravce.

AlzaBox

Alza pokračuje v rozšiřování výdejní sítě v Česku i zahraničí

Zprávy z firem

Společnost Alza letos spustila tisícovku výdejních boxů. Provozuje jich tak více než 3000, z toho asi 2200 v Česku. Tvrdí to mluvčí Alzy Eliška Čeřovská. Právě rozšiřování sítě takzvaných Alzaboxů podle ní patří mezi dlouhodobé priority společnosti. Alza je největším e-shopem v Česku, primárně se zaměřuje na prodej elektroniky. V úterý oslaví 30 let od svého založení.

ČTK

Přečíst článek

Fulfillment.cz bude propojovat své sklady s třídicími uzly dopravce a budovat menší regionální centra přímo v dopravních depech. Tam budou zásilky kompletovány a okamžitě odeslány na linehaul, který v noci rozváží zásilky napříč republikou. Zákazník tak získá možnost objednat pozdě večer a zboží obdržet už následující ráno.

„Zákazník neřeší, kolik lidí za tím stojí, kolik kilometrů ujede balík nebo jak dlouho svítí světla ve skladu. Chce, aby byl balík doručený tehdy, kdy bylo slíbeno. A přesně v tom je kouzlo projektu Půlnoc – v okamžiku, kdy většina spí, se my staráme, aby se z objednávky stal splněný slib,“ vysvětluje Cinkl.

Rychlejší doručení. I za hranice

Projekt Půlnoc má dva rozměry – regionální a mezinárodní. V Česku umožní v krajských městech zavedení same-day delivery s posunutým cut-offem do dopoledních hodin. To bude velká výhoda zejména pro menší e-shopy, které dosud tak rychlé služby nabídnout nemohly.

Dalším krokem jsou předsunuté sklady u hranic, které zkrátí cestu zásilek na mezinárodní linky a umožní next-day doručení do sousedních zemí – Německa, Rakouska, Polska a Slovenska. České e-shopy díky tomu mohou snadněji vstupovat na zahraniční trhy bez nutnosti budovat vlastní infrastrukturu.

„České e-shopy jsou technologicky vyspělé a mají kvalitní produkty, ale brzdí je logistická vzdálenost. Pomůžeme jim dostat se rychleji k hranicím i za ně,“ říká Cinkl.

Nižší ekologická stopa

Fulfillment.cz se vědomě vydává opačným směrem než většina logistických firem – místo budování dalších megaskladů sází na decentralizovanou síť menších center napojených na dopravce. Každé centrum bude provozováno v režimu Fulfillment.cz včetně řízení vlastním proprietárním softwarem (Warehouse Management System - WMS) a sledováním unikátních QR kódů na úrovni každého jednotlivého kusu produktu a zásilky.

Tím se zboží přesune „z regálu do klece“ během minut, bez zbytečných převozů mezi městy a sklady. Výsledkem jsou nižší náklady a menší ekologická stopa. Zároveň dochází k efektivnějšímu využití existujících kapacit dopravců – místo stavění nového betonu funguje chytřejší propojení systémů.

Růstové a jiné ambice

Projekt Půlnoc přichází v momentě, kdy Fulfillment.cz rychle roste. Firma aktuálně rozšiřuje své hlavní logistické centrum o 5 000 m², čímž dosáhne na celkových 14 000 m² skladové plochy. Během posledních dvou let více než zdvojnásobila počet klientů a rozšířila portfolio o nové segmenty od módy po elektroniku.

Aktuálně již probíhá výběrové řízení na mezinárodního dopravního partnera, který se zapojí do pilotního provozu. Pokud se model v Česku osvědčí, Fulfillment.cz plánuje jeho expanzi do dalších evropských zemí.

„Česko je ideální laboratoř pro logistické inovace – malé, rychlé, technologicky zdatné. Když to zvládneme tady, zvládneme to v celé Evropě,“ uzavírá Cinkl.

