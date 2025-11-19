AI jako motor německého růstu. Studie slibuje obří ekonomický skok
Umělá inteligence (AI) by během příštích 15 let mohla výrazně podpořit růst německé ekonomiky. Nová studie předpokládá, že AI ročně zvýší hrubý domácí produkt (HDP) Německa o 0,4 procenta. Počítá rovněž s tím, že AI způsobí strukturální změny na trhu práce, ačkoli celkový počet pracovních míst by měl zůstat stabilní. Informuje o tom agentura DPA.
Za studií stojí norimberský institut pro výzkum trhu práce IAB, spolkový institut pro odborné vzdělávání BIBB a společnost pro hospodářský strukturální průzkum GWS. Studie předpokládá, že zvýšené využívání AI by v německé ekonomice mohlo v příštích 15 letech vytvořit dodatečnou přidanou hodnotu 4,5 bilionu eur (zhruba 109 bilionů korun), a to zejména díky úspoře materiálů, vyšší produktivitě práce a novým podnikatelským odvětvím.
Dopad na trh práce
Strukturální změny na trhu práce se podle studie dotknou zhruba 1,6 milionu pracovních míst. Studie předpokládá, že AI povede ke vzniku řady nových pozic, zejména v oblasti informačních technologií. Zároveň ale počítá s úbytkem pracovních míst v jiných odvětvích.
„V budoucnosti bude poptávka po jiných činnostech a znalostech, ne po menším množství práce,“ uvedl analytik Enzo Webe z IAB. Klíčové podle něj bude, aby podniky vyvinuly nové obchodní modely a vytvořily potřebnou infrastrukturu k využívání AI.
Podle jeho kolegy Christiana Schneemanna by umělá inteligence mohla být rovněž odpovědí na demografické změny. „Aby se tento potenciál mohl realizovat, je zapotřebí strategie cílené kvalifikace a vysoká ochota přizpůsobit se v ekonomice i ve společnosti,“ uvedl Schneemann.
