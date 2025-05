Sucho žene cenu kávy nahoru. Arabica letos zdražila o 29 procent

Ceny komodit se od začátku roku na světových trzích spíše zvyšují, nejvíce do konce dubna zdražilo zlato a káva. Naopak výrazně zlevnilo kakao a pomerančový džus. Nižší jsou také ceny ropy, elektřiny či plynu. Komoditní index agentury Bloomberg od začátku roku vykazuje tříprocentní růst, ukazují burzovní statistiky.

„Na komodity se přelévá nejistota ohledně obchodních válek a zpomalení čínské ekonomiky, která je jejich největším světovým konzumentem. Komoditám letos hraje do karet oslabení dolaru,“ uvedl analytik XTB Jiří Tyleček.

Nejistota v Brazílii

Nejvyšší růst z celého trhu vykazuje káva arabica, jejíž cena je vyšší o 29 procent. Na trhu existuje značná nejistota ohledně sklizně v Brazílii, která právě začíná. Výnosy podle odhadů kvůli suchu v minulém roce klesnou více než o desetinu.

Cena zlata od začátku roku do konce dubna vzrostla o 26 procent. Ve druhé polovině dubna přitom kov dosáhl rekordních více než 3500 dolarů za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), řekl analytik Golden Gate Pavel Ryba. Stříbro za první čtyři měsíce přidalo téměř 14 procent, palladium si polepšilo o 3,1 procenta a cena platiny se zvýšila o osm procent.

Naopak cena pomerančového koncentrátu spadla o 47 procent, upozornil Tyleček. Částečně je za tím očekávání lepší úrody v Brazílii a na Floridě, což jsou pomerančové velmoci. Propadu cen pomáhá také obchodní válka, protože Mexiko a Kanada jsou největšími odběrateli amerického koncentrátu.

Kakao zlevnilo o 22 procent, ale podobně jako v případě pomerančového koncentrátu jde o pád z předchozích vysokých cen. U kakaových bobů se proti minulému roku situace zlepšuje, ale podmínky pro pěstování nejsou stále ideální. Nepřízeň počasí snižuje odhady letošní úrody.

Zdražují i některé průmyslové kovy. Měď v Londýně vykazuje růst o osm procent, nikl o 1,5 procenta, hliník naopak tři procenta ztratil. Obchodníci jsou stále nejistí z pohledu vývoje čínské ekonomiky. Měď se ocitla ve specifické situaci kvůli vysoké poptávce z USA, kde americká administrativa hrozí brzkým zavedením cel na tento kov. Spekulativně se tak zvyšuje dovoz do USA, řekl Tyleček.

Cena plynu klesá

Cena ročního kontraktu na zemní plyn se na trhu v Nizozemsku od začátku roku snížila o 35 procent. Napětí kvůli chladné zimě je pryč a trh stále nezasáhla letní poptávka z USA. V korekci je letos také cena elektřiny. Roční kontrakt v Lipsku se snížil o 17 procent.

Ropa letos patří mezi nejvíce ztrátové komodity. Severomořský Brent jen v dubnu ztratil 15 procent, cena americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) se snížila dokonce o 17 procent. Šlo o nejvyšší ztráty za měsíc duben od 80. let. Ropa se podle Tylečka pere s očekávaným přebytkem suroviny na trhu v tomto roce a také s plánem skupiny OPEC+ začít s výraznějším zvyšováním produkce. Ovšem vzhůru ji tlačí riziko sankcí na velké ropné producenty a v posledních týdnech i negativní vývoj vztahů mezi USA a Íránem. Skupinu OPEC+ tvoří Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem.

Ceny obilovin se v USA drží na nízkých úrovních. Obchodníci se obávají recipročních cel, která by snížila poptávku po obilovinách z USA na zahraničních trzích. Cena kukuřice se letos pohybuje na pomezí zisku a ztráty. Cena pšenice klesla o osm procent.