Rána pro hrdou Británii. Saxo Bank ji zařadila mezi rozvíjející se země

Politická nestabilita, narušení obchodu kvůli brexitu, energetická krize a prudce rostoucí inflace dělají z Velké Británie „zemi rozvíjejících se trhů“. V aktuální analýze to uvedla uznávaná Saxo Bank. Výhled britské ekonomiky je totiž tristní - podle Bank of England vstoupí ve čtvrtém čtvrtletí do nejdelší recese od finanční krize v letech 2008 a 2009, což povede k poklesu HDP o 2,1 procenta, a inflace v říjnu vystoupí na 13 procent, uvedl server CNBC.

Důležité je, že britská centrální banka neočekává prudký náraz recese. HDP zůstane v polovině roku 2025 o 1,75 procenta pod současnou úrovní, uvedla Saxo Bank. Šéf makroanalýzy Saxo Bank Christopher Dembik v té souvislosti prohlásil, že Velká Británie „stále více vypadá jako země s rozvíjejícími se trhy,“ napsal server CNBC.

To, co brexit neudělal sám od sebe, dokázal brexit ve spojení s covidem a vysokou inflací. Britská ekonomika je rozdrcena,” prohlásil šéf makroanalýzy Saxo Bank Christopher Dembik.

Politickou nestabilitu způsobil pád premiéra Borise Johnsona. Jméno nového premiéra či premiérky bude oznámeno 5. září po Johnsonově rezignaci, přičemž konzervativní kandidáti Liz Trussová a Rishi Sunak soupeří o klíče k Downing Street 10 v době, kdy země čelí historické krizi životních nákladů a nejprudšímu poklesu životní úrovně v historii.

Miliony domácností míří do chudoby

Strop cen energií ve Spojeném království se má v říjnu zvýšit o dalších 70 procent, čímž se účty za energii vyšplhají nad hranici 3400 liber (asi 99 tisíc korun) ročně a miliony domácností se dostanou do chudoby, přičemž další zvýšení stropu se očekává začátkem příštího roku.

Země se také potýká s narušením obchodu kvůli brexitu a překážkám souvisejícím s covidem. Jediným faktorem, který chybí v obvyklé charakterizaci „země s rozvíjejícími se trhy”, je podle Dembika měnová krize. Libra se totiž pevně drží navzdory množství makroekonomických brzd.

Naznačil však, že všechny výhledové ukazatele ukazují na další bolesti, které čekají britskou ekonomiku. Například registrace nových automobilů – často vnímaný jako hlavní ukazatel zdraví britské ekonomiky – klesly z 1,835 milionu v červenci 2021 na 1,528 milionu minulý měsíc, což je pokles o 14 procent.

„Je to nejnižší úroveň od konce 70. let. Recese bude dlouhá a hluboká. Nebude snadný útěk. To je z našeho pohledu nanejvýš znepokojivé,“ řekl Dembik.

Jedinou útěchou podle dánské investiční banky je, že očekávané zvýšení úrokových sazeb Bank of England v září – které by bylo již sedmé v řadě – by mohlo být posledním. „Mimo trh práce existují známky toho, že některé z klíčových hnacích sil inflace se mohou začít zmírňovat,” uzavřel Dembik.

