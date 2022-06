Přepište dějiny. Americký index S&P 500 míří k nejhoršímu prvnímu pololetí za padesát let

Oznámení velké americké veřejně obchodované nábytkářské firmy RH o sníženém výhledu zisku na letošní rok a zpráva o nejvyšším zvýšení základní sazby za posledních dvacet let ze strany švédské centrální banky. To byly zřejmě poslední hřebíčky do rakve pro americký klíčový index pěti set největších na burze obchodovaných firem S&P 500. Po úderu oznamujícím dnešní půlnoc bude totiž podle všeho jasné, že právě uplynulé pololetí je pro index nejhorší první půlka roku od roku 1970, napsal server CNBC.

Indikátorem nejhorších prvních šesti měsíců S&P od roku 1970 jsou futures kontrakty, které u obchodů navázaných na Dow Jones index klesly o 363 bodů čili 1,2 procenta, futures na S&P 500 klesly o 1,5 procenta a u Nasdaq 100 činí pokles 1,9 procenta. Tyto ztráty přišly poté, co nábytkářská společnost RH vydala varování o zisku za celý rok a švédská centrální banka se stala dosud poslední ve světě, která zvýšila sazby, a to o půl procentního bodu na 0,75 procenta, nejvíce za 20 let. Akcie RH na premarketu klesly o více než pět procent, uvedl server CNBC.

„Kombinace zpomalujícího růstu, mizejících vyhlídek na zisk na akcii a pokračujícího zpřísňování měnové politiky už měsíce tíží náladu investorů a dnes ráno opět vyvolala zděšení,“ uvedl Adam Crisafulli z analytické burzovní společnosti Vital Knowledge. Investoři také očekávají zveřejnění nových údajů o inflaci, tolik zásadních pro americkou centrální banku (Fed) v jejím rozhodování o směrování měnové politiky země. V květnu činil nárůst spotřebitelských cen 8,6 procenta, nejvíce od roku 1981.

Vliv mají i dopady ruské invaze na Ukrajinu

Index S&P 500 je na cestě k nejhorší první polovině roku od roku 1970, protože na trhy tlačí nesčetné množství faktorů. „Na začátku roku investoři mysleli na rostoucí inflaci, ústřední bod v politice Fedu, a historicky vysoké ocenění akcií,“ poznamenal John Lynch, investiční ředitel společnosti Comerica Wealth Management.

„Kombinace proticovidových opatření v Číně a ruské invaze na Ukrajinu ale dále eskalovala volatilitu a investoři se stále více obávají možnosti globální recese někdy během příštího roku,“ dodal.

Fed přijal agresivní opatření, aby se pokusil snížit nekontrolovatelnou inflaci, která se vyšplhala na 40leté maximum. Šéfka Fedu v Clevelandu Loretta Mesterová řekla CNBC, že podporuje zvýšení o dalších 75 bazických bodů na nadcházejícím červencovém zasedání centrální banky, pokud současné ekonomické podmínky přetrvají. Začátkem června Fed zvýšil svou základní úrokovou sazbu o tři čtvrtě procentního bodu, což byl největší nárůst od roku 1994.

V očekávání recese

Někteří pozorovatelé Wall Street se obávají, že příliš agresivní kroky Fedu uvrhnou americkou ekonomiku do recese. „Nevěříme, že akciový trh ještě dosáhl dna a vidíme před námi další pokles,“ řekl George Ball, šéf makléřské společnosti Sanders Morris Harris.

Index S&P 500 se ve čtvrtek ve 14:30 hodin středoevropského času pohyboval podle serveru Kurzy.cz kolem 3818 bodů. „Očekáváme, že index S&P 500 dosáhne dna kolem 3100 bodů, protože agresivní, ale nezbytná opatření Fedu pro boj s inflací pravděpodobně sníží zisky společností a stlačí akcie dolů,” dodal Ball.

Všechny tři hlavní průměry akciových indexů S&P, Dow Jones a Nasdaq jsou na cestě ke konci června ke ztrátám. Například technologický Nasdaq Composite byl zasažen obzvláště tvrdě, klesá již třetí měsíc v řadě. Rostoucí sazby snižují atraktivitu budoucích zisků – jaké obvykle slibují růstové společnosti.

Dotyčný index je více než 30 procent pod svým historickým maximem z 22. listopadu. Některé z největších technologických společností letos zaznamenaly značný pokles, například Netflix klesl o 70 procent, Apple a provozovatel Googlu Alphabet ztratily každý zhruba 22 procent a mateřská společnost Facebooku Meta klesla o 51 procent.