Týden tradera: Pololetí burzovních jatek a vysoké inflace věští recesi

První pololetí roku 2022 máme za sebou a byla to doslova krvavá lázeň. Původně zpomalení ekonomik se přelilo do „hrozby světové recese“. Americký hlavní index S&P 500 klesnul o více než 20 procent. Centrální bankéři hovoří o možnosti hospodářského poklesu. A podle průzkumů mezi ekonomy je pokles inflace bez výrazného snížení ekonomického růstu nemožný.

Americká centrální banka v rámci krocení inflace bude ochotná ohrozit ekonomický růst."Kvůli množství šoků hrozí přechod do režimu vyšší inflace. Naším úkolem je tomu doslova zabránit, a my tomu zabráníme," řekl šéf Fedu Jerome Powell na fóru v portugalském městě Sintra. Růst sazeb je podle něj žádoucí i přes možný růst nezaměstnanosti v ekonomice a změnu hospodářské trajektorie směrem k recesi.

To jsou signály, které investoři do rizikových aktiv neradi poslouchají, ale je to nevyhnutelný proces. Samozřejmě to bude mít dopad na tržby a zisky obchodovaných společností. V konečném případě to znamená pokračující tlak na ocenění firem a pokles akcií. Očekával bych tak, že prostor pro růst akcií zůstává nadále velmi omezený. Sazby v USA se nyní nacházejí na úrovni 1,5 až 1,75 procenta. Na konci července by mohly znovu vzrůst o 75 bazických bodů.

Energetická krize

Hrozba nedostatku plynu v největší ekonomice v EU je stále na stole. Německý Uniper požádal vládu o podporu, kdy je ve hře, že Gazprom definitivně zastaví tok dodávek plynu v červenci. Akcie této plynárenské energetické společnosti se propadly o třetinu. Firma musí nakupovat za spot ceny, a to jí dostává do složité situace z hlediska finančních rezerv.

Pomoc od státu začíná připomínat rok 2008-2009, kdy řada bankovních společností žádala evropské vlády o finanční injekce z důvodu Finanční krize. Plynové futures stouply v uplynulých dvou týdnech až o 40 procent. Uniper přitom obdržel od 16. června pouze 40 procent dodávek plynu v rámci nasmlouvaných kontraktů s Gazpromem. Čeká nás v tomto směru poněkud horké léto a tlak ze strany Moskvy se může skrze Gazprom dál stupňovat.

Tato ruská společnost navíc ohlásila, že nevyplatí poprvé od roku 1998 dividendu, což může být také signálem určité změny strategie a chování právě i ve vztahu k zákazníkům v Evropě. Pozitivem v současné situaci je pouze pokles cen amerického plynu, když byl ve čtvrtek ohlášen významný růst zásob této suroviny.

Ekonomické změny na Ukrajině

Představitelé Ukrajiny zkoumají možnosti ohledně restrukturalizace dluhu, fakticky tedy technický bankrot. V této věci by mohlo být jasno na konci léta. Stát má stále čas do 1. září, kdy bude muset splatit až 1,4 miliardy dolarů. Vzniklou situaci se zadlužením válkou zničené země řeší intenzivně MMF. Jedna z uvažovaných možností je změna podmínek u vydaných dluhových cenných papírů a umoření splátek skrze zmrazené majetky sankcionovaných osob. Ukrajinská hřivna je nyní pod velkým tlakem, sazby jsou přitom na úrovni 25 procent. To je zároveň velmi negativní pro tamní vývoj ekonomiky, kdy podniky mají problém se za těchto podmínek financovat.

Letošní vysoký schodek rozpočtů v ČR by vláda mohla řešit zdaněním takzvaných windfall zisků energetických a bankovních společností. V tomto směru se vyjádřilo několik představitelů vládních politických stran a také ministr financí Stanjura. Brutálním poklesem akcií to odnesl ČEZ, který v jeden den odepsal až 11 procent. Následně se akcie před posledním dnem s nárokem na výplatu dividendy 48 korun zotavily.

Nicméně současné prostředí nahrává situaci, kdy stát bude hledat cesty, jak posílit příjmovou stránku rozpočtu, aby mohl určitým způsobem udržet stabilní sociální situaci ve společnosti. Na tu dopadají vysoké ceny elektřiny a plynu.

Pro nového guvernéra Aleše Michla bude prioritou boj s inflací. Hlavním cílem je dosažení cenové a finanční stability. Měl by také být zahájen dialog mezi ČNB a vládou ohledně růstu cenové hladiny. Ta v letošním roce dosáhnula meziročního zvýšení až k 16 procentům, zůstává tak na nejvyšší úrovni od roku 1993.

