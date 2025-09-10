Putin testuje, kam až může zajít. NATO musí jednat, zní od českých vládních špiček
Polsko v noci sestřelilo několik ruských dronů, které narušily jeho vzdušný prostor. Český ministr zahraničí Jan Lipavský varuje, že agrese Moskvy se týká celé Evropy a NATO musí okamžitě posílit obranu.
Narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony je dalším důkazem toho, že válka Moskvy proti Ukrajině ohrožuje „nás všechny“. Na síti X to ve středu uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., kandiduje za Spolu). Severoatlantická aliance (NATO) podle šéfa diplomacie musí bezprostředně posílit protivzdušnou obranu na své východní hranici. Ministr také vyzval k tvrdším protiruským sankcím.
Polsko v noci sestřelilo bezpilotní letouny, které narušily jeho vzdušný prostor v době ruských útoků proti Ukrajině. Část strojů byla plskou armádou sestřelena.
„Je zřejmé, že Rusko se snaží poškodit obyvatele dalších evropských zemí. Stojíme za Polskem, protože oni jsou jako naši spojenci v první linii. Prosím, myslete na to, zejména v tyto dny, kdy se vás snaží řada extremistů přesvědčit, že Rusko není nepřítel a že řešením je nezbrojit,“ uvedl na síti X premiér Petr Fiala (ODS).
„Česko vyjadřuje plnou podporu našim polským spojencům. Bezohledné narušování polského vzdušného prostoru ruskými drony je dalším důkazem, že válka Moskvy proti Ukrajině ohrožuje nás všechny," napsal Lipavský. „NATO musí bezodkladně posílit protivzdušnou obranu na své východní hranici. Putin nepřestane, dokud ho nezastavíme - ruku v ruce s tvrdšími sankcemi,“ dodal.
Drzost a rozpínavost ruského prezidenta Vladimira Putina nezastaví nic jiného, než jasná odpověď Severoatlantické aliance (NATO), uvedl na síti X vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Proto nikdy nepřipustíme žádné zpochybňování našeho členství v alianci,“ podotkl. Moskva podle ministra pro vědu, výzkum a inovace Marka Ženíška (TOP 09) testuje, kam až může zajít.
Lidovecký předseda a ministr zemědělství Marek Výborný míní, že se ukazuje, jak vážně to Putin myslí s mírem. „Už se ani neostýchá narušovat vzdušný prostor státu NATO,“ napsal na síti X. Spojenecké vazby a jednota aliance podle něj není něčím, co by mělo být testováno. „Kdo pochybuje o naší účasti v NATO, hazarduje s naší bezpečností,“ poznamenal.
„Rusko každý den podniká provokativní akce v Pobaltí, decimuje ukrajinské civilní obyvatelstvo a infrastrukturu, bojkotuje jednání o míru a neustále jen agresivně útočí. Tomu se nelze bránit jinak než dalšími sankcemi nebo silou,“ napsala na síti X ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
Náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka ve středu ráno poslancům na výboru pro obranu řekl, že k události nyní nemá informace, je v kontaktu se svým polským protějškem. „Máme navázanou komunikaci na několika úrovních,“ uvedl. „Veškeré mechanismy k tomu, abychom poskytli pomoc nebo abychom měli informace, abychom komunikovali, máme nastaveny,“ dodal. Náměstek ministryně obrany František Šulc poslancům řekl, že aktuálně nemá detaily a není tak schopen reagovat.
Polsko v noci sestřelilo bezpilotní letouny, které narušily jeho vzdušný prostor v době ruských útoků proti Ukrajině. Polská armáda krátce před 4:00 SELČ informovala, že drony opakovaně narušily vzdušný polský prostor, operační velitelství poté uvedlo, že nařídilo použít zbraně a část strojů byla sestřelena. Situaci potvrdil premiér Donald Tusk, který už o vývoji informoval generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Armáda vyzvala obyvatele některých oblastí, aby nevycházeli. Ráno se mimořádně schází polská vláda.
Noční drama v Polsku. Armáda sestřelovala ruské drony, lidé nesmějí ven
Politika
Polsko v noci sestřelilo bezpilotní letouny, které narušily jeho vzdušný prostor v době ruských útoků proti Ukrajině. Polská armáda krátce před 4:00 SELČ informovala, že drony opakovaně narušily vzdušný polský prostor, operační velitelství poté uvedlo, že nařídilo použít zbraně a část strojů byla sestřelena. Situaci potvrdil premiér Donald Tusk, který už o vývoji informoval generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Armáda vyzvala obyvatele některých oblastí, aby nevycházeli. Ráno se mimořádně schází polská vláda.