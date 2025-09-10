Vyberte si z našich newsletterů

Noční drama v Polsku. Armáda sestřelovala ruské drony, lidé nesmějí ven

Polsko v noci sestřelilo bezpilotní letouny, které narušily jeho vzdušný prostor v době ruských útoků proti Ukrajině. Polská armáda krátce před 4:00 SELČ informovala, že drony opakovaně narušily vzdušný polský prostor, operační velitelství poté uvedlo, že nařídilo použít zbraně a část strojů byla sestřelena. Situaci potvrdil premiér Donald Tusk, který už o vývoji informoval generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Armáda vyzvala obyvatele některých oblastí, aby nevycházeli. Ráno se mimořádně schází polská vláda.

„Je to akt agrese, který představoval skutečné ohrožení bezpečnosti našich občanů," zdůraznilo operační velitelství polské armády. Uvedlo, že v souvislosti s ruskými útoky na Ukrajinu v noci na dnešek nastalo „bezprecedentní" narušení polského vzdušného prostoru. Již dříve v noci vojáci oznámili, že proti některým bezpilotním prostředkům byly použity zbraně. „Část dronů, které vnikly do našeho vzdušného prostoru, byla sestřelena," uvedlo velitelství s tím, že se snaží nalézt místa, kam trosky dopadly.

„Zdůrazňujeme, že operace armády stále trvá, a vyzýváme vás, abyste zůstali doma," doplnila armáda kolem 4:00 SELČ. Podle ní se výzva nejvíce týká tří vojvodství na východě země.

„Probíhá operace související s opakovaným narušením polského vzdušného prostoru. Armáda proti objektům použila zbraně," sdělil kolem 4:30 SELČ polský premiér Tusk. Krátce před 6:00 SELČ napsal na síti X, že „operace trvá". Ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz uvedl, že Polsko je v kontaktu s velitelstvím NATO. Na 8:00 nechal Tusk svolat mimořádné zasedání vlády, uvedl mluvčí kabinetu Adam Szlapka.

Polský prezident Karol Nawrocki řekl, že se uskuteční zasedání polské bezpečnostní rady s premiérem Tuskem. „Bezpečnost naší vlasti je nejvyšší prioritou," uvedl prezident a vyzval k úzké spolupráci.

Zavřená letiště 

Podle agentury Reuters, která cituje záznamy amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA), byl v noci přerušen civilní provoz na čtyřech polských letištích „kvůli neplánované vojenské aktivitě s cílem zaručit státní bezpečnost". Omezení se týká i varšavského letiště Fryderyka Chopina, které na svých stránkách informuje, že neodbavuje lety. Kvůli zásahům armády totiž byla uzavřena část polského vzdušného prostoru.

Ukrajinské letectvo krátce po půlnoci SELČ podle agentury Reuters vydalo oznámení, že ruské drony vletěly do polského vzdušného prostoru. Varovalo také před tím, že by ruské bezpilotní prostředky mohly zasáhnout město Zamość na východě země. Později však příspěvek smazalo. V úterný večer také ukrajinské letectvo uvedlo, že dronovému útoku z Ruska čelí hlavní město Kyjev. Varování před údery ze vzduchu během noci bylo vyhlášeno i na území Lvovské a Volyňské oblasti, které sousedí s Polskem.

