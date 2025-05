Investorka Emília Mamajová: V private equity je třeba být trpělivý

Emília Mamajová má více než 20 let zkušeností s privátními investicemi do firem. Jako spolu zakládající partnerka private equity fondu Espira Investments a aktuálně nového private equity fondu Everita Capital se zaměřuje na investice do malých a středních podniků ve střední Evropě s důrazem na firmy, které mají ve vedení také ženy. „V private equity se nedá čekat, že člověk investuje a už po roce či dvou vidí výsledky“, říká Emília Mamajová.

„Výsledky jsou vidět až postupně podle toho, jak roste portfolio firem a jednotlivé firmy v našem portfoliu nabývají na hodnotě“, dodává. V rozhovoru Emília vysvětluje, co je vlastně private equity a do čeho private equity investoři investují, jak je private equity investování rizikové a jak s tím pracovat , jak vypadá a jak dlouho trvá typický investiční proces či jaká je úspěšnost a výnosnost úspěšné private equity investice.

Co je private equity a do čeho private equity investoři investují?

Private equity v překladu znamená privátní kapitál, to znamená, že investor vstoupí do nějaké firmy s tím, že si koupí v této firmě buď minoritu (menšinový podíl, pozn. redakce) anebo majoritu (většinový podíl, pozn. redakce). Ta firma není veřejně obchodovaná (akcie takové firmy se veřejně neobchodují na burze cenných papírů, pozn. redakce), proto se tomu říká private equity.

I my vstupujeme do firem také jako minoritní nebo majoritní investor, je to investice, která je nelikvidní (tj. nedá se rychle prodat a přeměnit zpět na peníze, pozn. redakce). Fondy private equity fungují tak, že mají investiční horizont pět let, potom mají dalších pět let na to, aby se firmy, které získaly, rozvinuly a prodaly, takže do deseti let by se celý fond měl uzavřít a zlikvidovat a vypočítá se, jaký výnos investorům přinesl.

Investoři, kteří vstupují do private equity, nemají možnost vystupovat z private equity fondu, je to uzavřený fond. Výsledky jsou vidět až po nějaké době, takže se nedá čekat, že člověk investuje a už po roce či dvou vidí výsledky. Výsledky jsou vidět až postupně podle toho, jak firmy, které máme v portfoliu, rostou a nabývají na hodnotě. Zároveň je to nejlépe vidět po exitech (po prodeji firmy, do které fond investoval, pozn. redakce), protože exit je v podstatě validace tržní hodnoty a toho, že daná investice přinesla investorům zhodnocení.

Zmínila jste, že v private equity se nabývá buď minoritní nebo majoritní podíl v dané firmě, o kolik procent v dané firmě se jedná?

V private equity je široké spektrum investorů, někdo může koupit i 100procentní podíl ve firmě. Pro nás v rámci EVERITA fondu, který připravujeme, je cílem být partnerem pro podnikatele a podnikatelky, to znamená, že nechceme, aby odcházeli z byznysu. Nechceme kupovat 100 procent, naše minimum je podíl okolo 35 procent.

Souvisí to s tím, že potřebujeme mít zabezpečené silné veto práva na zásadní rozhodnutí v dané firmě, abychom v případě nějakých problémů uměli tu firmu ani ne tak úplně kontrolovat, jako spíše zastavit od rozhodnutí, která mohou mít velký dopad na hodnotu dané firmy.

Často je spolupráce s firmami nastavená na tom, že v nás vidí přidanou hodnotu, chtějí, abychom vstupovali do rozhodnutí, sdílejí s námi informace nebo jim třeba pomůže brainstorming s námi jako s někým nezaujatým, kdo má jiný pohled a zkušenosti.

Jaký je rozdíl mezi private equity a tím, když investuji do akcií nějaké firmy, které si koupím na burze?

Když si koupíte akcie na burze, tak vlastně máte malinkatý podíl v nějaké firmě. Máte omezený přístup k informacím, v zásadě jen to, co firmy veřejně publikují nebo co o tom napíšou analytici. Nemůžete ale ovlivnit vůbec nic, co se v té firmě děje.

To, co děláme v rámci private equity my, je, že máme v té firmě vliv, jdeme tam už s jasnou strategií, kam bychom tu firmu společně mohli posunout. Máme s nimi dohodnutý plán na nejbližších pět let a už dopředu uvažujeme, komu bychom firmu za těch pět let mohli prodat. Kupujeme si podíl tak, abychom měli významná rozhodovací práva, abychom měli volné ruce v tom, co se dá s firmou dělat. To u akcií na burze prostě není možné.

Myslím, že obchodování na burze je také velmi transakční, roli hraje psychologie investora, který musí umět zvládat svoje emoce a různé nálady na trhu. U nás v private equity jsou ale emoce na obou stranách a je to o budování dlouhodobých vztahů a spoluprací.

Aktuálně připravujete nový private equity fond EVERITA Capital. Na jaké firmy s fondem cílíte?

Naším cílem je být partnerem pro podnikatele a podnikatelky, což znamená, že nechceme kupovat firmy celé, ale naopak s nimi spolupracovat na dalším rozvoji. Naše investice se pohybují zpravidla ve výšce 3 až 5 milionů eur na společnost. Soustředíme se na malé a střední firmy ve střední Evropě, kde vidíme potenciál růstu a kde zároveň můžeme přinést přidanou hodnotu – jak strategicky, tak třeba profesionalizací řízení nebo expanzí. Zaměřujeme se primárně na sektor zdravotnictví, vzděláváni, spotřebního zboží, business služeb a niche výroby.

Kdo se může stát private equity investorem? Je tato oblast jenom pro kvalifikované investory, kteří jsou zkušení a mají hodně kapitálu, nebo je i pro drobné investory?

