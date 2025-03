Biohacking: Sezona alergií propukla naplno. Jak si pomoci, když se vzbouří imunita?

Ke zmírnění příznaků a i k vlastní léčbě alergie můžeme použít přírodní prostředky, koření i potraviny. Zkuste si třeba při záchvatu kýchání sníst půlku syrové cibule. Ale zabrat mohou i méně radikální experimenty.

Pro řadu lidí jsou právě aktuální sezonní alergie, nejednoho dokážou pěkně potrápit. Vznikají přemírou aktivity imunitního systému, který reaguje na částice vnikající do těla. Těmito částicemi bývá u jarních alergií pyl a vždy záleží na individuálním nastavení člověka, na co bude pociťovat alergické projevy. Začínat mohou už v únoru, kdy se se projevují alergie na lísky a olše, a také již poletují částice pylu břízy, která je silným alergenem. Je to proto, že částice pylu břízy jsou malé, snadno poletují i na dlouhé vzdálenosti a každý strom jich produkuje velké množství.

Nejsilnější sezona je od března do května a pyl břízy také prokazatelně dráždí imunitní systém, který již trpí jinými alergiemi, zvláště těmi potravinovými. Platí to i obráceně, kdy při konzumaci některých potravin jako jablka, rajčata, brambory, mrkev, vlašské a lískové ořechy či sojové produkty tělo reaguje přecitlivěle jako při vdechnutí březového pylu a imituje tuto alergii jejími projevy. Oloupání či tepelné zpracování těchto potravin může alergické reakce zmírnit, či se v tomto období vyhneme jejich konzumaci. Sezonní alergie přecházejí pak do léta, kdy převládají trávové alergie.

Tablety neléčí, jen zmírňují symptomy

Symptomy pylové sezonní alergie jsou klasicky časté kýchání, ucpaný nos, tekutá rýma, slzení očí, svědění očí, uší, v nosu, krku, kašel a dušnost. Život znepříjemňují také systémové projevy jako zvýšená únava a zhoršená schopnost soustředění. Tyto projevy jsou způsobené fyzickou reakcí těla na pyl, kdy zvýší produkci histaminu, což je hormon a neurotransmiter. Tato zvýšená produkce podporuje vznik zánětu v těle a podporuje zmíněné symptomy.

Tablety proti alergii snižují tvorbu histaminu a tím snižují symptomy alergických reakcí, ale neléčí primární zánět a vznik alergického procesu v organismu. Pokud chceme sezonní alergie dlouhodobě zmírnit, je třeba přistoupit k problému celostně. Nyní, v aktivní alergické sezoně, můžeme zmírnit projevy tím, že budeme co nejvíce eliminovat kontakt s pyly.

Ke zmírnění příznaků a i k vlastní léčbě, což znamená zklidnění imunitního systému, můžeme použít přírodní prostředky, koření i potraviny. Konzumace vysokého množství flavonoidu quercetinu je jednou z možných pomocí i při aktivních alergických projevech. Zkuste si při záchvatu kýchání sníst půlku syrové cibule, bude působit jako pilulka antihistaminu – rychle a efektivně. Pokud nechcete experimentovat s pálivou cibulí, vysoká množství quercetinu lze najít i v jablcích (oloupeme, pokud se po nich alergie zhoršuje), zeleném čaji, bobulovitém ovoci, košťálové zelenině a ořeších a semínkách.

Quercetin lze zakoupit v koncentrovaném množství i v kapslích, kde se často kombinuje s bromelainem, což je trávicí enzym z ananasu. Ten pomáhá snižovat zánět a ředí hlen. Quercetin se dnes dá zakoupit v lipozomální formě, která podporuje vstřebávání a může tak působit jako ona syrová cibule. Quercetin pomůže již v alergické sezoně snižovat symptomy, ale může zkrátit a zmírnit délku a závažnost reakcí, pokud podstoupíme kúry quercetinu v ostatních obdobích roku. Tak pomůžeme imunitnímu systému se v klidovém období zregulovat.

K takovým „zvykacím“ kúrám lze použít také včelí pyl, který funguje jako přirozená imunoterapie. Začneme na podzim, nejdříve pár zrnky pylu, abychom zhodnotili citlivost našeho organismu. Při nulové reakci zvyšujeme postupně na půl až jednu čajovou lžičku denně, pyl lze přidat do jogurtu, zchladlé kaše a dalšího nehorkého jídla. Konzumujeme ideálně do února, nebo před období standardního nástupu našich alergických projevů. Vybíráme lokální pyl, v našich zeměpisných šířkách to znamená ten český. Obsahuje totiž podobné složení toho, co potom vdechujeme. Takové kúře se ale vyhneme nebo konzultujeme lékaře, pokud trpíme astmatem či máme jiné závažné alergické projevy.

Hořčík a zinek jsou minerály, které pomáhají s alergickými projevy, stejně tak vitamín D, kterého máme po zimě přirozeně málo a doporučuje se obecná suplementace. Vitamín D je imunomodulant, to znamená, že koriguje obranný systém – podporuje či zmírňuje jeho funkce, jak je potřeba. Bylinky jako kopřiva, adaptogeny tulsi, rodiola, ašvadanga, houba reiši, koření zázvor a kurkuma. Při alergiích záleží na individuálním nastavení, vyzkoušíme tedy a zjistíme, co nám se symptomy pomáhá nejvíce.

