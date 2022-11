Pojistky na domy a byty jako víno nezrají. Pokud si je nehlídáte, můžete se dost divit

Statisícům bytů a domů v Česku chybí pojištění nebo je zcela nedostatečné. Podle nejhorších expertních odhadů se to týká už každého druhého bytu, který v případě nešťastné události bude problém opravit. A netýká se to jen těch, kdo vůbec pojištěni nejsou. Nastavení pojistky ovlivňuje i růst cen nemovitostí, stoupající inflace, a tedy i dražší ceny stavebních prací a materiálů. Podpojištěni můžete být ovšem snadno i kvůli tomu, že jste si zrekonstruovali byt nebo koupili soláry či tepelné čerpadlo, upozorňují v anketě pro newstream.cz všechny oslovené pojišťovny.

Podle posledního Sčítání v roce 2021 bylo v České republice téměř 4,5 milionu obydlených bytů. Pokud by platily ty nejhorší odhady některých pojišťovacích expertů, znamenalo by to, že je u nás přes dva miliony nepojištěných či špatně pojištěných bytů. Ani ty lepší prognózy, ale nejsou příliš pozitivní. „Statistika České asociace pojišťoven ukazuje, že až 15 procent nemovitostí na českém trhu je podpojištěno o více než 50 procent. A nejméně polovina nemovitostí je v Česku podpojištěna o více než 20 procent,“ zmiňuje aktuální čísla Marie Petrovová z Allianz.

Vedle řady krizí, které na české domácnosti útočí v poslední době z mnoha stran, se tudíž přidává i další, která je zatím latentní a méně viditelná než ostatní. Podpojištění zprvu vypadá jako poměrně neškodné riziko. S rostoucími cenami energií, nedostatkem a zdražováním materiálů i cen stavebních prací může mít ale jakékoliv větší neštěstí fatální důsledky. Po zkušenostech s živelními událostmi jako jsou povodně, záplavy, krupobití nebo vichřice včetně tornáda je podle Jana Marka z Generali jasně vidět, že následky neaktualizované smlouvy jsou pro životy rodin skutečně devastující hned dvakrát.

Co znamená být podpojištěn

Dobře nastavená pojistka nemovitosti je ta, která vám v případě totální likvidace domu umožní postavit podobný typ domu z obdobných materiálů a na stejném či blízkém místě. Tedy nikoliv jinde, v levnější lokalitě či z méně kvalitních materiálů. „Pojistná částka má odpovídat skutečné hodnotě pojišťované budovy. Má být taková, abyste si za stanovenou částku mohli při totální škodě například znovu postavit rodinný dům, přičemž pojišťovna při doporučení pojistné částky zvažuje i případné náklady na vyčištění pozemku, odvoz suti či náklady na projekt,“ vypočítává Marie Petrovová. V případě bytu v osobním vlastnictví, by pojistná částka měla odpovídat tržní ceně bytové jednotky.

Nejčastěji se podle expertů podpojištění týká ale rodinných domů. Podpojištění majetku je přitom nebezpečí, kterému se podle Renaty Čapkové z České podnikatelské pojišťovny (ČPP) v poslední době vystavuje čím dál více lidí. „I tři roky stará smlouva může být nevyhovující a nemovitost nemusí krýt dostatečně. Proto je ideální majetkové pojištění kontrolovat každé dva roky,“ říká Čapková. Při sjednávání pojistky je třeba si uvědomit nejen jakou hodnotu má váš majetek, ale i jaká rizika vašemu majetku hrozí.

Pojistky jako víno nezrají

„Podle našich expertů platí pravidlo, že čím je smlouva starší, tím je větší předpoklad podpojištění. Setkáváme se i se smlouvami, které lidé neaktualizovali i déle než 20 let. A to navzdory tomu, že jsme jim tuto možnost opakovaně aktivně nabízeli. V rámci uzavření nové smlouvy by přitom získali modernější produkt, širší krytí rizik i rozsáhlé asistenční služby,“ vypočítává Jan Marek z Generali. Pokud je nemovitost pojištěná na nižší hodnotu, než jakou podle ceny na trhu má, v případě škody pojišťovna nejenže nevyplatí pojistné plnění za to, co pojištěné nebylo. Zpravidla zaplatí poškozenému i celkově méně, než nakolik byla pojistka sjednaná, protože pojistné plnění se vyplácí obvykle podle toho o kolik procent byla nemovitost podpojištěná a jak tomu bylo dlouho.

Po tragických živelních událostech v posledních letech se ovšem pojišťovny snaží prý přistupovat k podpojištění individuálně. Pokud má někdo pojištěný dům roky a neaktualizoval si pojistku, je to podle Nely Maťašeje z pojištovny Direct jiné, než když si někdo vloni pojistil dům v hodnotě pěti milionů třeba jen na jeden milion. „Nedávno jsme řešili případ s klientkou, která měla podpojištěné vedlejší stavby na pozemku – hodnota byla asi 400 000 korun, ale pojistka byla na 200 000 korun – šlo tedy o podpojištění o 50 procent. Vichřice poškodila střechu jejího bazénu a vznikla škoda asi 230 000 korun. My bychom v důsledku podpojištění mohli zaplatit jen 100 000 korun, což se nakonec nestalo – paní jsme vyplatili 200 000 korun a doporučili jí, aby si určitě vedlejší stavby na pozemku přepojistila a navýšila hodnotu. Což se nakonec i stalo. A to je vlastně smysl toho, proč pojišťovny existují – mají lidem pomáhat, když se něco stane – nikdo nechce platit tisíce ročně a pak ve chvíli, kdy se něco stane, zjistit, že moje pojišťovna mi nic nezaplatí, protože jsem to měl pojištěné blbě,“ podotýká Maťašeje.

Proč jste podpojištěni, i když máte pojistku

Mezi ty, kdo zvedají statistiky nepojištěných či málo pojištěných domů a bytů, ale nepatří jen ti, kdo z principu svou nemovitost pojišťovat nechtějí nebo ti, kdo si sjednají jen naprosto základní pojistky na nízké pojistné částky. Čísla podpojištěnosti ovlivňuje totiž i současný růst cen nemovitostí. Jestliže jste si například v roce 2007 kupovali v Praze střešní byt 2+1 s terasou za dva a půl milionu a pojistku jste od té doby neměnili, podpojištění je téměř jisté. Cena srovnatelného bytu se po 15 letech pohybuje v Praze už hodně přes pět milionů.

Nepojištěný solár je jako by nebyl

Druhým faktorem, který mění původně dobré pojistky na ty podpojištěné jsou rekonstrukce bytů a zkvalitňování bydlení novými technologiemi. Do těch se přitom podle vyjádření zástupců stavebních spořitelen pouští čím dál více domácností. Některé, protože nemají na větší byty, a tak si stávající byty vylepšují. Jiné zase kvůli tomu, že chtějí snížit energetickou náročnost svého bytu či domu a pořizují si tepelná čerpadla či fotovoltaiku na střechu. To jsou přitom hodnotná zařízení, která je třeba do pojištění také zahrnout. „My to pojišťujeme, ale klient musí pojišťovně toto vylepšení bydlení nahlásit, aby mu mohla udělat nabídku na pojištění. Zatím na to lidé asi moc nemyslí, protože řeší zajištění tepla a úsporu energie. Nicméně stojí to statisíce, takže určitě by to mělo být do pojistné smlouvy zahrnuto buď jako součást stavby, nebo jako vedlejší stavba,“ upozorňuje Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa.

Cenu pojistky ovlivňuje i inflace

Další příčinou podpojištění bývá i zamrznutá pojistka, tedy pojištění, které není průběžně aktualizováno nejen podle samotné ceny a vylepšení nemovitosti, ale ani podle inflace. Pojišťovny tomu říkají indexace, respektive valorizace pojistné částky, díky které pojišťovna podle vývoje inflace, automaticky pojistnou částku ve smlouvě sama aktualizuje. U řady pojišťoven je tato indexace v nových smlouvách nastavena už automaticky. Indexace ale dříve nebývala povinná. Zhruba deset až dvacet procent klientů ji proto podle Evy Svobodové neschválí a ponechá si svou starou smlouvu s původní pojistnou částkou.

Pokud klient neodmítne indexaci, má ale třeba u Kooperativy jistotu, že mu pojišťovna nikdy nenamítne podpojištění a tedy, že nebude krátit pojistné plnění z důvodu nedostatečné výše pojistné částky. „K tomu navíc formou veřejného příslibu garantujeme, že v případě vzniku velké škody budeme plnit až do výše 120 procent horní hranice plnění částky, kterou jsme navrhli v indexačním dodatku,“ zdůrazňuje mluvčí pojišťovny Milan Váňa.

Živel jako pojistný agent

Již zmiňované živelné události mohou mít ve své tragičnosti paradoxně i jeden bohulibý efekt. Nejenže mohou lidé prostřednictvím televize, internetových médií či sociálních sítí vidět zkázu po povodních či tornádu v celém rozsahu. Mnohem snáze se k nim dostávají i příběhy lidí, kteří přišli o všechno a najednou zjistili, že nebyli vůbec nebo jen málo pojištěni a že budou mít problém svůj dům opravit. Výsledkem tak podle Petra Milaty z ČSOB Pojišťovny je, že se lidé z posledních živelných událostí poučili a řada z nich si aktualizovala pojistky.

„Po situaci s tornádem, a sérii letních bouřek v loňském roce jsme zaznamenali skokový růst zájmu o pojištění majetku, respektive o navýšení pojistných částek. Z historie ale víme, že se takové chování opakuje pokaždé po živelních katastrofách většího rozsahu. Po několika týdnech a měsících ale zájem znovu upadá,“ poznamenává Jan Marek a dodává, že „tentokrát ale tornádo zafungovalo skutečně jako spouštěč zájmu o adekvátně nastavené majetkové pojištění.“

Přibližný počet pojistných smluv na byty a domy v ČR v roce 2022

Počet pojistných smluv na byty a domy v ČR Pojišťovna Počet smluv (ks) Allianz 470 tisíc ČPP 350 tisíc ČSOB Pojišťovna přes 400 tisíc Direct 1500 - 2000 Generali pojišťovna neuvádí přes 950 tisíc* Kooperativa 650 tisíc UNIQA přes 280 tisíc Ostatní pojišťovny přes 450 tisíc*

*odhad počtu smluv