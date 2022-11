Soláry, tepelná čerpadla a vícegenerační byty. Tam teď tečou peníze

Stavební spoření má sice trochu jiné zázemí než hypotéky ale i na tomto trhu úvěrů na bydlení jsou letos významné poklesy. Lidé si jich berou méně a na menší částky. Mění se i typy úvěrů a účely na které si klienti úvěry berou. Samotné spoření je jiná liga, počty nových smluv na stavebko totiž rostou. S tím ale mohou zamávat politická rozhodnutí. Velký boom si spořitelny slibují také od úvěrů na technologie, které umožní energetické úspory, jak vyplývá z ankety newstream.cz mezi tuzemskými stavebními spořitelnami.

Hypotéky jsou u nás na svých rekordně vysokých sazbách za posledních 20 let. A další zvýšení sazby oznámila jedna z bank právě v těchto dnech. Dá se očekávat, že jí budou další brzo následovat. Pro mnohé domácnosti to představuje zásadní změnu plánů. Lidé nejenže nechtějí takto vysoké hypoteční sazby splácet, ale ani na získání hypotéky už v mnoha případech nedosáhnou, protože nesplní požadavky banky na výši či pravidelnost a trvalost příjmu, zástavu a další body při posuzování bonity.

Část těchto odmítnutých pak následně spěchá pro úvěry do stavebních spořitelen. I když i tam úrokové sazby celý letošek rostou, platí tam přece jen trochu jiné podmínky a je možné si snadněji půjčit i bez zajištění nemovitostí. Buďto si tam lidé půjčí na opravy anebo si tam alespoň ukládají úspory. Počty nových smluv ve stavebních spořitelnách totiž za deset měsíců narostly na celém trhu o 12 procent a jen ve Stavební spořitelně České spořitelny, Buřince, vzrostly o 31 procent na 90 tisíc nových smluv.

Čísla klesají i na trhu stavebka

Klesající objem úvěrů hlásí ovšem i stavební spořitelny. Celkem letos stavební spořitelny sice rozpůjčovaly 51,4 miliardy korun. Meziročně to je ale pokles objemu za celý trh o 44 procent. U jednotlivých stavebních spořitelen se tato čísla liší. Buřinka, uvádí, že jí objemy úvěrů klesají výrazně pomaleji, a to zatím jen o 14 procent na 13,5 miliardy korun, které rozpůjčovala letos za deset měsíců. V počtech úvěrových smluv zaznamenala zatím jen šestiprocentní pokles. Od ledna do října si u ní půjčilo téměř 17 tisíc klientů. Ostatní stavební spořitelny jsou s čísly skoupější, pokles ale přiznávají všechny, a to jak v objemu, tak i v počtech úvěrových smluv.

„Loňský rok statistiky trochu deformoval, protože většina klientů sáhla po úvěru ze stavebního spoření nebo po překlenovacím úvěru právě z důvodu nákupu nemovitosti. Stavební spořitelny se tak svezly na vlně hypotéčního boomu,“ říká Petr Toman, místopředseda představenstva Moneta Stavební spořitelny. Ve standardních letech a stejně tak i letos je ale podle něj většina úvěrů spíše na rekonstrukci nebo jinou investici do vlastního bydlení. „Statistiky napříč trhem neexistují, každá stavební spořitelna si toto eviduje sama,“ dodává Toman.

Poptávka na „čisté“ stavební úvěry letos ale třeba v Raiffeisen stavební spořitelně vzrostla oproti předchozím rokům na dvojnásobek. „Je to dáno především tím, že klient má, oproti aktuálním tržním podmínkám, garantovanou nižší sazbu,“ vysvětluje ředitel produktového managementu této stavební spořitelny Michal Noha. Drtivou většinu úvěrů však podle něj tvoří meziúvěry, tedy takzvané překlenovací úvěry. Ty stavební spořitelny poskytují klientům, kteří ještě nemají nárok na poskytnutí klasického úvěru ze stavebního spoření a ti je musí použít pouze k financování bytových potřeb.

Úvěry na rekonstrukce hrají prim

Podle objemu letos poskytnutých úvěrů u stavebních spořitelen to sice vypadá, že i v roce 2022 stále převažují úvěry na nákup nemovitostí před těmi, které jsou na rekonstrukce. Z pohledu počtu smluv to je ovšem naopak. V zásadě toto jen potvrzuje fakt, že se nyní kupuje mnohem méně nemovitostí. Na ty musí být většinou úvěry zajištěné a obvykle i v mnohem větším objemu než na opravy domů či bytů.

České domácnosti se tak evidentně mnohem více v tomto roce vrhly do rekonstrukcí. Když už nedosáhnou na vysoké ceny bytů ani na drahé hypotéky, rozhodla se řada lidí pro vylepšování a zkvalitňování svých stávajících nemovitostí. Někteří vylepšují byty pro vícegenerační bydlení. Početnější rodiny s více dětmi, které plánovaly stěhování většího bytu, na který nyní nedosáhnou, se zase snaží svůj malý byt upravit tak, aby to v něm zatím zvládly i s více potomky.

Úvěry na slunce

Další skupinou těch, kdo si dnes ve stavebních spořitelnách berou úvěry, a to především na rekonstrukci, jsou lidé, kteří chtějí snížit energetickou náročnost svého bydlení. „Klienti využívají celou paletu možností od zateplování plášťů budov, výměnu oken a dveří, pořízení fotovoltaických elektráren s bateriovým úložištěm nebo tepelného čerpadla a často tyto možnosti i kombinují,“ vypočítává Pavel Zúbek z Modré pyramidy stavební spořitelny, která patří do skupiny Komerční banky a dodává, že ve světle aktuálních cen energií dokáží klienti touto investicí ušetřit opravdu zásadní finanční prostředky. Modrá pyramida z těchto důvodů nabízí na financování technologií pro dosažení energetických úspor i speciální zvýhodněný úvěrový Rychloúvěr na udržitelné bydlení se splatností až 20 let.

Výhledy do budoucna

Prognóza dalšího vývoje je podle všech oslovených stavebních spořitelen obtížná. Abychom mohli na hypotečním trhu vidět výraznější oživení, je podle Pavla Zúbka nezbytné, aby alespoň část negativních faktorů jako je růst úrokových sazeb, cen energií či vysoká míra inflace, začala oslabovat. „Věříme, že napovědět může již první pololetí příštího roku. Pro nejbližší období tak předpokládáme pokračování stávajících trendů,“ odhaduje Zúbek.

Podle Petra Tomana se dá očekávat, že podíl úvěrů na rekonstrukci či zvelebení vlastní nemovitosti i v nejbližší době ale poroste a bude tažen hlavně touhou lidí docílit nižší energetické náročnosti, a tedy úspor v podobě plateb za energie. Zároveň se podle Michala Nohy obecně opět začíná objevovat zájem o družstevní bydlení, kde jsou menší nároky na vstupní „financování“.

Další vývoj na trhu stavebního spoření souvisí i s politickými rozhodnutími. „Vše samozřejmě bude odvislé od rozhodnutí vlády stavební spoření dále podporovat. Na to, aby mohly Stavební spořitelny své klienty podporovat potřebují zdroje, tedy úložky klientů. Aktuálně je v sektoru tzv. Loan-to-deposit ratio na úrovni cca 96 procent. Tedy je potřeba i nadále navyšovat depozitní složku, abychom mohli dále poskytovat účelové produkty na bydlení pro české domácnosti,“ konstatuje Toman.

