Byty, domy i nájmy meziročně zdražily minimálně o deset procent

V prvním čtvrtletí letošního roku zdražily starší byty meziročně o 13 procent a proti poslednímu čtvrtletí loňského roku o tři procenta. Jejich průměrná cena v ČR tak byla 103 473 korun za metr čtvereční. O 11 procent zdražilo oproti loňskému srovnatelnému období také nájemné, to bylo také zároveň o dvě procenta vyšší než ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku. Rodinné domy zdražily oproti minulému roku a mezičtvrtletně o zhruba desetinu. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Bezrealitky.cz.

V Praze, kde jsou tradičně nejdražší nemovitosti a také největší zájem o bydlení, ceny bytů zde mezičtvrtletně zdražily o čtyři procenta a v meziročním porovnání o 12 procent. Metr čtvereční tak stál v průměru 139 715 korun. Nájmy zde ale oproti konci roku zůstaly téměř bez změny a činily zhruba 405 korun za metr čtvereční. Pražské rodinné domy mezi čtvrtletími mírně zlevnily, za rok ale vzrostly o 12 procent na 110 578 korun za metr čtvereční.

"U kvalitních cihlových domů v širším centru pak platí rostoucí ochota připlatit si nad průměr, své kupce tedy najdou také výrazně rychleji než v minulém období. Naopak u běžných panelových bytů je možné nadále smlouvat a dojednávat podmínky, zde vidíme řadu cen vyloženě nadhodnocených," řekl Hendrik Meyer, šéf realitní skupiny European Housing Services, pod kterou platforma Bezrealitky spadá.

Ve Středočeském kraji se cena bytů mezičtvrtletně nezměnila, o osm procent zde ale zdražily domy. Ty tak podle analýzy ve středních Čechách poprvé přesáhly cenu 75 tisíc korun za metr čtvereční. Zájem byl především o rodinné domy v bližší dojezdové vzdálenosti od Prahy, tedy ve městech jako Kladno, Beroun nebo Stará Boleslav. Lidé poptávali ale rodinná sídla také v největších městech, jako jsou Mladá Boleslav, Kolín, či Příbram. Rychleji pak rostly ceny u bytů s přímým rychlým železničním spojením s Prahou. Průměrně byty ve Středočeském kraji stály 85 179 korun za metr čtvereční.

Větší zájem o rodinné domy byl podle analýzy také v Jihomoravském kraji a Brně. Oproti konci loňského roku zdražily o sedm procent a meziročně o 12 procent na téměř 61 tisíc korun za metr čtvereční. Ceny bytů zde mezičtvrtletně rostly pomaleji, meziročně ale i tyto typy nemovitostí vzrostly o 13 procent. Brněnské byty tak stály téměř 100 tisíc korun za metr čtvereční. V průměru se pronajímaly za 325 korun za metr čtvereční, oproti konci loňského roku o dvě procenta více. Před 12 měsíci zde nájmy ale byly nižší o desetinu.

"Výhodné ceny rodinných domů nebo stavebních pozemků nasměrovaly úspory a investice domácností především tímto směrem. Do jisté míry je to také důsledek toho, že ceny bytů v Brně zatím nehrozily skokovým růstem. To se však může začít rychle měnit, především pokud zrychlí růst nájmů – to řadu domácností definitivně přesvědčí, že má smysl kupovat," dodal Meyer.