Sleva roste. Stát se nemůže zbavit domů v Harrachově

Ministerstvo financí již popáté nabízí formou veřejné soutěže dva bytové domy s nájemníky v krkonošském Harrachově na Jablonecku. Prodává je bez pozemků pod těmito domy. Pozemky patří městu. Minimální cenu za oba domy snížilo ministerstvo oproti předchozímu kolu zhruba o 11 milionů na 67,24 milionu korun. Nabídky mohou zájemci podávat od 1. do 12. září.

V předchozích čtyřech kolech stát nedostal ani jednu nabídku, cenu za oba domy i proto postupně snižuje. Původně chtělo ministerstvo za dva domy se 14 byty a deseti garážemi minimálně 112 milionů korun.

Domy stojí v Harrachově v místní části zvané Klondajk. Za čtyřpatrový dům s osmi obsazenými byty a šesti garážemi chce ministerstvo financí minimálně 39,66 milionu korun a za třípatrový dům s šesti obsazenými byty a čtyřmi garážemi 27,58 milionu. Jediným kritériem hodnocení je cena, v průměru za jeden byt to vychází na 4,8 milionu korun.

Oba domy postavilo před více než 30 lety město pro místní skláře, nyní v nich bydlí většinou senioři, invalidé nebo samoživitelé. Obě budovy převzal stát od města do svého vlastnictví před čtyřmi lety při vypořádání závazků po privatizaci státního podniku Crystalex z 90. let minulého století. Vedení města by je sice chtělo získat od státu zpět, požaduje ale bezúplatný převod. Starosta Harrachova Tomáš Vašíček (SNK - Změna pro Harrachov) to už dříve zdůvodnil tím, že do budov bude třeba investovat. Náklady na rekonstrukci domů odhaduje na 70 milionů korun.

