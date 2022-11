Růst cen nemovitostí zpomaluje. Roste zájem o úsporné a modulární domky

Růst cen nemovitostí ve třetím čtvrtletí letošního roku zpomalil. Týká se to bytů, rodinných domů a částečně i pozemků. Vyplývá to z HB Indexu Hypoteční banky. Zájem podle něj je o modulární nebo kontejnerové domy a vzhledem k energetické krizi o rodinné domy vytápěné pomocí tepelného čerpadla nebo tuhými palivy.

HB Index Hypoteční banky, která je součástí skupiny ČSOB, uvádí, že ve třetím čtvrtletí vzrostly ceny bytů mezičtvrtletně o 2,1 procenta, přičemž na konci loňského a začátku letošního roku se mezičtvrtletní změny pohybovaly nad pěti procenty. U rodinných domů byl mezičtvrtletní nárůst cen o 2,6 procenta a u pozemků 4,8 procenta. V meziročním srovnání rostly ve třetím čtvrtletí ceny bytů o 17,6 procenta, zatímco v prvním o 20,6 procenta, rodinných domů o 17,4 procenta (v 1. čtvrtletí o 19,6 procenta) a pozemků o 26,3 procenta (v 1. čtvrtletí o 23,7 procenta).

Ceny starších a nehospodárných bytů klesnou

„Ceny bytů sice ještě vykazovaly v uplynulém čtvrtletí mírný růst, ale na jeho konci již stagnovaly, což se naplno projeví v posledním čtvrtletí roku,” uvedl předseda představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Martin Vašek. Podle indexu se dá očekávat, že nabídka bytů bude i nadále převyšovat poptávku a trh se stane trhem kupujících. „S ohledem na uvedený vývoj očekáváme mírné snížení cen především u starších a energeticky náročnějších bytů a odkládání poptávky ze strany klientů. Prodávající budou u nabídky bytů přicházet s řadou pobídek, jako příspěvky na kuchyňskou linku nebo garážové stání zdarma,” dodal Vašek.

Index uvádí, že výrazně klesá poptávka po rodinných domech. U rekreačních objektů prakticky zamrzla a podle Vaška je zájem jen o menší a levnější rodinné domy s možností topení na tuhá paliva a o novější energeticky úsporné rodinné domy s tepelným čerpadlem. Rovněž je zvýšený zájem o mobilní domy, kontejnerové domy a modulární dřevostavby.

Růst cen zpomalil i u pozemků, ale poptávka oproti bytům a rodinným domům neklesla. HB Index uvádí, že nabídku brzdí zastaralé územní plány, rostoucí náklady na zasíťování a zvyšující se poplatky spojené s odvody do obecního rozpočtu. S rostoucí cenou roste zájem o pozemky v lokalitách vzdálenějších od okrajů velkých měst.

„Pozemky jsou dlouhodobě nejzajímavějším investičním artiklem. Nepodléhají tolik výkyvům trhu a mají dlouhodobé konstantní zhodnocení. Pozemků v Česku bude vždy omezené množství, což v čase zvyšuje jejich hodnotu,” sdělil Jan Martina, oblastní ředitel realitní společnosti M&M Reality. Dodal, že ceny prodaných stavebních pozemků se letos v říjnu pohybovaly kolem 1680 korun za metr čtvereční, což je o 6,7 procenta více než před rokem.

HB Index je založený na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky. Banka index poprvé zveřejnila v dubnu 2011.

